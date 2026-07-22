Vladimir Cerrón obtiene un tercer fallo a su favor del actual TC: ¿Quiénes son los magistrados que siempre le dan la razón?

El líder del partido –en unos meses extinto– Perú Libre, Vladimir Cerrón, logró que el Tribunal Constitucional, por mayoría, declarara nula la orden de prisión preventiva que lo mantiene en la clandestinidad desde octubre de 2023. Así, podrá volver a aparecer públicamente tras más de dos años prófugo de la justicia.
Este es la tercera sentencia que emite la actual conformación del TC a favor del prófugo excandidato presidencial y exgobernador regional de Junín. Un punto a resaltar es que todos estos fallos fueron emitidos cuando Cerrón ya se encontraba prófugo de la justicia y siempre con los votos a favor de los mismos magistrados.
PUBLICIDAD
Se trata de Helder Domínguez Haro, actual presidente del TC, y los magistrados Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez. Los 4 tribunos le han dado la razón al líder del partido del lápiz en todos los expedientes que han llegado al máximo intérprete de la carta magna.
Los fallos a favor de Vladimir Cerrón
El primer fallo acorde a sus intereses llegó en diciembre de 2024. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia que lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka y ordenó que la Sala de Apelaciones de Junín vuelva a pronunciarse sobre la prescripción del delito.
PUBLICIDAD
Los magistrados resolvieron el fondo a pesar de que aún se encontraba en trámite el recurso de casación de Cerrón ante la Corte Suprema, que lo terminó absolviendo el 26 de marzo de 2025.
Un día después de la referida absolución, el Tribunal Constitucional publicó el segundo fallo a favor del prófugo líder de Perú Libre: la sentencia que anulaba su condena de 4 años de prisión por negociación incompatible en el caso La Oroya. Dicha condena impidió que postulara a la vicepresidencia en la plancha presidencial de Pedro Castillo en 2021.
Así, para ese momento, ya no pesaba ninguna condena contra Cerrón. Únicamente estaba pendiente la orden de prisión preventiva que se le impuso por incumplir las reglas de conducta tras pasar a la clandestinidad en octubre de 2023.
PUBLICIDAD
No obstante, de manera silenciosa, la defensa de Cerrón ya había iniciado el camino para que la demanda con la que se buscaría anular dicha prisión preventiva, llegue al TC.
Sería en febrero de este 2026, en plena campaña electora, que Bertha Rojas y Humberto Abanto, madre y abogado de Cerrón, respectivamente, informaron que el caso ya había llegado al Tribunal Constitucional.
Atención exprés
El TC programó en tiempo récord la audiencia para revisar el hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón. El expediente ingresó formalmente el 11 de febrero de 2026, procedente de la Primera Sala Constitucional de Lima. En apenas 20 días, se fijó la audiencia para el 11 de marzo, un plazo que contrasta con los tiempos habituales del tribunal, donde un caso puede tardar, en el mejor escenario, alrededor de un año en resolverse.
PUBLICIDAD
La defensa de Cerrón, liderada por el abogado Humberto Abanto, solicitó la convocatoria de forma reiterada. El 13 de febrero, dos días después del ingreso del expediente, Abanto y su equipo pidieron que se fijara audiencia con urgencia, y recordaron que en 2021 el TC anterior había atendido con igual celeridad una demanda de Cerrón para intentar —sin éxito— anular su condena por el caso La Oroya.
El secretario relator del TC, Víctor Alzamora, respondió el 16 de febrero que la convocatoria a audiencia solo procedía si los magistrados consideraban pertinente un pronunciamiento de fondo; de lo contrario, la demanda sería desestimada por aspectos de forma. Pese a ello, la defensa reiteró el pedido el 24 de febrero. Alzamora mantuvo su posición inicial, pero el 4 de marzo el TC anunció que el caso de Cerrón quedaba incluido en la audiencia de la semana siguiente.
PUBLICIDAD
Luego, la entonces presidenta del TC, Luz Pacheco, reveló presuntas irregularidades en el trámite interno, pero al final la investigación interna desestimó todo.
Más Noticias
Ignacio Buse vs Tomás Etcheverry: día, hora y canal TV del partidazo por cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026
Luego de superar una dura prueba en octavos, el tenista peruano buscará mantener su racha positiva y alcanzar las semifinales del torneo austriaco. Revisa todos los detalles del duelo contra su rival argentino
Temblor en Perú, hoy 22 de julio: Lima se remeció, el IGP reportó también nuevo simo en Junín
Cuatro sismos de baja y moderada magnitud se registraron el 21 de julio en diferentes regiones de Perú, afectando principalmente a Junín, Áncash y Tacna, según reportes del Instituto Geofísico del Perú
FIL Lima 2026: autores invitados, precios de entradas, horario y todo lo que debes saber de la Feria del Libro
La feria reunirá a 65 autores internacionales, destacados escritores peruanos y más de 600 actividades culturales hasta el 6 de agosto
Incendio en La Victoria EN VIVO: familia pierde a 10 integrantes tras fuego que habría sido provocado por extorsionadores
Deudos denunciaron que el siniestro comenzó después de que desconocidos incendiaran una mototaxi eléctrica. Hay al menos cinco menores, entre 7 y 8 años de edad, que murieron calcinados
Fede Vigevani llega a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto
El cantante y creador digital uruguayo vuelve a la capital peruana para presentar un espectáculo interactivo, donde la música y la cercanía con sus seguidores serán protagonistas en una fecha esperada por miles de fanáticos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD