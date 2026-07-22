Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del amistoso confirmado de la ‘bicolor’ en octubre por fecha FIFA

Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del amistoso de la ‘bicolor’ en octubre por fecha FIFA.

La selección peruana, tras no poder disputar el Mundial 2026, ha iniciado una nueva etapa enfocada en la reconstrucción. Aunque la decepción por la eliminación aún pesa, la FPF confirmó que la agenda internacional de la ‘bicolor’ incluirá amistosos frente a selecciones que participaron en la cita máxima. El primero confirmado será ante Canadá, rival que llega con el impulso de haber jugado en la cita mundialista y que representa una exigente prueba para el equipo que dirige Mano Menezes.

La Federación lo anunció en redes sociales con un mensaje directo para la hinchada: “El corazón vuelve a latir. La Bicolor regresa a la cancha para medirse ante Canadá en un nuevo amistoso internacional”.

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El entrenador brasileño aún no ha comunicado la convocatoria para este compromiso, pero se prevé que repita la base que enfrentó a Haití y España. Nombres como André Carrillo, Jairo Vélez, Pedro Gallese, Erick Noriega, Oliver Sonne y Marcos López aparecen como opciones probables para dar continuidad a un grupo que necesita rodaje internacional.

El enfrentamiento con Canadá se inserta dentro de un plan de cuatro amistosos que la selección peruana disputará en los próximos meses, todos con equipos que alcanzaron los octavos de final en el Mundial 2026, incluyendo a Estados Unidos, México y Colombia. Según trascendió, Estados Unidos será la sede principal de la gira de la ‘blanquirroja’, aunque existe la intención de disputar al menos uno de estos encuentros en Lima para reconectar con el público local.

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El técnico brasileño habló de la derrota de la 'bicolor' ante la 'furia roja' en amistoso FIFA 2026. (Video: YouTube)

Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del amistoso internacional

El amistoso entre Perú y Canadá está programado para el 3 de octubre en el estadio Saputo de Montreal, un escenario que recibirá al combinado patrio en una cita que busca dejar lecciones para el futuro inmediato. América TV y su plataforma digital América TV GO serían las señales encargadas de llevar el partido a los hogares peruanos. Además, cabe la posibilidad de la inclusión de Movistar Deportes para ampliar la cobertura, pero por ahora la transmisión abierta está asegurada.

Los ‘canucks’ llegan a este compromiso tras una participación destacada en el Mundial 2026. El conjunto norteamericano logró avanzar a los octavos de final del torneo, donde demostró un juego físico y organizado. Su actuación dejó una imagen positiva entre sus aficionados y elevó el nivel de exigencia para sus próximos rivales en el calendario internacional.

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El partido ante Canadá será el primero de una serie de pruebas que la selección peruana afrontará en esta nueva etapa bajo el mando de Mano Menezes. El objetivo es claro: medir fuerzas ante equipos mundialistas y extraer conclusiones de cara a la reestructuración que exige el fútbol de alto nivel.

Información sobre el amistoso de Perú ante Canadá en octubre del 2026. - captura: FPF

El nuevo formato de las Eliminatorias 2030

Mientras la selección peruana se prepara para estos desafíos, la CONMEBOL y la FIFA afinan los últimos detalles del nuevo formato para las Eliminatorias 2030. Según fuentes oficiales, el sistema mantendrá la presencia de todas las selecciones sudamericanas, aunque la novedad más llamativa es la nueva distribución de cupos clasificatorios: solo habrá 3 cupos y medio para el Mundial, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su participación como organizadores.

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Esto significa que el camino para Perú será más exigente que nunca. El ‘equipo de todos’ deberá luchar por uno de los cupos restantes y, en caso de no lograrlo, podría verse obligado a disputar un repechaje ante selecciones europeas de alto nivel, como España o Alemania. La estructura del torneo incluirá cruces directos entre equipos sudamericanos y europeos, definidos por el ranking FIFA y la posición en la Eliminatoria.

El anuncio aún no es formal, pero los dirigentes sudamericanos ya anticipan una competencia mucho más cerrada y con menos margen de error. Para Perú, el nuevo formato representa un desafío mayúsculo: el equipo tendrá que mostrar regularidad y contundencia desde el inicio del proceso para no quedarse nuevamente fuera de la máxima cita.

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