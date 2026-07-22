Modelo brasileña que fue Miss Bahía cayó en el aeropuerto Jorge Chávez con más de 3 kg de droga camuflada en su maleta

Un reportaje exclusivo que revela la historia de Jullie Rocha Neves, la modelo brasileña que pasó de ganar concursos de belleza a ser captada por mafias del narcotráfico. Vea cómo la policía antidrogas peruana desarticula estas redes en el aeropuerto.| Video: Domingo Al Día

La Policía Nacional del Perú detuvo a Julie Rocha Neves, ex Miss Bahía y modelo brasileña, cuando intentaba sacar del país más de 3,8 kilos de droga camuflada en su maleta por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El 11 de junio, agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) interceptaron a Julie Rocha Neves mientras se disponía a abordar un vuelo con destino a São Paulo, Brasil. La intervención se realizó tras la alerta de los sistemas de rayos X y el trabajo de un can detector, que identificaron anomalías en el equipaje de la joven.

Una modelo brasileña de veinte años quedó bajo custodia policial tras descubrirse que transportaba cerca de cuatro kilos de alcaloide camuflados en su equipaje|Foto: Domingo Al Día

La prueba química realizada en el aeropuerto confirmó la presencia de alcaloide de cocaína, según información de Domingo Al Día.

Acompañaba a la modelo el también brasileño Fabio Santos, de 27 años, quien portaba en su propia maleta más de cuatro kilos de la misma sustancia. Ambos habrían permanecido varios días en la ciudad de Trujillo antes de regresar a Lima, donde intentaron embarcarse en un vuelo internacional. Las autoridades señalaron que la droga se encontraba cuidadosamente oculta entre planchas de esponja negra en toda la estructura de las maletas.

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El perfil de la modelo y el reclutamiento criminal

Julie Rocha Neves alcanzó notoriedad en Brasil desde su infancia, cuando fue coronada Miss Bahía a los ocho años. Su carrera incluyó pasarelas internacionales y campañas publicitarias hasta su reciente vinculación con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La policía peruana arrestó a una joven modelo brasileña en el aeropuerto Jorge Chávez, luego de detectar más de tres kilos de droga en su maleta, parte de una ruta internacional hacia Asia| Foto: Domingo Al Día

De acuerdo con el citado medio, la joven fue captada por un grupo conocido como ‘Los Galanes de Bahía’, red transnacional que utiliza “correos humanos” para trasladar sustancias ilícitas.

El coronel Percy Ramos, jefe del Estado Mayor de la Dirandro, explicó que estas redes seleccionan a personas que aparentan ser turistas o figuras públicas para minimizar sospechas en los controles aeroportuarios.

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“Hay una organización en Brasil que se dedica a captar este tipo de personas, especialmente aquellas que puedan dar la apariencia que vienen a realizar turismo”, afirmó el oficial.

Modus operandi y rutas del tráfico

Los investigadores señalaron que la pareja realizó una escala en Trujillo para recibir la mercancía, con la instrucción de regresar a São Paulo, donde el valor de la droga puede alcanzar los quince mil dólares por kilo. En mercados asiáticos, como Tailandia, el precio puede elevarse hasta cincuenta mil dólares por kilo, multiplicando el valor inicial decenas de veces.

La modalidad delictiva detectada involucra la manipulación de equipajes y, en algunos casos, el transporte de droga dentro del cuerpo. El propio coronel Ramos indicó que la Dirandro utiliza tanto labores de inteligencia como perfilamiento de pasajeros para identificar a posibles correos humanos.

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“La Dirección Antidrogas tiene dos formas de intervenir: por información previa o por análisis de comportamiento”, explicó el jefe policial.

Miss Bahía detenida: de la pasarela al tráfico de cocaína entre Brasil y Perú| Foto: Domingo Al Día

Operativos y cifras del tráfico en aeropuertos

Durante el año, las autoridades peruanas reportaron la detención de 41 personas, entre nacionales y extranjeros, quienes intentan retirar drogas del Aeropuerto Jorge Chávez

El terminal moviliza semanalmente más de doscientos mil pasajeros internacionales y es un punto clave para el tráfico hacia destinos como España, Bélgica, Países Bajos y Brasil.

Las operaciones policiales revelan el uso de productos comestibles falsos y el transporte de cápsulas ingeridas, prácticas que incrementan el riesgo para los involucrados. En uno de los casos recientes, un pasajero fue intervenido con más de cuarenta cápsulas de alcaloide en su organismo.

La legislación peruana contempla penas de hasta ocho años de prisión para quienes sean hallados culpables de tráfico ilícito de drogas en estas circunstancias.