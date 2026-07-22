Fede Vigevani llega a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

Fede Vigevani rregresa a Perú para brindar concierto.

Lima será escenario del regreso de Fede Vigevani, el creador de contenido y cantante uruguayo que se ha consolidado como uno de los fenómenos digitales más influyentes del mundo hispano. El artista, nacido en Montevideo y radicado en México desde hace casi una década, ofrecerá un espectáculo el próximo 19 de septiembre en Costa 21, donde se espera una multitud de seguidores peruanos para vivir una experiencia marcada por la música, la interacción y la producción audiovisual de primer nivel.

Federico Augusto Vigevani de Arce, conocido mundialmente como Fede Vigevani, ha construido una carrera que combina el entretenimiento digital con la música. Desde 2018 impulsa su camino como solista y ha logrado posicionarse entre los youtubers hispanohablantes más populares, superando los 70 millones de suscriptores en su canal principal. Su propuesta artística no solo destaca por las cifras, sino por la capacidad de conectar con millones de jóvenes a través de letras, humor y una cercanía genuina con su público.

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Regresa tras hacer sold out

La presentación en Lima representa una cita muy esperada, ya que en abril de 2025 logró un sold out en el mismo recinto, dejando a miles de fanáticos sin la posibilidad de presenciar el show en vivo. Desde entonces, la expectativa por una nueva fecha no ha disminuido. Las redes sociales y comunidades digitales han sido testigo de la insistente solicitud de sus seguidores para contar con una nueva oportunidad, que finalmente se concretará en septiembre.

El espectáculo que ofrecerá Fede Vigevani en Lima incluirá una selección de sus temas más exitosos, entre los que destacan “Más que un fan”, “Te Encontré” y “Árbol”. Estas canciones, que suman millones de reproducciones en plataformas digitales, han convertido sus conciertos en auténticas celebraciones entre el público juvenil. La puesta en escena combina la música en vivo con una producción audiovisual moderna, juegos y una interacción constante con los asistentes, lo que transforma cada función en una experiencia única.

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(Instagram)

El impacto de Vigevani trasciende las fronteras de Uruguay y México. Ha protagonizado shows con entradas agotadas en Argentina, Chile y otros países de Latinoamérica, consolidando una presencia internacional que lo posiciona como uno de los referentes del entretenimiento digital y musical en español. Su influencia se ha reflejado tanto en la industria de la música como en el mundo de los creadores de contenido, donde es considerado uno de los pioneros en fusionar ambos universos con éxito.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

La venta de entradas para el concierto de septiembre comenzará este sábado y domingo a través de Teleticket, con una preventa exclusiva que incluye hasta un 15 % de descuento para clientes de tarjetas Interbank. Esta dinámica busca facilitar el acceso a los fanáticos, quienes históricamente han demostrado un gran compromiso con la carrera de Fede Vigevani en el Perú. Según los organizadores, se espera que la demanda supere la de años anteriores, dada la popularidad creciente del artista y la expectativa generada tras el anuncio oficial.

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Fede Vigevani ha sabido construir una comunidad digital sólida. Su éxito no solo se mide en cantidad de seguidores, sino en la capacidad de movilizar audiencias y convertir eventos presenciales en celebraciones colectivas. Cada presentación se caracteriza por la energía del público, la participación directa en juegos y dinámicas, y la cercanía del artista con sus seguidores. Estos elementos, sumados a una puesta en escena moderna, han sido clave para registrar sold outs en recintos emblemáticos de la región.

El próximo encuentro en Lima promete repetir el éxito de ediciones anteriores, con un repertorio que abarca tanto sus grandes éxitos musicales como momentos de humor y sorpresas exclusivas para la audiencia peruana. Para muchos jóvenes, el evento será la oportunidad de vivir en directo la propuesta de uno de los referentes más importantes del entretenimiento en español.

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La llegada de Fede Vigevani a Lima refuerza la tendencia de grandes figuras digitales que apuestan por espectáculos presenciales, integrando música, tecnología y participación activa del público. Este fenómeno se enmarca en una nueva era del entretenimiento donde la interacción y el vínculo emocional con los seguidores son tan relevantes como el contenido en sí.

Fede Vigevani. (Instagram)