A qué hora juega Francia vs España en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

España y Francia se miden en la primera semifinal del Mundial 2026. Crédito: EFE

El Mundial 2026 entra en su recta decisiva con uno de los enfrentamientos más esperados del campeonato. Francia y España se medirán este martes 14 de julio en el Estadio Dallas, en Arlington (Texas), con el objetivo de convertirse en el primer finalista del certamen. Se trata de un choque entre dos de las selecciones que mejor fútbol han mostrado a lo largo del torneo y que llegan respaldadas por planteles repletos de figuras internacionales.

Los dirigidos por Didier Deschamps intentarán acercarse a una nueva final mundialista, mientras que el conjunto que comanda Luis de la Fuente buscará regresar a la definición del título por primera vez desde Sudáfrica 2010. El ganador esperará en la final al vencedor de la otra semifinal, que enfrentará a Inglaterra y Argentina.

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A qué hora juega Francia vs España por semifinales del Mundial 2026

El esperado duelo entre Francia y España, válido por las semifinales del Mundial 2026, se disputará este martes 14 de julio. De acuerdo con la programación oficial, el balón comenzará a rodar a las 14:00 horas de Perú. Revisa el horario del encuentro en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00 horas

México: 13:00 horas

España: 21:00 horas

Canal TV de Francia vs España por semifinales del Mundial 2026

En Perú, el Francia vs España será transmitido EN VIVO por la señal abierta de América Televisión, además de su plataforma tvGO y el canal oficial de YouTube de América. Asimismo, los aficionados podrán seguir la primera semifinal del Mundial 2026 a través de DSports para Sudamérica y por la plataforma de streaming Paramount+, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en cada país.

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FOTO DE ARCHIVO. La entrada al terreno de juego del estadio de Dallas dos días antes de la semifinal entre Francia y España en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Arlington, Texas, EEUU, 12 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Benassatto

¿Cómo llegan Francia y España?

Francia afronta este compromiso con una campaña impecable. El equipo de Didier Deschamps superó la fase de grupos con puntaje perfecto y luego eliminó a Suecia, Paraguay y Marruecos para instalarse entre los cuatro mejores del torneo. Kylian Mbappé lidera a un equipo que combina experiencia, velocidad y una de las ofensivas más efectivas del campeonato.

España, por su parte, también ha mostrado un nivel sobresaliente. La ‘Roja’ dejó en el camino a Austria, Portugal y Bélgica, consolidándose como una de las selecciones con mejor funcionamiento colectivo. El talento de Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Dani Olmo ha sido determinante para que el conjunto de Luis de la Fuente vuelva a pelear por el título mundial.

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El antecedente más reciente entre ambas selecciones favorece a la escuadra española, que venció 2-1 a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 para avanzar a la final del torneo continental. Sin embargo, el escenario ahora es mucho mayor: un lugar en la final del Mundial 2026 está en juego y ambos llegan con el objetivo de dar un paso más hacia el título.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, escenario donde se conocerá al nuevo campeón del mundo. El ganador de la semifinal entre Francia y España asegurará su presencia en el partido decisivo del certamen.

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Su rival saldrá del duelo entre Inglaterra y Argentina, que protagonizarán la segunda semifinal del torneo. Antes de la definición por el título, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre las selecciones que caigan en las semifinales.