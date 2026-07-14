Confirman primer brote de gripe aviar en Reque y sacrificarán 54 aves de traspatio como parte del protocolo sanitario de Senasa

Senasa confirmó el primer brote de influenza aviar altamente patógena en aves de traspatio del distrito de Reque, Lambayeque. Difusión

La confirmación de nuevos casos de influenza aviar en el país motivó la activación de medidas sanitarias en distintos niveles para evitar la expansión del virus y proteger la producción avícola. Las acciones incluyen vigilancia epidemiológica, restricciones en las zonas afectadas y protocolos de bioseguridad dirigidos tanto a criadores familiares como a establecimientos comerciales.

En Lambayeque, las autoridades sanitarias confirmaron el primer brote de influenza aviar altamente patógena en aves de traspatio del distrito de Reque. El caso activó un operativo de control a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), con el propósito de contener la enfermedad y evitar que alcance unidades de producción de mayor escala.

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La respuesta regional coincide con las disposiciones adoptadas a nivel nacional. El Senasa declaró el estado de emergencia sanitaria preventiva tras detectar casos aislados de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral de los distritos de Carabayllo y Cañete, en Lima, medida que permite acelerar la ejecución de recursos y reforzar la vigilancia sanitaria.

Las autoridades también reiteraron que las acciones buscan preservar la seguridad alimentaria y mantener la estabilidad de la actividad avícola, mientras continúa el monitoreo permanente en las zonas bajo observación.

Senasa confirma el primer brote de influenza aviar en Reque

El director ejecutivo de Senasa Lambayeque, Félix Bobadilla, informó que el caso registrado en el distrito de Reque fue reportado el 6 de julio y recibió confirmación oficial el 13 de julio, luego de los análisis efectuados por el laboratorio de la institución.

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Tras la confirmación, el organismo aplicó el protocolo sanitario previsto para este tipo de eventos. El predio afectado ingresó en cuarentena y un total de 54 aves, entre gallinas, patos y otras especies criadas en traspatio, murieron o fueron sacrificadas como parte de las acciones de control.

Bobadilla también precisó que este episodio corresponde a influenza aviar altamente patógena y no guarda relación con el caso registrado recientemente en Motupe, donde se identificó bronquitis infecciosa, enfermedad viral distinta. Con ambos eventos, Senasa reporta 408 aves afectadas: 354 en Motupe y 54 en Reque.

Medidas sanitarias buscan impedir nuevos contagios

El predio afectado fue puesto en cuarentena y 54 aves murieron o fueron sacrificadas como parte del protocolo sanitario. Senasa

El operativo sanitario incluyó la eliminación de todas las aves presentes en el predio comprometido, el entierro sanitario, la limpieza y desinfección de las instalaciones, además de restricciones para el ingreso y salida de aves.

Las autoridades también dispusieron vigilancia epidemiológica en los predios cercanos con el objetivo de detectar cualquier caso adicional. Como parte del protocolo, quedaron suspendidos los eventos gallísticos dentro de la zona focal mientras continúan las labores de control.

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De forma paralela, el Senasa mantiene seguimiento permanente en Reque y otros sectores de Lambayeque para verificar la situación sanitaria y responder de inmediato ante cualquier sospecha de propagación.

Según informó Félix Bobadilla, ninguna granja avícola comercial de Lambayeque registra presencia del virus. La región cuenta con 29 granjas de postura, con alrededor de 600 mil gallinas ponedoras, además de nueve granjas dedicadas a la producción de pollos de engorde, que reúnen cerca de dos millones de aves.

Ante este escenario, el Senasa reforzó las recomendaciones dirigidas a los productores para fortalecer la bioseguridad. Entre las principales medidas figura la restricción del ingreso de personas ajenas a las instalaciones, el fortalecimiento de la limpieza y desinfección, el control de roedores y la verificación del cumplimiento de los calendarios de vacunación.

Estas disposiciones buscan reducir cualquier posibilidad de ingreso del virus a las explotaciones comerciales y preservar la producción nacional de carne de pollo y huevos.

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Autoridades reiteran que el consumo de pollo y huevos es seguro

Se ejecutaron labores de limpieza, desinfección, entierro sanitario y vigilancia epidemiológica en predios cercanos. Senasa

El director ejecutivo de Senasa Lambayeque aclaró que la influenza aviar no se transmite mediante el consumo de carne de pollo ni de huevos, por lo que ambos productos pueden consumirse con normalidad.

No obstante, la entidad solicitó a los criadores de aves de traspatio evitar la comercialización o el consumo de aves enfermas o muertas, además de no desecharlas en drenes o caminos y comunicar cualquier sospecha de inmediato al Senasa.

Entre los signos que pueden presentar las aves infectadas figuran pérdida de apetito, diarrea de color blanco o verdoso y elevada mortalidad en pocos días.

El Senasa informó que entre 2025 y junio de 2026 evaluó de forma preventiva a 13.255 aves en granjas tecnificadas y 13.967 aves en crianzas familiares como parte de su sistema de vigilancia. Asimismo, recordó que mantiene habilitados el teléfono 946 922 469 y el correo electrónico reporta.peru@senasa.gob.pe para recibir reportes relacionados con posibles casos de influenza aviar.

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