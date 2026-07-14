Dónde ver Francia vs España HOY en Perú: canal tv online del partido por semifinales del Mundial 2026

Francia y España protagonizan hoy, martes 14 de julio, la primera semifinal del Mundial 2026, con un boleto a la final en juego. El partido se disputará en el Estadio Dallas, con capacidad para 80.000 espectadores, y está programado para las 2:00 p. m. (hora peruana), con una previa anunciada desde la 1:00 p. m.
El cruce reúne a dos seleccionados que llegaron a esta instancia tras superar eliminatorias exigentes: España venció 2-1 a Bélgica en cuartos de final, mientras Francia derrotó 2-0 a Marruecos.
En el camino reciente, el equipo de Luis de la Fuente fue señalado por definir varios encuentros sobre el cierre, mientras que el conjunto de Didier Deschamps sostuvo una marcha más contundente. La expectativa también se apoya en el rendimiento de Kylian Mbappé, mencionado como figura ofensiva francesa, con anotaciones en todos los partidos.
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Dónde ver Francia vs España por semifinales del Mundial 2026
En Perú, el partido entre Francia y España se transmitirá en directo por DSports y América TV. En plataformas digitales, estará disponible por DGO, América tvGO, DAZN, Paramount+ y Disney+.
El encuentro se jugará en el Estadio Dallas y comenzará a las 14:00 (hora peruana). En la programación informada, la previa empezará a la 13:00
En España, el encuentro se emitirá en abierto y de forma gratuita por La 1 de RTVE, con alternativa por streaming en RTVE Play. El horario señalado para la península es 21:00.
En Colombia, el inicio está fijado para las 14:00 p. m., con transmisión de Gol Caracol, RCN Fútbol, Disney+, Win Sports, DSports y DGO.
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En la Argentina, el horario informado es 16:00. De igual manera, la trasmisión del partido correrá por cuenta de Disney+, DSports y Telefe.
Cómo llegan Francia y España a las semifinales del Mundial 2026
España avanzó a esta instancia luego de imponerse 2-1 a Bélgica en los cuartos de final. En el recorrido detallado, sumó un 0-0 frente a Cabo Verde en el debut, goleó 3-0 a Austria en dieciseisavos, venció 1-0 a Portugal en octavos y, ante Bélgica, recibió su primer gol del torneo. En otra descripción del desempeño, se consignó que España registró un gol encajado en todo el campeonato.
En cuanto a los nombres proyectados, aparecen distintas alineaciones probables. En una de ellas, España formaría con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal. En otra versión, el mediocampo incluye a Rodri y Fabián, con Yamal, Olmo y Álex Baena por detrás de Oyarzabal.
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Francia llegó a las semifinales tras vencer 2-0 a Marruecos en cuartos. En el detalle ampliado de su campaña, superó a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1) en la fase de grupos, luego eliminó a Suecia (3-0) en dieciseisavos, a Paraguay (1-0) en octavos y a Marruecos (2-0) en cuartos. En otro registro, se señaló que el equipo francés “ha venido perfecto” y que, aunque tuvo un 1-0 en uno de sus partidos, el foco estuvo puesto en Mbappé por su presencia goleadora.
En lo estadístico, Francia registró 16 goles en el torneo, con Mbappé como referente ofensivo con 8 tantos, acompañado por Ousmane Dembélé y Michael Olise. También se indicó que España y Francia llegan con números defensivos cercanos, en un duelo proyectado como cerrado.
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Entre los antecedentes, el recuento histórico marca 38 enfrentamientos desde 1922, con 18 triunfos de España, 13 de Francia y siete empates. En torneos grandes, se consignó que Francia ganó la final de la Eurocopa 1984 (2-0), la final de la UEFA Nations League 2021 (2-1) y el único cruce mundialista, en Alemania 2006, por 3-1. En la secuencia más reciente, España eliminó a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y volvió a imponerse en la UEFA Nations League 2025, con un 5-4.
Didier Deschamps mandaría al campo a Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michel Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé.
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También se informó la designación arbitral: el juez será Bárton Cisneros, Iván Arcides, acompañado por su equipo arbitral para este compromiso.
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