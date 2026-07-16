Familiares de montañistas desaparecidos en el Huascarán asumen el peor escenario: “Imploramos encontrar sus cuerpos”

Con la voz entrecortada, una familiar de los tres alpinistas desaparecidos en el Huascarán expresa su desesperación. Tras una avalancha, las esperanzas de encontrarlos con vida se desvanecen y ahora suplican a las autoridades que ayuden a recuperar sus cuerpos para poder darles sepultura. Kaleta, la revista

La búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán continúa en medio de dificultades operativas y condiciones de riesgo que complican el trabajo de los equipos de rescate. Mientras las instituciones especializadas mantienen el despliegue en la montaña, los familiares solicitan que los esfuerzos no se detengan y reclaman una respuesta más rápida para reforzar el operativo.

Las labores previstas para este jueves incluyeron el traslado de un nuevo grupo de guías voluntarios con experiencia en alta montaña. Sin embargo, el desplazamiento por vía aérea no se concretó durante las primeras horas del día, situación que generó preocupación entre los rescatistas y los parientes de los desaparecidos.

PUBLICIDAD

El operativo también coincide con una nueva emergencia registrada en el Huascarán. Un alud ocurrido durante la mañana dejó una persona fallecida y dos heridas, según el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash, lo que obligó a movilizar recursos de rescate hacia esa zona.

En este escenario, distintas instituciones continúan coordinando acciones para mantener la búsqueda de Alejandro Manuel Ugarte Jordán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán, cuyos rastros todavía no aparecen pese a los trabajos realizados durante los últimos días.

Familiares piden mantener la búsqueda de los tres desaparecidos

FAP señala que desplegó recursos para la búsqueda de los andinistas en Huascarán | Foto: Lenin Ramirez (Facebook)

La incertidumbre crece entre los familiares de los tres montañistas desaparecidos. Lucero Salas, sobrina de Artidoro Salas Gaytán, manifestó su preocupación por la falta de traslado de un grupo de guías voluntarios que esperaba incorporarse al operativo desde la madrugada.

PUBLICIDAD

Según explicó, seis guías con experiencia permanecieron varias horas a la espera del helicóptero sin poder ingresar a la montaña. Para la familiar, esta situación representó un retraso importante en una operación que depende de las condiciones climáticas y del tiempo disponible para avanzar en terreno.

Durante su pronunciamiento, también señaló que parte de los rescatistas ya regresaba hacia Huaraz y que el reciente accidente provocado por una avalancha incrementó la preocupación entre quienes participan en las labores.

“Es casi improbable encontrarlos con vida, pero suplicamos, imploramos encontrar su cuerpo. Por favor, necesitamos que las autoridades nos ayuden”, expresó Lucero Salas al solicitar que los esfuerzos de búsqueda continúen.

Equipos encuentran pertenencias de los montañistas

Dos helicópteros participarán en la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos desde las primeras horas del jueves. Composición: Infobae

Mientras continúan las operaciones, los equipos de rescate localizaron las carpas y parte del equipo utilizado por Alejandro Manuel Ugarte Jordán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán.

PUBLICIDAD

El hallazgo permitió confirmar la presencia previa de los montañistas en la zona; sin embargo, los rescatistas no encontraron indicios sobre su ubicación. Según la información disponible, los trabajos seguirán desde la madrugada con apoyo de helicópteros de la Policía Nacional del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú, además de personal especializado que intentará ingresar nuevamente al área si las condiciones climáticas lo permiten.

La incorporación de nuevos equipos busca ampliar el radio de búsqueda y reforzar el trabajo iniciado por el primer grupo de guías que ingresó al Huascarán desde el martes.

Un alud provoca otra emergencia en la montaña

La jornada también estuvo marcada por un nuevo accidente en el Huascarán. De acuerdo con el reporte preliminar del COER Áncash, un alud registrado alrededor de las 7:30 de la mañana del 16 de julio dejó una persona fallecida y dos heridas.

PUBLICIDAD

Las víctimas corresponden a un turista extranjero y dos ciudadanos peruanos. Tras la emergencia, acudieron equipos de la División de Rescate de Alta Montaña de la Policía Nacional, el Socorro Andino Peruano y la Asociación de Guías de Montaña del Perú para atender la situación.

Asimismo, el Gobierno Regional de Áncash coordinó el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú con el objetivo de evacuar a los heridos y trasladar a la víctima mortal una vez finalizadas las operaciones en la zona, mientras el operativo para localizar a los tres montañistas desaparecidos continúa con la participación de las instituciones involucradas.

PUBLICIDAD