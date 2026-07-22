Perú

“Perdí a mis hijos y a mi esposa”: padre pide ayuda para comprar 10 ataúdes tras incendio en La Victoria

Renzo Rojas Mesa sufrió quemaduras al intentar salvar a su familia de las llamas. El padre perdió a tres de sus hijos y a su esposa en el incendio que habría sido provocado por extorsionadores

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Primer plano de un hombre llorando frente a micrófonos y, a la derecha, edificios dañados por incendio, policías y una multitud en una calle
Un padre expresa su dolor en una entrevista mientras, al fondo, el edificio dañado por un incendio intencional en La Victoria, Perú, muestra el lugar del trágico suceso. (Andina)

Renzo Rojas Mesa sobrevivió al incendio que consumió una vivienda multifamiliar ubicada en la calle Pisagua, en la urbanización Manzanilla, en La Victoria, pero la tragedia le arrebató a parte de su familia. El hombre perdió a tres de sus hijos y a su esposa, quienes forman parte de las 10 víctimas mortales que dejó el siniestro que habría sido provocado por extorsionadores.

Con quemaduras en parte de su cuerpo y lágrimas en sus ojos, Rojas Mesa relató a la prensa nacional los momentos de desesperación que vivió durante la emergencia y aseguró que intentó rescatar a sus familiares, pero las llamas avanzaron rápidamente y le impidieron salvarlos.

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Éramos 17 los que vivíamos ahí, tres familias. Justicia nada más. Y que me ayuden”, declaró entre lágrimas.

Calle con escombros y restos quemados, un carro de mano calcinado, oficial de policía, hombre con chaleco amarillo, grupo de personas y cinta de seguridad amarilla
Oficiales y civiles observan una calle con vehículos calcinados y escombros, acordonada tras un incendio en La Victoria. (Andina)

El padre explicó que en la vivienda residían integrantes de tres familias y que, pese a sus intentos por rescatarlos, sus seres queridos quedaron atrapados dentro del inmueble debido a la rápida propagación de las llamas.

“Son diez personas que se quemaban adentro. Cinco niños, cinco adultos, toda una familia entera”, señaló.

Diez muertos, entre ellos cinco menores

Según la información proporcionada por los familiares, entre las víctimas se encuentran Leonidas Vílchez (72 años), José María Vílchez (42), Orestes Vílchez Cuadros (29), Paola Vílchez Cuadros (35) y Katherine Gómez (29), ciudadana colombiana y pareja de Orestes Vílchez.

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Además, fallecieron cinco menores de edad, de 3, 6, 6, 8 y 15 años.

Renzo Rojas Mesa pidió apoyo para poder afrontar los gastos funerarios de sus seres queridos. Según relató, necesita ayuda para adquirir los ataúdes de las 10 víctimas y poder darles sepultura.

Vecinos piden investigar ataque extorsivo

Un vecino de la familia solicitó en Canal N que las autoridades continúen con las investigaciones y puedan identificar a los responsables de la tragedia.

El residente señaló que anteriormente se habrían registrado incendios de motos eléctricas en otras zonas vinculados a presuntos cobros de cupos como forma de intimidación. Sin embargo, indicó que en esta ocasión las consecuencias fueron mayores debido a que las unidades estaban estacionadas cerca de una vivienda construida con material inflamable.

Según los testimonios recogidos en la zona, el fuego habría iniciado en el área donde se encontraban motos eléctricas, monopatines y una mototaxi, para luego propagarse hacia tres viviendas, siendo la casa donde residía la familia Rojas–Vílchez la más afectada.

La estructura terminó completamente destruida debido a la rapidez con la que se extendieron las llamas.

PNP investiga causas del incendio

Fachada de edificio de ladrillo con paredes oscuras y ventanas rotas. Una mujer y un niño miran por una ventana, y un hombre por otra, sosteniendo un palo
Habitantes de La Victoria miran desde sus ventanas en un edificio de ladrillo con muros tiznados por un incendio. (Andina)

El comandante general de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola, informó que personal especializado ya inició las diligencias para esclarecer las causas del incendio y determinar si existió responsabilidad de terceros.

La Policía analiza la versión de los familiares, quienes sostienen que el siniestro habría sido provocado por sujetos vinculados a la extorsión, aunque las investigaciones continúan para confirmar cómo se inició el fuego y ubicar a los responsables.

Cámara de seguridad no aportó información clave

Más temprano informaron que, los agentes revisaron las cámaras ubicadas en los alrededores del inmueble. No obstante, una de ellas, situada en la misma calle Pisagua, se encontraba inoperativa.

“Hemos hablado con el propietario, indica que está inoperativa la cámara, no nos ayuda a sacar más información. Estamos viendo por inmediaciones también si hay otro tipo de cámaras”, indicó el coronel PNP John Luján, jefe de la División de Orden Público y Seguridad.

La Policía continúa buscando otros dispositivos de vigilancia que puedan haber registrado el momento en que se inició el incendio o la presencia de los presuntos responsables.

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