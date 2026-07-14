El dardo de iOA a Laura Spoya en YouTube: “Huv...a la gente que sale, toma, maneja y choca”

La imagen dividida muestra al influencer Ioa sonriente con el pulgar arriba junto a la presentadora Laura Spoya hablando ante un micrófono iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

iOA escaló su enfrentamiento con Laura Spoya y, en su canal de YouTube, le recordó el accidente de tránsito que en febrero dejó a la streamer hospitalizada con dos vértebras fracturadas. “Me dicen huevón y yo les voy a decir que huevona la gente que sale, toma, maneja y choca. Esa gente es huevona”, lanzó el youtuber en respuesta al insulto que la exMiss Perú le dirigió semanas atrás en el podcast Good Time.

La declaración de Ioanis Patsias —conocido en redes como iOA— llegó después de que Spoya lo llamara “huevón” por criticar el restaurante Fumanchú, el chifa del influencer Gabriel “Cholo” Mena. Lo que empezó como un debate gastronómico derivó en un cruce personal que el propio Patsias decidió llevar a otro terreno.

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El origen del conflicto: una reseña que dividió a la comunidad digital

El detonante fue un video de iOA en el que señaló que la oferta de Fumanchú “no sabe a chifa tradicional”. La observación generó reacciones inmediatas en la comunidad digital peruana, y el propio Cholo Mena salió a responder. En una entrevista para el canal La Habitación de Henry Spencer, el creador de contenido sostuvo: “Quiero que este negocio salga adelante. Quiero estar tranquilo. Y tú sabes que yo no jodo a nadie”. También le devolvió la crítica a iOA: “Ahora te toca ser criticado. Tú que criticas restaurantes y los haces mie***. Yo en ocho años, ¿en qué momento lo he hecho?”.

Cholomena se defiende tras críticas de iOA a su chifa | YouTube

La polémica escaló cuando Laura Spoya tomó partido en el programa digital Good Time. Junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, la exMiss Perú defendió la propuesta de Fumanchú y calificó de “huevón” a iOA por no entender el concepto del restaurante. “Ya lo había probado cuando recién lo lanzó el año pasado. Y lo que dice iOA, que no sabe a chifa tradicional, obviamente, huev..., porque no es tradicional. Es un chifa criollo”, dijo indignada.

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Irivarren, en cambio, tomó distancia del grupo y defendió el derecho de cualquier creador de contenido a expresar su opinión sobre una experiencia gastronómica. “Si alguien va y le gusta y no le gusta y lo quiere hacer público, está en su derecho. Me van a disculpar. Yo voy a fungir acá de abogado del diablo muchas veces”, expresó. La posición del modelo fue la más aplaudida por los usuarios en redes: “Amé la posición de Mario, más neutral”, “Patinaron todos, menos Mario”, escribieron.

Laura Spoya critica a iOA y defiende local del Cholo Mena. Good Time

La primera réplica de iOA: Instagram y un argumento técnico

Ante el insulto de Spoya, iOA no tardó en responder desde Instagram. “No entiendo por qué dar una opinión te hace merecedor de esto”, escribió en una historia acompañada de un clip del momento en que la conductora lo insultó en Good Time. En una historia siguiente, cuestionó además el argumento que usaron los conductores del programa para defender a Fumanchú. “Ellos dicen ‘es que es criollo’ para justificarlo, pero el término más correcto para ese argumento no sería ‘criollo’ (porque todos los chifas lo son), sino ‘es de autor’ o ‘es su versión reinterpretada’”, escribió.

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Los usuarios en redes respaldaron mayoritariamente al youtuber. “Ay Laurita, patinaste”, “Es increíble todo lo que están haciendo solo por decir que no te gustó una comida”, “Laura no entiende que iOA tiene otro tipo de contenido, no es como el de ella”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

Laura Spoya insulta a iOA tras criticar a Cholo Mena.

El dardo en video: iOA sube la temperatura con la referencia al accidente

La disputa tomó un giro más áspero cuando iOA volvió al tema en su canal de YouTube y respondió al insulto de Spoya con una referencia directa al accidente que la dejó fuera de actividad durante semanas. “Me dicen huevón y yo les voy a decir que huevona la gente que sale, toma, maneja y choca. Esa gente es huevona”, afirmó el creador de contenido.

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La declaración alude al choque que Spoya protagonizó la madrugada del 12 de febrero en la avenida El Polo, en Surco. La conductora perdió el control de su camioneta, impactó contra un muro de concreto y fue trasladada de emergencia a una clínica, donde se le diagnosticaron fracturas en dos vértebras y debió ser operada. El accidente generó una controversia paralela por el dosaje etílico que le realizaron en la clínica —que arrojó 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre, dentro del límite legal— y por las versiones encontradas que circularon sobre las horas previas al siniestro. Spoya atribuyó el choque al cansancio acumulado por trabajo y, semanas después, hizo un mea culpa público en el programa Amor y Fuego: “Hago mea culpa. He cometido muchos errores. Yo creo que cuando uno pasa por una separación también se desboca un poquito”.

La reacción de los seguidores de iOA al nuevo video aún se procesa en redes, donde el cruce entre ambos creadores de contenido acumula interacciones desde que comenzó el debate por Fumanchú.

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