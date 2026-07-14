Secuestran a administrador de night club en Los Olivos y roban S/ 170 mil durante asalto armado

La madrugada del lunes se produjo el secuestro del administrador de un reconocido night club en el distrito de Los Olivos, junto a su conductor de confianza, durante un asalto ejecutado por una banda de seis personas armadas. Según información transmitida por 24 Horas, los asaltantes obligaron al administrador a retirar S/ 170 mil en efectivo de la caja fuerte del local, tras interceptar el vehículo en el que se desplazaban ambos trabajadores.
Interceptación y traslado forzado
El ataque ocurrió cuando el administrador y su taxista se dirigían al night club. Ambos fueron abordados por seis sujetos armados que bloquearon su camino con dos vehículos. Los atacantes obligaron al conductor a subir a uno de sus autos, mientras que el administrador fue llevado aparte, amordazado y atado de manos y pies.
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“Me metieron a un vehículo y al encargado a otro, lo llevaron al local, ingresaron y se han llevado dinero,” relató el taxista ante las cámaras.
Durante el trayecto, los secuestradores amenazaron a las víctimas con armas de fuego y una granada.
Amenazas y retención
El conductor relató que los delincuentes los mantuvieron bajo amenaza constante. “Me tenían secuestrado, apuntándome con dos pistolas y una granada,” declaró el taxista, quien fue liberado posteriormente en un paradero conocido de Los Olivos, horas después de la sustracción del dinero.
Ambas víctimas sufrieron golpes y amenazas durante el ataque, aunque sus vidas no corrieron peligro. El administrador también fue liberado tras el robo.
El taxista realizó la denuncia en la comisaría Laura Caller tras recuperar el contacto con la policía, quienes rastrearon el vehículo robado mediante un sistema de geolocalización. Aproximadamente dos horas después del hecho, la unidad fue recuperada en el pasaje Naranjal, dentro del mismo distrito.
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Los responsables del asalto permanecen prófugos. La investigación del caso quedó en manos de la Depincri Los Olivos, mientras que el robo del dinero será derivado a la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), y la sustracción del vehículo a la división especializada en robo de automóviles.
Ataque en Los Olivos contra agrupación
Otro atentado sucedió en el distrito, un bus de la agrupación musical Las Estrellas de la Cumbia fue atacado a balazos por extorsionadores en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió cuando los integrantes del grupo se detuvieron a desayunar tras una presentación. Los atacantes, que llegaron en motocicleta, grabaron el ataque y dispararon contra la parte frontal y las ventanas del lado del conductor, dejando al menos tres heridos: el conductor, un auxiliar y un músico conocido como “Cucho”, quien fue trasladado al Hospital Municipal de Los Olivos.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalística inspeccionaron la escena y hallaron al menos diez impactos de bala en el parabrisas y la cabina. La orquesta confirmó que ya había recibido amenazas de extorsión anteriormente, con exigencias de pago y mensajes intimidatorios. La principal hipótesis apunta a redes de extorsión que operan en Lima y otras ciudades, empleando la violencia contra agrupaciones musicales.
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