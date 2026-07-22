Rescatan a mujeres que eran víctimas de explotación sexual en hoteles de San Miguel

Un operativo permitió la detención de un hombre acusado de captar mujeres con falsas ofertas de trabajo y obligarlas a prostituirse en hoteles de la avenida La Marina| Fiscalía de la Nación

Una investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro permitió poner al descubierto una modalidad de explotación sexual que operaba en hoteles de la avenida La Marina, en el distrito de San Miguel. El caso se inició en junio, cuando una de las víctimas denunció que había sido captada bajo engaño mediante una supuesta oferta de trabajo y, posteriormente, obligada a ejercer la prostitución.

Operativos y detención del presunto responsable

Tras la denuncia, la fiscal adjunta provincial Cecilia Salvador abrió una investigación preliminar que, con el uso de técnicas especiales y testimonios de otras agraviadas, permitió identificar a A. D. H. D. L. C., de 32 años, como el presunto responsable de la explotación.

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El operativo, dirigido por la fiscal provincial Janett Marilú Mendoza Benel, incluyó intervenciones en el domicilio del investigado y en los hoteles donde las víctimas fueron forzadas a realizar actividades sexuales.

Fiscalía desarticula red de explotación sexual en San Miguel tras denuncia de víctima | Foto: Fiscalía de la Nación

Durante la acción participaron la fiscal adjunta Karla Pasache, agentes de la División de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú y personal de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). Además, el despliegue contó con el apoyo del ente cooperante Our Rescue, organización dedicada al rescate de víctimas de trata.

En los operativos se logró rescatar a las víctimas y recolectar pruebas que refuerzan la investigación. Las autoridades señalaron que existen otras posibles personas afectadas por el mismo método delictivo, por lo que se continúan realizando diligencias para identificar a las víctimas.

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Oferta laboral falsa

Detectar ofertas laborales fraudulentas es fundamental para evitar caer en situaciones de explotación o trata de personas. Existen señales y características que pueden alertar sobre la falsedad de una propuesta de empleo.

Explotación sexual en San Miguel: detienen a presunto captador de mujeres tras falsa oferta de empleo | Foto: Fiscalía

Uno de los principales indicios de una oferta falsa es la falta de información clara sobre la empresa o empleador. Si el anuncio no menciona el nombre de la empresa, su dirección física, ni proporciona canales de contacto verificables, es recomendable desconfiar. Las organizaciones legítimas suelen ofrecer detalles completos sobre su identidad y el puesto ofrecido.

Otra señal de alerta es la promesa de altos ingresos o beneficios poco realistas sin requerir experiencia, entrevistas o procesos formales de selección. Las ofertas que garantizan salarios elevados, viajes, alojamiento o condiciones excepcionales sin solicitar referencias ni exámenes suelen estar asociadas a engaños o redes de explotación.

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Canales de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)ofrece la Línea 100, un servicio gratuito y disponible las 24 horas para recibir denuncias de trata de personas, explotación sexual y violencia en general. Quienes llamen reciben orientación psicológica y legal, así como el acompañamiento necesario para que el caso sea derivado a las autoridades competentes. La línea está habilitada para víctimas, testigos y familiares.

La Policía Nacional del Perú cuenta con la División de Trata de Personas, que recibe denuncias en cualquier comisaría del país. Cualquier persona puede acercarse y solicitar que el caso sea derivado a esta división especializada. Además, se puede llamar al número 105 para orientación inmediata sobre cómo proceder ante situaciones de explotación sexual o trata.

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