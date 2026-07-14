¿Por qué es feriado nacional este jueves 23 de julio en el Perú?

En Quebrada Seca, el 23 de julio de 1941, murió el piloto José Abelardo Quiñones tras una acción valerosa que lo convirtió en símbolo de coraje y amor patrio. (Mindef)

El jueves 23 de julio de 2026 será feriado nacional en todo el Perú por la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea del Perú, jornada instaurada para honrar el sacrificio del capitán José Abelardo Quiñones Gonzales. Este homenaje, que se suma a los tradicionales feriados patrios de julio, responde a la Ley N.º 31822 promulgada en 2023. Según informó Infobae, la fecha representa un reconocimiento a la labor histórica de la Fuerza Aérea y al legado de uno de los héroes militares más recordados del país.

El 23 de julio fue declarado feriado de alcance nacional tras su aprobación por el Congreso de la República y su promulgación oficial en julio de 2023. La norma establece el descanso remunerado obligatorio para todos los trabajadores públicos y privados, reforzando el valor institucional de las Fuerzas Armadas en la identidad nacional. El objetivo del feriado es rendir tributo a la memoria de Quiñones y destacar la importancia de la defensa aérea en la historia peruana.

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El capitán José Abelardo Quiñones, nacido el 22 de abril de 1914 en el distrito de Pimentel, región Lambayeque, ingresó a la Escuela de Aviación Jorge Chávez en 1935. Su carrera militar estuvo marcada por la excelencia en acrobacia aérea y en misiones de combate. Según relató Infobae, Quiñones fue protagonista de un acto considerado heroico durante el conflicto con Ecuador en 1941: tras recibir fuego enemigo, eligió estrellar su avión contra una batería antiaérea, destruyéndola y permitiendo el avance de las tropas peruanas. La acción, ocurrida el 23 de julio de 1941, consolidó su figura como símbolo de entrega y patriotismo.

Anuncian película sobre el héroe nacional José Quiñones. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El reconocimiento oficial llegó en 1966, cuando Quiñones fue declarado Héroe Nacional por el gobierno peruano mediante la Ley N.º 16126. Sus restos fueron repatriados desde Ecuador en octubre de 1942, un año después de su muerte. Cada año, escuelas, instituciones militares y organismos estatales dedican actos conmemorativos para mantener viva la memoria de Quiñones y su legado histórico.

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Feriados nacionales en julio y derechos laborales

Julio es el mes con mayor número de feriados en el calendario peruano. Además del 23, se celebran el 28 y 29 de julio, fechas emblemáticas por la proclamación de la independencia en 1821, liderada por José de San Martín. Estas jornadas concentran actividades cívicas, culturales y turísticas en todas las regiones.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 713, los feriados calendario otorgan descanso obligatorio y remunerado. Si un trabajador cumple funciones durante el feriado sin recibir un día de descanso alternativo, debe recibir doble remuneración por esa jornada. El cumplimiento de este régimen es supervisado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), tanto en el sector público como en el privado.

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Calendario de feriados en Perú para lo que resta de 2026

El Día de la Defensa Nacional, instaurado el 27 de agosto de 1989, busca honrar a los guardianes de la patria y reforzar el compromiso ciudadano con la seguridad y la unidad del Perú. (Andina)

Además de los feriados de julio, el calendario oficial de 2026 incluye las siguientes fechas de descanso nacional:

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

El Ejecutivo también dispuso días no laborables adicionales, como el viernes 26 de diciembre de 2026 y el viernes 2 de enero de 2027. Aunque no son feriados oficiales, estas fechas pueden integrarse a fines de semana largos por decisión de cada empleador, sobre todo en el sector público.

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El impacto del nuevo feriado en la memoria colectiva

La instauración del 23 de julio como feriado nacional refuerza el sentido de pertenencia y la memoria colectiva en torno a los valores de sacrificio y patriotismo. El testimonio de José Abelardo Quiñones ocupa un lugar central en la narrativa histórica peruana y continúa siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

El Día de la Fuerza Aérea del Perú se ha convertido en una oportunidad para que la ciudadanía reflexione sobre la importancia de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Según Infobae, diversas actividades institucionales y escolares promueven el reconocimiento público a quienes han entregado su vida por el país.

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