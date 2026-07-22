Perú

Nuevo sismo hoy en Junín causa terror y pánico en Chupaca: “Vimos caer piedras del cerro, tenemos miedo”

La mañana de este miércoles 22 de julio se volvió a registrar una réplica en la localidad afectada de Chupaca, de acuerdo a lo informado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)

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La localidad de Chupaca fue recientemente epicentro de un sismo mayor a 5 grados que dejó al menos cinco muertos y decenas de heridos el pasado 18 de julio. (REUTERS/Yershon Vilca)
La localidad de Chupaca fue recientemente epicentro de un sismo mayor a 5 grados que dejó al menos cinco muertos y decenas de heridos el pasado 18 de julio. (REUTERS/Yershon Vilca)

Un nuevo movimiento telúrico volvió a estremecer la localidad de Chupaca, en la región Junín, generando alarma entre los habitantes que aún no se recuperan del fuerte sismo del sábado pasado. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que una réplica de magnitud 3.6 y a 9 kilómetros de profundidad se registró este miércoles 22 de julio a las 11:15 de la mañana, con epicentro a 17 kilómetros al sur de la ciudad.

Según datos publicados por el IGP en su cuenta de X, el evento de hoy alcanzó una intensidad III-IV en la escala de Mercalli y fue ampliamente sentido en la zona, donde la población permanece en alerta.

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La entidad confirmó a través de su presidente, Hernando Tavera, que se trata de una réplica vinculada al sismo mayor ocurrido el pasado sábado 18 de julio, cuando un temblor de magnitud 5.1 dejó al menos cinco muertos, decenas de heridos y numerosas viviendas inhabitables. Detalló que la secuencia sísmica podría continuar y recomendó tomar precauciones ante nuevos movimientos.

Fachada de iglesia dañada con escombros en el suelo bajo un cielo estrellado nocturno. Hay un segundo edificio adyacente también visible
Una iglesia parcialmente destruida y escombros en el suelo muestran los daños causados por el sismo de magnitud 5.1 en Chupaca, Junín, Perú. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)

El temor se apoderó de los habitantes de Chupaca. Un poblador de la tercera edad declaró a RPP Noticias: “Vimos caer piedras del cerro, tenemos miedo”, reflejando el ambiente de incertidumbre que predomina en la comunidad. Muchos vecinos optaron por salir a espacios abiertos apenas percibieron el temblor, recordando la destrucción y las pérdidas sufridas días atrás.

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Las autoridades locales y equipos de emergencia mantienen vigilancia permanente, mientras prosiguen las evaluaciones de daños en viviendas e infraestructura tras los recientes eventos. El IGP reiteró la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de nuevas réplicas.

El personal de salud presente atendió a varios adultos mayores que se asustaron por el nuevo remezón. “Tengo 82 años, Mi cada se ha caído todo, derrumbado”, dijo una pobladora entre lágrimas.

Techo y muro destruidos de una iglesia, con escombros y vigas de madera rotas; se ve un detalle artístico con la figura de un hombre barbudo
Los daños estructurales del techo y muro de la Iglesia del Copón en Chupaca exponen detalles artísticos interiores tras el sismo de magnitud 5.5. (Infoandes / Arius Victorio)

En el centro de la plaza de la localidad, tras el sismo de 5.1, se colocaron diversas carpas para los damnificados, al sentir el nuevo remezón, varios de ellos salieron asustados a ubicarse en las zonas seguras.

“Es una réplica que ha producido algunos deslizamiento alrededor... Se comprende que la población está asustado y teme lo peor, pero es solo una réplica y ya pronto va a estar todo estabilizado”, indicó Tavera.

En paralelo, la Municipalidad Distrital de Chupuro reforzó las acciones de coordinación con entidades del Estado para acelerar la atención a las personas afectadas por la emergencia. El objetivo consiste en organizar la asistencia humanitaria y ampliar el registro de los damnificados en los diferentes barrios y anexos del distrito.

Sismo en Junín
Sismo en Junín - Chupaca Noticias

De acuerdo con el municipio, esta articulación busca acelerar la atención integral de las familias damnificadas mediante un trabajo conjunto entre las diferentes entidades del Estado. La comuna indicó que la ayuda humanitaria pretende llegar de forma rápida, ordenada y transparente a los sectores afectados.

Entre las acciones anunciadas figura el fortalecimiento del empadronamiento de las familias perjudicadas en todos los barrios y anexos del distrito. Asimismo, brigadas sectorizadas recorrerán cada zona para identificar las principales necesidades de la población y facilitar una respuesta inmediata. También se contempla una coordinación directa con las instituciones competentes para gestionar recursos y apoyo destinado a los afectados.

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