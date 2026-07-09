El 75% de los ciudadanos celebra Fiestas Patrias consumiendo comida típica peruana

Los datos reflejan que la gastronomía trasciende las celebraciones y se consolida como uno de los principales referentes de la identidad peruana. Foto: Manzana Verde

La gastronomía se mantiene como el principal eje de las celebraciones por Fiestas Patrias entre los peruanos. Un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) revela que el 75% de los ciudadanos consume comida típica durante estas fechas, muy por encima de otros productos nacionales como las bebidas peruanas (50%) y la música peruana (43%).

Los resultados muestran que la comida no solo tiene un papel central en las celebraciones, sino también en la construcción de la identidad nacional. De hecho, el 62% de los encuestados considera que la comida peruana es el principal símbolo de la peruanidad, superando a Machu Picchu (47%) y a la bandera nacional (40%). Además, el 73% afirma que la gastronomía es el aspecto que mejor representa al Perú ante el mundo.

PUBLICIDAD

La gastronomía fortalece la identidad nacional

La investigación evidencia que la cocina peruana ha trascendido su carácter culinario para convertirse en uno de los principales elementos de identificación del país. La preferencia por consumir platos típicos durante Fiestas Patrias guarda relación con la percepción de que la gastronomía representa lo mejor del Perú, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

“Los resultados muestran que la gastronomía ha trascendido el ámbito culinario para convertirse en un elemento de identidad nacional. Los peruanos no solo la reconocen como uno de los mayores atributos del país, sino que la incorporan en sus celebraciones y en la manera en que expresan su sentido de pertenencia”, señaló Claudio Huamán, director del GRIM de la USIL.

El informe destaca que la cocina peruana ocupa un lugar central entre los elementos que mejor representan la identidad del país. Foto: Delish Globe

Las reuniones familiares predominan en las celebraciones

El estudio también muestra que las Fiestas Patrias continúan siendo una celebración estrechamente vinculada a la familia. El 56% de los encuestados acostumbra reunirse con sus familiares durante el feriado, mientras que el 45% aprovecha la ocasión para compartir platos típicos y el 29% opta por viajar dentro del país.

PUBLICIDAD

Pese a que las actividades suelen concentrarse en tradiciones ya establecidas, la planificación todavía es limitada. El informe señala que el 40,20% de los participantes no organiza con anticipación sus actividades para estas fechas, lo que refleja una tendencia hacia celebraciones más espontáneas.

El orgullo de ser peruano también se refleja en las marcas

La identificación con el país también alcanza a las marcas nacionales. El 49% de los encuestados manifestó tener una afinidad muy alta con las marcas peruanas y otro 35% indicó mantener una alta afinidad. Entre las que mejor representan el espíritu del Perú destacan Inca Kola, mencionada por el 74% de los participantes, seguida de Cusqueña (42%) y BCP (32%).

PUBLICIDAD

Asimismo, los participantes consideran que una marca transmite peruanidad principalmente cuando incorpora diseños inspirados en la cultura nacional (62%), utiliza insumos peruanos (56%) y desarrolla acciones de responsabilidad social en comunidades del país (32%). El estudio concluye que la identidad nacional no solo se expresa mediante símbolos tradicionales, sino también a través de los productos, las costumbres y las marcas que forman parte de la vida cotidiana de los peruanos.

El sentido de pertenencia al país también se manifiesta en la valoración de las marcas peruanas. Foto: YouTube