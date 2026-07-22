Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Luego de conocer que el Tribunal Constitucional emitió un fallo con el que podría salir de la clandestinidad en la que estuvo por más de dos años, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, confirmó una comunicación directa con el presidente José María Balcázar.

En un mensaje emitido en su cuenta oficial de X, Cerrón indicó que saludó al mandatario y le sugirió dos acciones: indultar al expresidente Pedro Castillo, a quien se refiere como “PCT” y a la exministra Betssy Chávez Chino, a quien llama “BChCh”.

“Acabo de comunicarme con el presidente JM Balcázar para saludarlo y sugerirle ejecute la gracia a PCT y otorgue el salvoconducto a BChCh. Un país sesgado por los odios y arbitrariedades está condenado al caos, que las aguas vuelvan a su cause”, afirmó el líder de Perú Libre, que aún no ha sido visto públicamente.

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12/10/2022 El expresidente de Perú Pedro Castillo POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ

El “amigo” de Vladimir Cerrón

El presidente Balcázar ya había revelado su cercanía con el líder de Perú Libre en 2024, poco tiempo después de que Cerrón pasara a la clandestinidad y dos años de asumir la presidencia del Perú como sucesor de José Jerí.

“Si yo marco a Cerrón ahorita en este momento y Cerrón me contesta” fue la frase que utilizó el ahora presidente José María Balcázar para describir su cercanía con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, del que afirmó ser “muy amigo” incluso desde la clandestinidad y en medio de procesos penales por presunta corrupción, los cuales quedaron en el olvido luego de la sentencia del TC.

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Las declaraciones de Balcázar se produjeron en julio del año 2024, cuando se reincorporó como parte de la bancada de Perú Libre, a la que había renunciado meses antes, y aseguró que podía conversar con Cerrón en cualquier momento.

En conversación con Canal N, el entonces congresista sostuvo que él y el líder del partido Perú Libre “somos muy amigos. Además, él reconoce mis capacidades, que son modestas (...)”. Al recordarle que se trata de un prófugo de la justicia con el que está conversando, el congresista afirmó que la Policía debe hacer su trabajo y sostuvo que el número al que llama él también es de conocimiento de la PNP.

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En 2024, el entonces congresista José María Balcázar afirmó que tenía comunicación con Vladimir Cerrón. (Video: Canal N)

“Si yo marco a Cerrón ahorita en este momento, Cerrón me contesta. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ellos lo tienen también el número original del señor Cerrón y todo el mundo habla con él", afirmó. Cuando fue consultado por la frecuencia de estas comunicaciones, Balcázar también afirmó que estas se producen“no siempre, pero siempre me llama”.

Solo unos días luego de su declaración original, y luego de la crítica proveniente de la ciudadanía, Balcázar volvió a referirse a su vínculo con Vladimir Cerrón y aseguró que le estaban haciendo ‘bullying’ y que no estaba prohibido que él pudiera hablar con cualquier prófugo.

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“Como fiscalizador, cualquier congresista, porque puede haber persecusiones políticas desde la cárcel o fuera de ella, y no está prohibido eso. La Policía tiene el control de las comunicaciones. Todos los teléfonos de los congresistas, los tiene la Policía. No hay ninguna novedad. Lo que pasa es que, como soy un líder político, hacen todo un bullying (...)