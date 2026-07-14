Fernando Cabada respondió si Pablo Guede se va de Alianza Lima y opinó sobre el interés de Paolo Guerrero por comprar acreencias

Fernando Cabada ofreció este martes 14 de julio una conferencia de prensa para dar cierre a su etapa como administrador de Alianza Lima. Además de presentar un balance general de su gestión, abordó dos temas que generaron controversia en los últimos días.

En primer lugar, Cabada se refirió a la situación de Pablo Guede, sobre quien circularon versiones respecto a una posible salida por desacuerdos con la nueva directiva y la falta de refuerzos para afrontar el Torneo Clausura, donde el equipo buscará el título de la Liga 1 sin pasar por los playoffs.

“La primera pregunta es: ¿Pablo Guede? ¿Qué hay de Pablo Guede? He recibido muchos mensajes sobre este tema, me preguntan qué sucede y qué se dice. He visto las redes sociales y todo lo que circula. Con respecto a Pablo Guede, oficialmente no hay nada. Todo lo que se comenta son especulaciones. No tengo ninguna carta de renuncia de Pablo. El área deportiva tampoco me ha comunicado su renuncia, por lo tanto, cualquier cosa al respecto son solo especulaciones y, en algunos casos, morbo. Eso no está ocurriendo”, señaló.

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Cabada también se pronunció sobre el caso de Paolo Guerrero, en el centro de la polémica tras la publicación de una carta en la que manifiesta su desacuerdo con la nueva directiva y su interés en adquirir las acreencias para convertirse en propietario del club.

“El siguiente tema: Paolo Guerrero, la carta de Paolo Guerrero. Algunos opinan que hay una falta y se preguntan cómo puede hablar Paolo. En este caso, solo puedo dar mi opinión. Para mí, Paolo Guerrero es un ídolo de Alianza Lima y del fútbol peruano, y en la cancha seguramente lo seguirá siendo siempre. Fuera de la cancha, Paolo es una persona que tiene derecho a comprar, vender, alquilar y manejar sus finanzas como desee. No se vulnera ninguna regla ni contrato porque alguien tenga la intención de realizar una compra o negocio. Cada uno invierte y toma sus propias decisiones. Eso no representa una falta a ningún acuerdo ni contrato. Paolo seguirá siendo el ídolo que es y mantiene el derecho, como cualquier persona, de hacer las transacciones que considere convenientes”, concluyó.

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Fernando Cabada reveló si Pablo Guede seguirá en Alianza Lima y opinó sobre el interés de Paolo Guerrero de comprar acreencias.

Fernando Cabada afirmó que hay plata para construir el CAR

Por otro lado, Cabada abordó el tema del Centro de Alto Rendimiento y recordó que, a pesar de la historia de Alianza Lima, el club no cuenta con instalaciones propias para sus entrenamientos y actualmente utiliza en alquiler el complejo Esther Grande de Bentín (EGB), ubicado en Lurín. El exadministrador precisó que ya se consiguió el financiamiento necesario para el desarrollo del CAR.

“Luego pasamos a la parte del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Siempre mencionamos este proyecto y ahora queremos explicar en qué etapa se encuentra. Lo primero que necesitábamos era el financiamiento, y ese objetivo ya se cumplió. Se gestionaron los contratos y los mecanismos necesarios para obtener los fondos sin endeudar al club, y hoy podemos confirmar que el dinero está asegurado”, indicó.

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Fernando Cabada, exadministrador, señaló que hay plata para el Centro de Alto Rendimiento. Créditos: Alianza Lima TV / Youtube.

Cabada explicó que el CAR dispondrá de seis canchas y un edificio que servirá tanto para el primer equipo como para las divisiones menores. “El proyecto contempla un terreno de siete hectáreas, donde se construirán seis canchas —cinco de grass y una sintética— y un edificio de cuatro mil metros cuadrados. Este edificio incluirá gimnasios, vestuarios y, en una etapa posterior, habitaciones para las concentraciones del equipo. Presentaremos una animación del diseño, señalando que la nueva gestión podría decidir cambiar la ubicación o el alcance del proyecto, aunque los fondos ya están disponibles”, detalló.