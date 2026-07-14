Perú mantiene 67 proyectos mineros por USD 64.071 millones y se consolida como destino en la carrera por minerales estratégicos

La inversión en exploración minera en Perú no se detuvo pese a la inestabilidad política y consolidó al país entre los principales destinos de América Latina.

Perú mantiene una cartera de 67 proyectos mineros valorizados en USD 64.071 millones y registró exportaciones del sector por USD 62.848 millones en 2025, en un escenario en el que la demanda global de cobre y otros minerales críticos para la transición energética, la electrificación, la infraestructura digital y la inteligencia artificial refuerza la idea de que el desafío geológico pesa más que el riesgo político.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, la cartera de proyectos mineros pasó de poco más de USD 54.500 millones en 2025 a USD 64.071 millones en 2026. El aumento se vinculó a la mayor demanda de cobre y otros minerales estratégicos, además del interés por desarrollar nuevos proyectos de gran escala.

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Luis Rodríguez-Mariátegui, socio del área de Minería del Estudio Hernández & Cía, sostuvo que la experiencia reciente muestra que las decisiones de inversión responden sobre todo al potencial del recurso y a las perspectivas del mercado internacional. Según el especialista, los ciclos políticos tienen un peso menor cuando se evalúan iniciativas con horizontes de 20 o 30 años.

“El inversionista minero visualiza proyectos con horizontes de 20 o 30 años. Naturalmente evalúa la estabilidad política y regulatoria, pero cuando analiza inversiones de esta magnitud, el factor determinante sigue siendo la calidad del yacimiento. Hoy en nuestra minería, hay proyectos por USD 64 mil millones y el reto geológico sigue siendo más relevante que el riesgo político: continúa teniendo un peso mayor”, explicó.

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El nuevo Gobierno será evaluado por la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y las reglas claras para destrabar proyectos mineros de largo plazo en Perú.

La cartera minera creció pese a la inestabilidad política

El diagnóstico parte de una década en la que, pese a los cambios de gobierno y a la inestabilidad política, el flujo de inversión en exploración no se detuvo. La publicación señala que ese comportamiento consolidó a Perú como uno de los principales destinos de inversión minera en América Latina.

El país disputa el segundo lugar mundial en producción de cobre y figura entre los principales productores de oro, plata, zinc, plomo, estaño y molibdeno. Ese lugar en la oferta global adquiere otra dimensión en un contexto de competencia entre grandes economías por asegurar el suministro de minerales críticos.

“Los precios internacionales continúan siendo el principal motor de las inversiones en el sector. Hoy existe una competencia global por asegurar el suministro de minerales estratégicos y el Perú cuenta con una ventaja comparativa muy difícil de igualar al albergar históricamente algunos de los mayores y más atractivos depósitos geológicos del mundo”, afirmó Rodríguez-Mariátegui.

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El dato central, según el socio del estudio, es que el atractivo minero de Perú descansa en su riqueza geológica. Esa ventaja, indicó, sigue ordenando las decisiones de largo plazo por encima de la volatilidad política.

Perú disputa el segundo lugar mundial en producción de cobre y figura entre los principales productores de oro, plata, zinc, plomo, estaño y molibdeno.

El foco del sector se trasladará a las reglas de inversión y a la minería ilegal

Con el proceso electoral ya concluido, el mercado pondrá la atención en la capacidad del nuevo Gobierno para ofrecer predictibilidad y garantías a las inversiones. El especialista indicó que el interés de los inversionistas estará en la velocidad con que se implementen estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y reglas claras para proyectos de largo plazo.

“El escenario político ya está definido. Ahora los inversionistas observarán qué tan rápido se implementan la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y la capacidad del Estado para brindar reglas claras que permitan desarrollar proyectos de largo plazo”, señaló.

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Entre los temas que, a su juicio, marcarán la agenda minera en los próximos años aparecen la ruta para concluir la adecuación de operaciones informales, la actualización de un marco normativo realista para la pequeña minería y la minería artesanal, y el refuerzo de las acciones contra la minería ilegal. Añadió que esas discusiones incidirán de forma directa en la competitividad del país y en la velocidad de ejecución de nuevas inversiones.

“Las reformas regulatorias deben apuntar a generar confianza. El Perú necesita un marco legal moderno y estable, procedimientos más predecibles y seguridad jurídica para mantener su atractivo frente a otros destinos para la inversión minera”, destacó.

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La minería ilegal dentro de concesiones formales amenaza la certeza jurídica y la competitividad de la inversión minera en Perú.

Perú disputa el segundo lugar mundial en producción de cobre

Rodríguez-Mariátegui advirtió además sobre el crecimiento de actividades de minería ilegal dentro de concesiones otorgadas a operadores formales. A su entender, ese fenómeno dejó de ser solo un problema ambiental o de seguridad y pasó a afectar también la certeza jurídica de las concesiones.

“La minería ilegal ya no solo representa un problema ambiental o de seguridad. También pone en riesgo la certeza jurídica de las concesiones y afecta la confianza de quienes realizan inversiones cumpliendo todas las obligaciones legales. Combatir este fenómeno será fundamental para preservar la competitividad del sector”, afirmó.

El especialista sostuvo que el contexto internacional abre una oportunidad para Perú durante la próxima década, con una demanda de cobre y otros minerales críticos que seguiría en aumento por la transición energética, la digitalización y el desarrollo de nuevas tecnologías.

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“Perú tiene una ventaja geológica extraordinaria. Si esa fortaleza se complementa con estabilidad regulatoria, instituciones sólidas y políticas públicas consistentes, el país podrá consolidarse como uno de los principales receptores de inversión minera en América Latina”, finalizó.