Franco Velazco lanzó contundente respuesta a Rodrigo Ureña tras polémica contra administración de Universitario

El mandamás de la 'U' rompió su silencio y contestó al volante chileno. (Universitario TV)

Las polémicas declaraciones de Rodrigo Ureña sobre su sorpresiva salida de Universitario de Deportes ha reavivado el debate sobre la relación entre el jugador chileno y la directiva del club de Ate. Luego del amistoso con Millonarios de Colombia, el chileno acusó malos tratos por parte de la administración tras su alejamiento, lo que generó reacciones inmediatas desde la institución.

Franco Velazco respondió públicamente luego de las palabras del mediocampista. Subrayó que existe un reconocimiento y afecto hacia Ureña, dado su papel clave en el tricampeonato logrado entre 2023 y 2025.

“Con Rodrigo (Ureña) hay un cariño y un aprecio por él, forma parte del equipo tricampeón. Yo personalmente lamento un poco las declaraciones de él, porque habíamos elegido el partido con Millonarios justamente para que haya un reencuentro, un saludo con Fabián Bustos y Rodrigo Ureña”, apuntó en Universitario TV.

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El chileno sorprendió con reacción tras salir cambiado. Créditos: X.

Además, Velazco evitó prolongar la controversia y expresó su disposición a ofrecer disculpas si el futbolista sintió algún malestar durante la negociación de su renovación. “Pero bueno, finalmente si él consideró que algo en la negociación no estuvo bien, tenemos la posibilidad, de yo personalmente en nombre del club, extenderle las disculpas del caso, si el cree que en las negociaciones hubo algo que a él no le acomodó o no le pareció”, finalizó.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña contra la administración de Universitario?

La voz de Rodrigo Ureña se hizo escuchar tras la reciente derrota de Millonarios frente a Universitario de Deportes en un amistoso realizado durante el parón mundialista. El mediocampista chileno decidió exponer públicamente los motivos de su salida del club crema al cierre de 2025, enfocándose en las experiencias vividas con la directiva.

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Desde la zona mixta, el chileno fue directo al aclarar que la cuestión económica no influyó en su decisión de marcharse. “Uno en su trabajo espera que sus jefes lo traten bien, uno también espera que se le trate bien, por lo menos con un poco de respeto. Más allá de lo que digan de lo económico, que esto, que más, que menos, simplemente son números y la verdad que no va y viene en el caso”.

El chileno reveló todo lo que vivió previo a su salida de la 'U'. Créditos: Jax Latin Media / X.

El volante profundizó en la verdadera razón de su partida tras haber logrado el tricampeonato con Universitario: “No todo fue por un tema económico, sino que yo lo tomé por otro lado. La verdad, no podía aguantar ese tipo de amenazas y formas de tratarme a mí, siendo que a pesar de mi forma de ser, de mi carácter, de que quizá a muchos no les gustaba cómo yo actuaba muchas veces o las cosas que decía, siempre defendí los colores con honor, defendí el escudo donde me tocó jugar y frente a quien fuera. Simplemente merecía un poco más de respeto, nada más”.

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El motivo de sus gestos contra la tribuna

Al ser interrogado sobre los gestos realizados hacia la tribuna durante el amistoso en el estadio Monumental, Rodrigo Ureña optó por una respuesta frontal, evitando mencionar nombres pero refiriéndose claramente al administrador Franco Velazco.

“Él sabe para quién es, nada más. Yo no tengo que estar mandándole mensajes a nadie, directamente solo digo a él, no tengo problema, pero como nunca me dio la cara, entonces no puedo hablarle directamente a la cara, si nunca me dio la cara”, declaró el mediocampista chileno.