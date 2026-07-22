Temblor hoy en Perú: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 22 de julio de 2026

Una fotografía satelital de Perú de julio de 2026 muestra el territorio completo desde el espacio, incluyendo el océano Pacífico, la costa, la cordillera y la selva, con el logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica en América del Sur. Situado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, su territorio experimenta temblores de manera frecuente, lo que ha convertido a los sismos en un fenómeno recurrente que afecta a millones de personas. La constante amenaza de movimientos telúricos obliga a la población y autoridades a mantener una preparación permanente ante posibles emergencias. Según organismos especializados en geofísica, la vigilancia y estudio de estos eventos es clave para reducir el impacto social y económico.

La ubicación geográfica de Perú determina su alta exposición. El choque de la placa de Nazca contra la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera de manera repentina, provocando sismos de diferentes magnitudes. El registro histórico indica que varias ciudades han sufrido fuertes terremotos, algunos con consecuencias devastadoras.