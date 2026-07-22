Perú

Temblor hoy en Perú: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 22 de julio de 2026

Cuatro sismos de baja y moderada magnitud se registraron el 21 de julio en diferentes regiones de Perú, afectando principalmente a Junín, Áncash y Tacna, según reportes del Instituto Geofísico del Perú

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Mapa satelital de Perú con el océano Pacífico, cordillera de los Andes, selva amazónica, nubes, logo del Instituto Geofísico del Perú y la fecha 23 de julio de 2026.
Una fotografía satelital de Perú de julio de 2026 muestra el territorio completo desde el espacio, incluyendo el océano Pacífico, la costa, la cordillera y la selva, con el logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica en América del Sur. Situado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, su territorio experimenta temblores de manera frecuente, lo que ha convertido a los sismos en un fenómeno recurrente que afecta a millones de personas. La constante amenaza de movimientos telúricos obliga a la población y autoridades a mantener una preparación permanente ante posibles emergencias. Según organismos especializados en geofísica, la vigilancia y estudio de estos eventos es clave para reducir el impacto social y económico.

La ubicación geográfica de Perú determina su alta exposición. El choque de la placa de Nazca contra la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera de manera repentina, provocando sismos de diferentes magnitudes. El registro histórico indica que varias ciudades han sufrido fuertes terremotos, algunos con consecuencias devastadoras.

12:43 hsHoy

Nuevo sismo de magnitud 4.1 remece Lima: epicentro fue en Huarochirí hoy, miércoles 22 de julio

El Instituto Geofísico del Perú reportó que el temblor se registró a las 7:25 de la mañana y tuvo una profundidad de 101 kilómetros

El sismo se registró este miércoles 22 de julio, según los reportes oficiales del IGP. (Composición: Infobae Perú)
El sismo se registró este miércoles 22 de julio, según los reportes oficiales del IGP. (Composición: Infobae Perú)

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió la zona central de Perú durante la mañana de este miércoles 22 de julio, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:25 a.m., con epicentro localizado a 2 kilómetros al sureste de Ricardo Palma, Huarochirí, Lima, y una profundidad de 101 kilómetros. El reporte oficial fue emitido a través de las plataformas digitales oficiales.

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12:29 hsHoy

Temblor de 4.1 en Huarochirí

El Instituto Geofísico del Perú informó sobre un sismo de magnitud 4.1 ocurrido a las 07:25 horas del 22 de julio de 2026, con una profundidad de 101 kilómetros. El epicentro se localizó 2 kilómetros al sureste de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí, Lima, donde se reportó una intensidad III.

12:29 hsHoy

¿Por qué ocurren sismos en Perú?

  • La interacción de placas tectónicas es la causa principal de los sismos en el país.
  • El borde occidental de Sudamérica absorbe la energía liberada por el movimiento de la placa de Nazca.
  • La fricción constante entre ambas placas genera una acumulación de tensión que, al liberarse, produce sismos.
  • Los epicentros suelen ubicarse en la costa, pero el efecto puede sentirse en regiones andinas y amazónicas.
  • Los especialistas en geofísica señalan que la profundidad y el tipo de falla determinan la intensidad del movimiento.
Mapa editorial de Perú con epicentro sísmico en Lima, mostrando el Océano Pacífico, el Cinturón de Fuego y zonas con incendios y humo.
Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:29 hsHoy

Principales sismos históricos en Perú

El país ha experimentado numerosos movimientos sísmicos de alto impacto. Entre los más recordados sobresale el terremoto de 1970 en Áncash, que ocasionó la muerte de aproximadamente 70.000 personas y la destrucción de la ciudad de Yungay. Otro evento significativo fue el sismo de 2007 en Pisco, con una magnitud de 7,9, que dejó más de 500 víctimas fatales y afectó gravemente la infraestructura local. Estos episodios han motivado la revisión de normas de construcción y protocolos de emergencia.

Terremoto de Pisco - sismo en Perú - Ica - Perú - 14 de agosto
(Photo by JAIME RAZURI / AFP)

Organismos internacionales y nacionales han documentado cada evento relevante. Los registros muestran que, en promedio, Perú experimenta cientos de sismos anualmente, aunque la mayoría son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la población. Solo aquellos que superan los 4 o 5 grados en la escala de Richter suelen causar alarma pública.

Consecuencias sociales y económicas de los sismos

  • Las consecuencias de los sismos en Perú incluyen pérdidas humanas, daños materiales y alteraciones en la vida cotidiana.
  • Las zonas urbanas con alta densidad poblacional presentan mayor vulnerabilidad ante movimientos sísmicos de gran magnitud.
  • Los costos de reconstrucción tras un terremoto pueden superar los cientos de millones de dólares.
  • Sectores como vivienda, salud y educación resultan especialmente afectados por la destrucción de infraestructura.
  • El impacto emocional y psicológico en la población puede prolongarse durante años, especialmente en comunidades que pierden viviendas o seres queridos.
Varias personas agachadas en una calle urbana de Perú, protegidas junto a edificios y bajo un banco, con carteles del IGP y "SIMULACRO" en una pared.
Residentes de una zona urbana en Perú se agachan para protegerse durante un simulacro de sismo, con carteles del IGP y “SIMULACRO” visibles en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:39 hsHoy

Medidas de prevención y preparación ante sismos

La preparación es clave para mitigar el impacto de los sismos. Las autoridades peruanas promueven simulacros periódicos en escuelas, empresas y espacios públicos. Estos ejercicios buscan familiarizar a la población con rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros. El Ministerio de Vivienda impulsa la construcción de edificaciones resistentes, siguiendo normas técnicas que consideran la sismicidad del territorio.

Grupo de estudiantes con uniformes escolares formados en filas durante un simulacro, una docente los guía, al fondo bandera peruana y pancarta de INDECI.
Estudiantes peruanos con uniformes, parte de una brigada escolar, participan en un simulacro de evacuación guiados por una docente, con una mochila de emergencia y la bandera de Perú e INDECI al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en gestión de riesgos insisten en la importancia de contar con planes familiares de emergencia. La educación en primeros auxilios y la identificación de zonas seguras dentro del hogar pueden marcar la diferencia en situaciones críticas. Diversos organismos internacionales colaboran con capacitaciones y asesoría técnica para fortalecer la resiliencia comunitaria.

07:29 hsHoy

Recomendaciones utilitarias en caso de sismo

  • Mantener la calma y buscar protección bajo mesas o estructuras firmes durante el movimiento.
  • Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • No utilizar ascensores en caso de evacuación.
  • Tener a mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, documentos personales y botiquín básico.
  • Identificar previamente las rutas de evacuación y los puntos de reunión familiares.
  • Revisar periódicamente el estado de la vivienda y corregir grietas o fallas estructurales.
  • Participar en simulacros organizados por autoridades y entidades locales.
Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:24 hsHoy

La importancia del monitoreo y la alerta temprana

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) realizan un seguimiento permanente de la actividad sísmica. El desarrollo de sistemas de alerta temprana ha permitido reducir el tiempo de respuesta ante eventos de gran magnitud. Estas herramientas tecnológicas envían mensajes automáticos a la población, lo que facilita la evacuación y la adopción de medidas inmediatas.

Mapa topográfico muestra el océano y la costa con cadenas montañosas y líneas de falla. Círculos rojos y amarillos marcan epicentros en el mar. Una mano señala el mapa.
Un mapa físico de la región de Ica, Perú, con fallas tectónicas y epicentros de sismos en el océano, es señalado por una mano que indica la zona de mayor energía acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos en gestión de riesgos, la difusión de información confiable es esencial para evitar rumores y pánico. Las campañas de educación enfocadas en sismos han mejorado el nivel de conocimiento y la reacción de la ciudadanía. El acceso a datos en tiempo real se considera un recurso estratégico para la toma de decisiones en situaciones de emergencia.

07:08 hsHoy

Qué hacer después de un sismo

  • Verificar el estado de salud propio y de las personas cercanas; administrar primeros auxilios si es necesario.
  • Revisar la vivienda en busca de daños estructurales antes de volver a ingresar.
  • Evitar encender fósforos o artefactos eléctricos si hay sospecha de fuga de gas.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir instrucciones de las autoridades.
  • No difundir rumores ni información no confirmada.
  • Preparar una lista de necesidades familiares para solicitar ayuda si fuera necesario.
  • Apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud.
Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud. Foto: TV Perú
06:28 hsHoy

Desafíos futuros y perspectivas en la gestión sísmica

El reto principal para Perú radica en seguir fortaleciendo la cultura de prevención. El crecimiento urbano desordenado y la ocupación de zonas de riesgo complican la tarea de reducir la vulnerabilidad. Los expertos en planificación urbana advierten sobre la importancia de respetar las normas de construcción y evitar asentamientos en áreas inestables. La cooperación internacional y la inversión en investigación científica se proyectan como factores clave para mejorar la capacidad de respuesta ante futuros sismos.

Familia peruana de cuatro, con mochilas de emergencia, sale de una casa. La madre sostiene una radio. El cartel del INDECI está visible en la pared.
Una familia peruana, compuesta por padre, madre y dos hijos, sale ordenadamente de su hogar con mochilas de emergencia durante un simulacro de evacuación, con el logo del INDECI visible en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización constante de mapas de riesgo y la integración de tecnología avanzada en los sistemas de monitoreo forman parte de la agenda nacional. La experiencia acumulada tras décadas de emergencias ha impulsado políticas públicas orientadas a la resiliencia y la protección de la vida. Las próximas décadas serán determinantes para consolidar una sociedad preparada y capaz de enfrentar los desafíos que imponen los movimientos sísmicos.

06:21 hsHoy

Elementos clave de la mochila de emergencia

La mochila de emergencia debe contener suministros suficientes para los primeros días posteriores a un desastre. Las instituciones recomiendan incluir los siguientes elementos:

  • Artículos de higiene: toallas, jabones, cepillo y pasta dental.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, desinfectantes, medicamentos personales.
  • Dinero en efectivo y documentos de identidad.
  • Alimentos no perecibles y agua en botellas selladas.
  • Linterna, radio portátil, pilas, silbato y duplicado de llaves.
  • Abrigo, manta y calzado resistente.
  • Artículos específicos para bebés, adultos mayores y mascotas.

Se aconseja revisar periódicamente el contenido de la mochila para asegurarse de que todos los insumos estén vigentes y en buenas condiciones.

Mochila de emergencia: elementos esenciales para sismos en Perú
Un kit de emergencia básico con mochila, botiquín, agua, alimentos y elementos esenciales se dispone para afrontar un sismo nocturno en un hogar de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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