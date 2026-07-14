Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

Este reportaje exclusivo incluye imágenes de una mujer, identificada en pantalla como Lorena, y de un hombre, Freddy Solano González, Superintendente, también nombrado en pantalla. Las tomas muestran primeros planos del rostro y las manos de la mujer, junto con una imagen de su silueta. Freddy Solano González aparece hablando, usando gafas y una camisa blanca con un micrófono. El gráfico recurrente en pantalla indica 'La Practicante de Freddy'. El video documenta una situación en la que ambos individuos están implicados.

Una nueva denuncia vuelve a poner bajo cuestionamiento al exministro de Trabajo Freddy Solano. Una joven de Moyobamba decidió romper su silencio en televisión y contar el episodio que, según su testimonio, la llevó a abandonar Lima y regresar a su ciudad natal. Su caso se suma al de Pierina, exsecretaria del Programa Nacional Contigo del Midis, quien anteriormente relató presuntos actos de acoso sexual y hostigamiento laboral durante la gestión de Solano al frente de dicha institución.

Ambas denuncias tienen un punto en común: las presuntas agraviadas señalan que existía una relación de subordinación laboral y que los hechos habrían ocurrido cuando Solano tenía una posición de poder dentro del Estado. Las investigaciones se encuentran en etapa fiscal y los hechos denunciados aún deben ser determinados por las autoridades correspondientes.

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El caso de ‘Lorena’

El caso más reciente en hacerse público corresponde al de una joven a quien el reportaje de Willax identifica con el nombre de “Lorena”, utilizado para proteger su identidad. En entrevista con el programa, contó que dejó su ciudad natal y se trasladó a Lima luego de recibir una propuesta laboral vinculada a Freddy Solano.

Según relató, conoció al exfuncionario cuando realizaba prácticas en Sunafil San Martín, mientras él ocupaba un cargo dentro de la institución a nivel nacional.

“Me comentó de que él tenía un equipo, que estaba armando un equipo joven, un equipo que le permita a él poder desempeñarse, porque tenía miras de tener una carrera política”, declaró.

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La joven aseguró que Solano le ofreció la posibilidad de crecer profesionalmente y que, tras conversar con su familia, decidió aceptar la propuesta.

Freddy Solano deja el Ministerio de Trabajo por acusaciones de documentación fraudulenta | Foto: Andina (Edición Infobae Perú

“Me dijo que iba a abrirme puertas laborales al viajar a Lima. Me ofreció un crecimiento laboral y yo dejé todo. Dejé a mi familia, viajé”, contó.

Lorena señaló que llegó a Lima convencida de que iniciaría una nueva etapa profesional, pero afirmó que esa expectativa cambió tras el episodio que posteriormente denunció.

De acuerdo con su testimonio, el hecho ocurrió el 16 de julio de 2025, cuando su orden de servicio estaba próxima a culminar y fue convocada al despacho de Solano para conversar sobre temas relacionados con su trabajo.

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La joven relató que, durante ese encuentro, se produjo un acercamiento físico que ella no habría consentido. “Yo me quiero despedir y él lo que hace es abalanzarse contra mí y apretarme y tocar la parte baja de mi cintura e intentó besarme”, afirmó.

Lorena sostuvo que quedó paralizada por la situación y que luego logró salir de la oficina. “Lo empujé con todas las fuerzas que tenía”, declaró.

Según su versión, ese fue el último día que acudió al Midis. Señaló que salió llorando de la oficina y que otras personas habrían observado su estado emocional. “Entré en una crisis nerviosa bastante fuerte que hasta el día de hoy me perturba”, manifestó.

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La joven contó que posteriormente regresó a Moyobamba junto a sus padres, quienes le brindaron respaldo. “Me tuve que regresar acá a San Martín para sentirme a salvo”, señaló.

Freddy Solano, exministro de Trabajo, en el centro, junto a dos personas con los rostros difuminados, en relación con denuncias de abuso sexual en el MIDIS. (Infobae )

La denuncia de ‘Pierina’

Antes del testimonio de Lorena, el caso de Pierina había expuesto otra denuncia contra Solano durante su gestión en el Programa Nacional Contigo del Midis.

La joven, cuya identidad fue reservada inicialmente por seguridad, afirmó que ingresó a trabajar como secretaria del entonces director ejecutivo en abril de 2025 y que, según su relato, los episodios de presunto acoso comenzaron poco después.

Entre los hechos que denunció públicamente mencionó un supuesto pedido para ingresar a la oficina de Solano a firmar documentos y un episodio en el que, según afirmó, él le habría pedido sentarse sobre sus piernas.

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“Él me dice que firme encima de sus piernas”, relató en su testimonio difundido en televisión.

También señaló que, tras rechazar esos presuntos acercamientos, el trato laboral habría cambiado y que habría recibido comentarios relacionados con mejoras económicas de su orden de servicio.

Según su declaración, la situación habría derivado en hostigamiento laboral y decidió dejar de acudir con normalidad al centro de trabajo.

El paso de Solano por el Midis

Los casos de Lorena y Pierina están vinculados al periodo en que Freddy Solano dirigía el Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión (Midis), antes de asumir posteriormente el cargo de ministro de Trabajo.

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Ambas denunciantes han señalado, según sus testimonios, que existía una diferencia jerárquica que les generaba una situación de vulnerabilidad frente al funcionario.

Diligencias pendientes y denuncia de presuntas demoras

Lorena también informó que viajó desde Moyobamba hasta Lima en dos oportunidades para participar en una diligencia de cámara Gesell, pero ambas fueron reprogramadas.

Según explicó, en la primera ocasión no habría estado presente la defensa de Solano y en la segunda no habría acudido el encargado de Medicina Legal.

La joven consideró que estas reprogramaciones podrían estar retrasando el proceso.

Solano niega las acusaciones

Freddy Solano ha rechazado los señalamientos realizados en su contra y ha negado haber cometido actos de acoso sexual. Su defensa ha cuestionado las denuncias y ha señalado que buscarían afectar su imagen.

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Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar si corresponde formular una acusación formal.

Por ahora, los testimonios de Lorena y Pierina forman parte de las denuncias que han colocado nuevamente bajo escrutinio al exministro y exdirector del Programa Nacional Contigo.