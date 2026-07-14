Elecciones Regionales y Municipales 2026: Sorteo de miembros de mesa será el 24 de julio

Elecciones 2026 en Perú, récord bajo de movimientos regionales en la contienda |Foto: ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que el 24 de julio realizará el sorteo público para elegir a los miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre en todo el país.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, serán designados más de 817.000 ciudadanos para cumplir ese rol durante la jornada electoral, según comunicó el organismo en su cuenta oficial de X.

En los comicios, los peruanos votarán para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.896 alcaldes distritales. La elección está prevista en aproximadamente 10.073 locales de votación.

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La ONPE precisó que la actividad figura en el cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones con fecha máxima el 26 de julio, aunque el organismo ya programó el sorteo para el 24.

Elecciones regionales y municipales en riesgo: JNE denuncia déficit de S/589 millones| Andina

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están programadas para el domingo 4 de octubre de 2026, fecha establecida en el cronograma electoral difundido por las autoridades electorales.

Ese día, los más de 26 millones de peruanos habilitados deberán acudir a los locales de votación para ejercer su derecho al sufragio y elegir a sus representantes regionales y municipales. El proceso se desarrollará de manera simultánea en todo el territorio nacional.

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Calendario de las Elecciones Regionales y Municipales

5 de agosto: Fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos. Fecha límite para renuncias de candidatos y retiro de listas.

20 de agosto: Fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan, en primera instancia, tachas y exclusiones.

4 de septiembre: Fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones.

5 de septiembre: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

3 de octubre: Fecha límite para exclusión por situación jurídica de candidato.

4 de octubre: Día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La ciudadanía elegirá a nuevas autoridades municipales y regionales en octubre de 2026| Andina

Más 26 millones de peruanos participarán en octubre

Según cifras oficiales, un total de 26.314.724 electores se encuentran habilitados para sufragar en estos comicios. La jornada contempla la elección de 13.148 autoridades, entre gobernadores, alcaldes y regidores a nivel regional, provincial y distrital, en un proceso de amplia cobertura territorial.

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Para garantizar el desarrollo de la votación, se habilitarán más de 10.000 locales de sufragio distribuidos en más de mil distritos y dos mil centros poblados en todo el país. El despliegue logístico busca asegurar una participación ordenada de los ciudadanos durante la jornada electoral.

¿Qué se elige en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos elegirán autoridades en distintos niveles de gobierno subnacional. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el proceso incluye la elección de 25 gobernadores regionales y 25 vicegobernadores, además de 364 consejeros regionales.

A nivel provincial y distrital, la ciudadanía también definirá a 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, así como 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales. En conjunto, estas autoridades tendrán la responsabilidad de la gestión pública en sus jurisdicciones durante el siguiente periodo de gobierno.

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En total, la jornada electoral permitirá renovar más de 13 mil cargos públicos, lo que convierte a estos comicios en un proceso clave para la administración regional y municipal en el país.