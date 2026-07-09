Perú

La final del Mundial coincidirá con el Día del Pollo a la Brasa: sector gastronómico estima crecimiento de hasta 35% en ventas

La coincidencia entre una de las fechas más importantes de la gastronomía peruana y el partido más esperado del Mundial impulsará la demanda en pollerías, cebicherías y chifas, que esperan una mayor afluencia de clientes y pedidos por delivery

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El 19 de julio coincidirán el Día del Pollo a la Brasa y la final del Mundial de Fútbol. Composición: Infobae
El 19 de julio coincidirán el Día del Pollo a la Brasa y la final del Mundial de Fútbol. Composición: Infobae

En julio, una de las fechas más representativas para la gastronomía peruana coincidirá con uno de los eventos deportivos de mayor audiencia en el mundo. La programación del calendario reunirá en un mismo día la celebración del Día del Pollo a la Brasa y la final del Mundial de Fútbol, un escenario que el sector gastronómico prevé aprovechar con una mayor afluencia de clientes en restaurantes de distintas ciudades del país.

La expectativa se centra en el incremento de reuniones familiares y encuentros entre amigos para seguir el partido, una dinámica que suele favorecer el consumo de alimentos fuera del hogar o mediante servicios de entrega. En ese contexto, las pollerías aparecen como uno de los principales negocios que esperan un mayor movimiento comercial durante la jornada.

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El próximo 19 de julio, el Día del Pollo a la Brasa coincidirá con la final del Mundial de Fútbol. La combinación de ambas fechas representa una oportunidad para el sector gastronómico, que espera un incremento en la demanda durante ese fin de semana.

Según estimaciones del Sector Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los restaurantes del país proyectan un crecimiento cercano al 10 % en sus ventas en comparación con el mismo periodo de 2025. La proyección contempla principalmente a pollerías, cebicherías y chifas, establecimientos que suelen concentrar una mayor cantidad de clientes durante acontecimientos deportivos de gran convocatoria.

Las estimaciones del sector también indican que la coincidencia entre ambas celebraciones podría elevar las ventas entre 25 % y 35 % frente a un fin de semana habitual. Incluso, algunos locales prevén triplicar el volumen de unidades vendidas durante esa jornada, debido al incremento esperado en las reuniones familiares y encuentros para seguir la final del campeonato.

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Una celebración oficial dedicada a uno de los platos más consumidos del país

Día del Pollo a la Brasa: Esto dicen Minsa y EsSalud sobre el consumo de la piel
Día del Pollo a la Brasa: Esto dicen Minsa y EsSalud sobre el consumo de la piel - Agencia Andina

El Día del Pollo a la Brasa se celebra oficialmente el tercer domingo de julio. La fecha fue instaurada en 2010 mediante una resolución del Ministerio de Cultura del Perú, con el propósito de reconocer a uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional y declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

La iniciativa surgió por propuesta de la Asociación Peruana de Avicultura, organización que destacó la importancia del pollo a la brasa tanto para la cocina peruana como para la economía vinculada al sector avícola y gastronómico.

Desde entonces, la celebración forma parte del calendario nacional y reúne cada año a miles de familias que aprovechan la fecha para compartir este plato en restaurantes o en reuniones particulares.

El pollo a la brasa surgió durante la década de 1950 gracias a los inmigrantes suizos Roger Schuler y Franz Ulrich, quienes adaptaron técnicas de cocción europeas a los ingredientes disponibles y a las preferencias del público peruano.

Con el paso de los años, la preparación alcanzó una amplia aceptación gracias a su método de elaboración. El pollo recibe una mezcla de especias antes de ingresar a un horno giratorio alimentado con carbón o leña, sistema que permite una cocción uniforme y una superficie dorada.

La popularidad del plato permitió su expansión dentro y fuera del Perú. En la actualidad existen pollerías peruanas en ciudades como Nueva York, Madrid y Santiago de Chile, donde residentes peruanos y ciudadanos de otras nacionalidades mantienen vigente el consumo de esta preparación.

Un plato con presencia permanente en las mesas peruanas

El pollo a la brasa fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2010. (Composición: Infobae / Difusión / Andina)
El pollo a la brasa fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2010. (Composición: Infobae / Difusión / Andina)

El pollo a la brasa ocupa un lugar frecuente dentro de las preferencias gastronómicas del país debido a distintos factores, entre ellos su disponibilidad, el tamaño de las porciones y la facilidad para compartirlo en reuniones familiares.

De acuerdo con la Asociación Peruana de Avicultura, cada peruano consume en promedio más de seis pollos a la brasa al año. Esa cifra refleja la presencia constante del plato en la alimentación de millones de personas y su incorporación como una de las opciones más elegidas para los almuerzos dominicales.

La coincidencia del Día del Pollo a la Brasa con la final del Mundial de Fútbol refuerza las expectativas del sector gastronómico, que espera una jornada con mayor movimiento comercial en comparación con otros fines de semana de julio. Las proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima apuntan a un incremento del consumo impulsado por la combinación entre la celebración gastronómica y uno de los encuentros deportivos de mayor convocatoria internacional.

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