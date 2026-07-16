PedidosYa pasaría a manos de Uber en Perú: empresa de movilidad adquiere a Delivery Hero, dueña de la app de delivery

La operación todavía depende de la aprobación de los accionistas de Delivery Hero y del visto bueno de las autoridades regulatorias. Foto: composición Infobae Perú/Uber/PedidosYa

Uber dio un paso clave para ampliar su presencia en el negocio global del reparto a domicilio tras alcanzar un acuerdo para comprar Delivery Hero por USD 13.700 millones. Si la operación recibe las aprobaciones necesarias, la compañía estadounidense asumirá el control de los activos de la firma alemana, entre ellos PedidosYa, plataforma que opera en el mercado peruano.

La transacción aún está sujeta al respaldo de los accionistas de Delivery Hero y a la autorización de las entidades regulatorias. Mientras ese proceso avanza, las empresas no han anunciado modificaciones para el funcionamiento de PedidosYa en Perú, por lo que la aplicación continuará operando con normalidad.

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PedidosYa seguirá dentro del negocio que comprará Uber

El impacto más importante para Perú será el cambio de propietario de PedidosYa. Aunque Delivery Hero acordó desprenderse de parte de sus operaciones para facilitar el proceso de aprobación regulatoria, el mercado peruano no está incluido en esa venta.

La compañía alemana transferirá sus negocios en 14 países, entre ellos España, Chile, Ecuador, Portugal y Suecia, al fondo estadounidense SSW Partners por aproximadamente USD 1.600 millones. En cambio, PedidosYa, cuya presencia se extiende por diversos mercados de América Latina, permanecerá dentro del paquete de activos que pasará a manos de Uber una vez concluida la adquisición.

Delivery Hero venderá sus operaciones en 14 países a SSW Partners por unos USD 1.600 millones. Foto: Magnific

Así está estructurada la compra

La oferta presentada por Uber asciende a 41,5 euros por cada acción de Delivery Hero, lo que otorga a la empresa una valoración cercana a USD 14.800 millones. Sin embargo, el monto efectivo de la operación será de USD 13.700 millones debido a que Uber ya controlaba alrededor del 25% del capital de la compañía alemana, además de contar con otros instrumentos financieros vinculados a ella.

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El directorio de Delivery Hero aprobó de forma unánime la propuesta y adelantó que recomendará a sus accionistas aceptarla. Asimismo, Prosus, que posee cerca del 17% de la empresa, ya expresó su respaldo a la transacción. Para completarse, la oferta deberá obtener más del 50% de aceptación entre los accionistas y superar las revisiones regulatorias.

Una empresa con presencia en casi un centenar de mercados

Si la compra recibe todas las autorizaciones, Uber y Delivery Hero conformarán uno de los mayores grupos internacionales dedicados a los servicios de movilidad y reparto de alimentos. De acuerdo con ambas compañías, la organización combinada tendrá operaciones en 99 mercados y registró reservas brutas por USD 236.000 millones durante 2025.

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En el caso peruano, Uber mantiene su servicio de transporte de pasajeros desde que dejó de operar Uber Eats en 2020. Hasta ahora, ninguna de las empresas ha informado si el cambio de propietario implicará modificaciones en la marca, el modelo de negocio o la estrategia comercial de PedidosYa en el país.

De concretarse la operación, Uber y Delivery Hero darán origen a uno de los mayores grupos globales de movilidad y delivery. Foto: Diario Financiero

El sector del delivery en Perú

El sector del delivery en Perú atraviesa una etapa de expansión impulsada por la consolidación del comercio electrónico, el mayor uso de aplicaciones móviles y el cambio en los hábitos de consumo. Lo que comenzó como un servicio centrado en el reparto de comida preparada hoy abarca supermercados, farmacias, tiendas por departamento, mascotas, flores, documentos y otros productos, convirtiéndose en un canal clave para el comercio minorista y los servicios urbanos. Las principales plataformas han ampliado su oferta para responder a una demanda que busca rapidez, disponibilidad y entregas cada vez más inmediatas.

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El mercado peruano mantiene un importante potencial de crecimiento. Empresas del sector sostienen que la penetración del delivery todavía es menor que en otros países de la región, por lo que esperan seguir incrementando tanto el volumen de pedidos como la facturación durante 2026. En ese contexto, la competencia entre plataformas se ha intensificado mediante promociones, programas de fidelización, nuevas categorías de productos y mejoras en la experiencia de compra. PedidosYa, por ejemplo, ha señalado que proyecta crecer más del 30% este año y convertirse en el principal operador del mercado peruano.

La diversificación del negocio también ha transformado el perfil del consumidor. Cada vez es más común que los usuarios recurran a estas aplicaciones para realizar compras de supermercado, adquirir medicamentos, recibir artículos de conveniencia o gestionar envíos personales, además de solicitar alimentos preparados. Esta evolución ha permitido que el delivery deje de depender exclusivamente de los restaurantes y se convierta en una plataforma integral de comercio digital.

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Otro aspecto relevante es la creciente importancia de las fechas comerciales y las temporadas de alta demanda. Campañas como San Valentín, Fiestas Patrias, Navidad o el verano generan incrementos significativos en los pedidos, obligando a las empresas a reforzar sus flotas de repartidores y optimizar la logística. Durante San Valentín de 2026, por ejemplo, operadores del sector proyectaron aumentos de entre 35% y 50% en la demanda respecto de un periodo habitual, mientras que en los balnearios del sur de Lima el servicio ha ampliado su cobertura para atender el incremento estacional de consumidores.

Empresas del rubro consideran que el delivery en Perú aún tiene espacio para crecer frente a otros mercados regionales, por lo que proyectan aumentar pedidos e ingresos durante 2026. Foto: Crecemos Juntos

El crecimiento del delivery también está estrechamente ligado al desarrollo del comercio electrónico en el país. El aumento de las compras por internet ha impulsado la necesidad de entregas más rápidas y eficientes, beneficiando tanto a las plataformas privadas como a los operadores logísticos tradicionales. En esa línea, Serpost estima procesar alrededor de 6,7 millones de envíos durante 2026, reflejo del mayor movimiento de paquetes asociado a las ventas digitales nacionales e internacionales.

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