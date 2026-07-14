Magaly Medina y Ethel Pozo por primera vez frente a frente: la historia de rivalidades y enfrentamientos públicos que anteceden el encuentro

Tras las declaraciones de Ethel Pozo en un podcast, Magaly Medina no dudó en invitarla a su programa. La 'Urraca' confirma en vivo que la hija de Gisela Valcárcel estará en su set para una entrevista sin filtros. ATV/ Magaly TV La Firme.

Pocas imágenes habrían parecido más improbables en la televisión peruana hace apenas un mes: Ethel Pozo sentada frente a Magaly Medina en el set de ‘Magaly TV La Firme’, en ATV. Y sin embargo, este martes 14 de julio ocurrirá exactamente eso. La conductora confirmó anoche en su programa que Pozo será su invitada, en lo que será el primer encuentro cara a cara entre ambas figuras.

El detonante fue la polémica por la salida de Pozo de ‘América Hoy’ y el inesperado respaldo que Medina le dio públicamente en los últimos días. Pero para entender el peso de este momento, hay que repasar todo lo que vino antes.

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Pozo lo explicó con claridad el lunes 13 de julio en el pódcast ‘Sin más que decir’ de +QTV: “Todos estos años no he ido y me hubiera gustado muchas veces sentarme con ella porque siempre he dicho: ‘Quizás habla de esa forma porque no me conoce’. No he podido porque cuando tienes contrato con América, no puedes ir a programas que compiten con el horario. Ahora estoy libre“.

La visita de la exconductora de 'América Hoy' a 'Magaly TV La Firme' se concreta luego del apoyo que recibió en su salida de 'América Hoy' y de una rivalidad televisiva que parecía imposible de cruzar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa libertad contractual, sumada al apoyo de Medina en medio de la tormenta con Janet Barboza y Edson Dávila, hizo posible lo que durante años pareció imposible.

El choque directo entre Magaly y Ethel

El enfrentamiento más recordado entre ambas conductoras tuvo su momento más álgido entre el 23 y el 26 de mayo de 2022, y nació de una crítica profesional. Medina cuestionó en su programa la entrevista que Pozo le realizó a Melissa Paredes en ‘América Hoy’, a la que consideró poco incisiva y una oportunidad desperdiciada.

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La ‘Urraca’ no midió sus palabras: “Cinco años de universidad y no aprendiste nada”, le dijo directamente a Pozo al aire. La respuesta de Pozo llegó desde su propio programa y tuvo un filo particular. Recordó que había estudiado Comunicaciones en la misma universidad que el hijo de Medina y le devolvió el golpe con precisión: “Si ahora se burla de mi carrera, se está burlando también de la carrera y la universidad de su hijo”.

Y agregó: “Eso no me hace mejor o peor. Usted no es más que yo”. Ese mismo día, Janet Barboza —entonces su compañera de set y hoy su principal antagonista— salió en su defensa y llamó a Medina “mezquina y tóxica”. Medina no retrocedió. En su siguiente emisión, rechazó que Pozo hubiera involucrado a su hijo en el intercambio y mantuvo su postura con una frase que circuló ampliamente: “Yo sí soy mejor que tú”.

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Ethel Pozo revela los motivos contractuales que le impidieron sentarse en el programa de Magaly Medina. Ahora, sin ataduras, deja abierta la posibilidad de un encuentro cara a cara. ¿Se concretará la entrevista del año? Video: TikTok @farandulatv.pe01

También aclaró que sus críticas apuntaban exclusivamente al desempeño profesional de Pozo, no a su vida personal. El cruce tuvo un capítulo adicional que reveló una dimensión más privada del vínculo entre ambas. Pozo contó públicamente que en marzo de 2021, cuando Medina atravesó una separación con su esposo Alfredo Zambrano, le envió un mensaje de apoyo que fue ignorado.

Lo contó no para atacar, sino para ilustrar una diferencia de actitud: ella no haría escarnio del dolor ajeno, aunque Medina sí lo hacía con quienes no le simpatizaban. Medina, al enterarse, respondió que no quería que nadie metiera a su hijo o a su vida privada en el debate, y exigió que se respetara el anonimato de su familia.

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Más de 25 años de guerra entre Magaly y Gisela

Para comprender por qué el encuentro de hoy tiene el peso que tiene, hay que ir más atrás. La rivalidad entre Medina y Gisela Valcárcel, madre de Ethel, es una de las más largas y encarnizadas de la televisión peruana, con más de 25 años de historia y episodios que van desde los apodos en pantalla hasta los tribunales.

Todo comenzó en los años noventa, cuando Medina era columnista de la revista Oiga y ya apuntaba contra Valcárcel, a quien tildaba de “diva” e “hipócrita”. Cuando la ‘Urraca’ dio el salto a la televisión con su propio programa de espectáculos, las críticas se volvieron más frecuentes y más públicas.

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Magaly Medina critica a Gisela por decir que ‘tiene un país’ | Magaly TV La Firme

Uno de los apodos que Medina le endilgó a Valcárcel fue el de “bataclana”, en referencia a su pasado como vedette, y cuestionó repetidamente que su posición en la televisión respondiera al talento y no a otras circunstancias. El episodio más doloroso para Valcárcel llegó cuando Medina destapó en su programa la infidelidad de Roberto Martínez, entonces esposo de la ‘Señito’, con Viviana Rivas Plata.

La revelación derivó en la separación del matrimonio y Medina no solo informó el hecho, sino que lo parodió en su propio set, en lo que Valcárcel vivió como una humillación pública. Ese episodio marcó un punto de no retorno en la relación entre ambas. En 2007, la tensión tuvo una expresión física: Valcárcel agredió a un fotógrafo de la revista de Medina durante un evento deportivo, intentando quitarle la cámara.

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Medina lo denunció y lo criticó en su espacio. Los cruces se extendieron también a la organización de la Teletón, donde ambas protagonizaron interacciones en vivo sumamente tensas con reproches abiertos. La vía legal fue otro frente del conflicto. Valcárcel demandó a Medina en varias ocasiones por declaraciones vertidas en su programa y ganó algunos de esos procesos.

Medina sostuvo siempre que Valcárcel prefería defenderse en los tribunales antes que en los medios. En 2022, el enfrentamiento se reavivó con fuerza. Valcárcel acusó a Medina desde el set de ‘El Gran Show’ de causar daño con sus programas.

Magaly Medina expresa su sentir tras las declaraciones de Ethel Pozo, quien reveló sentirse traicionada por sus compañeros de 'América Hoy', Janet Barboza y Edson Dávila. La conductora critica duramente la ingratitud y la falta de decencia en la televisión. Video: TikTok @cortostv01

Medina respondió en varias emisiones recordando todos los episodios pasados, acusando a la ‘Señito’ de doble moral e hipocresía, y sacando a relucir referencias al libro del periodista Carlos Vidal y al supuesto intento de Valcárcel de censurar a Medina con ayuda de Vladimiro Montesinos, uno de los capítulos más oscuros de esa historia.

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Pese a todo, hubo momentos puntuales de tregua. Medina defendió públicamente a Valcárcel en algunas ocasiones, como cuando el padre de Ethel generó polémica o durante episodios relacionados con la relación de Gisela con Javier Carmona. Esos gestos aislados nunca alcanzaron para hablar de reconciliación, pero mostraron que la enemistad tenía matices.

El giro que nadie anticipó

Fue la polémica por la salida de Pozo de ‘América Hoy’ la que cambió el escenario de manera abrupta. Cuando Pozo reveló el 8 de julio en ‘Sin más que decir’ que Barboza y Dávila sabían que ella era la única que no renovaría contrato y no se lo dijeron, Medina reaccionó con una contundencia que sorprendió al medio.

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Calificó la conducta de ambos como “cobarde y traidora”, dijo querer “apapacharte” a Ethel y sentenció que ‘América Hoy’ perdió su atractivo cuando ella se fue. “Era una voz fresca. Yo creo que sí fueron desleales”, afirmó. Pozo reconoció que el gesto la tomó por sorpresa. “Le he dado pena, creo. Me ha sorprendido”, dijo.

Magaly Medina tilda de "sobona" a Ethel Pozo: "Lavándose las manos siempre". Video: Magaly TV La Firme.

Y admitió que, por primera vez, se puso a ver el programa de Medina en YouTube. “Mientras estaba al aire, yo no veía Magaly porque siempre ha sido detractora de mi mamá y mía. Pero ha salido en defensa mía”, señaló.

Lo que viene esta noche es el desenlace de esa cadena de eventos: dos figuras que se cruzaron durante años desde trincheras opuestas, unidas circunstancialmente por una polémica que sacudió a la televisión peruana, sentadas por primera vez en el mismo set.