Fiscal quedó detenida en su propia fiscalía tras propinarle un cabezazo a un policía en Piura

Este reportaje informativo cubre la detención de la fiscal Joani Lindao Feria en Piura. El video muestra la intervención inicial de su vehículo en la zona de Castilla por presuntas maniobras temerarias. Se observan interacciones con efectivos policiales tanto en la carretera como dentro de una dependencia policial. La fiscal fue detenida por el supuesto delito de violencia y resistencia a la autoridad, incluyendo agresiones contra los agentes. El conductor del vehículo permanece bajo investigación.

Una fiscal provisional del distrito de Castilla, Joani Lindao Feria, pasó la noche detenida en las instalaciones de la Unidad de Flagrancia Delictiva del Ministerio Público (MP) de Piura, la misma institución en la que trabaja desde hace varios años. La magistrada enfrenta un proceso por el presunto delito de violencia y resistencia contra la autoridad luego de que un video captara el momento en que le propinó un cabezazo a un efectivo policial dentro de una dependencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), según informó Latina.

El incidente se produjo el pasado sábado, pasadas las seis de la tarde, en la zona de Castilla. Agentes de la unidad de tránsito detuvieron el vehículo en el que viajaba Lindao Feria porque el conductor realizaba maniobras temerarias en aparente estado de ebriedad. La fiscal no conducía el auto, pero su reacción ante la intervención policial derivó en su propia detención. Desde el primer momento, según reportó Latina, la magistrada se resistió a seguir el procedimiento y respondió con insultos a los uniformados que le pedían que se identificara.

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El intercambio con los agentes escaló con rapidez. “Ándate a la m...”, le dijo Lindao Feria a uno de los policías que insistía en que se acreditara formalmente. La fiscal llegó a pronunciar su nombre de pila —“Ya me identifiqué. Joani”— pero no cumplió con el procedimiento formal de identificación que le exigían los efectivos. Según la información difundida por Latina, en ese punto ya se registraban empujones contra los uniformados en plena vía pública.

Fiscal Joani Lindao Feria quedó detenida en su propia fiscalía tras propinarle un cabezazo a un policía en Piura

Fue precisamente esa negativa a identificarse la que, de acuerdo con el reporte, pudo haber evitado toda la secuencia posterior. “Ella pudo haber quedado en libertad el mismo día de la intervención, porque lo que le pedía el agente interventor era que solamente se identifique”, explicó el corresponsal de Latina desde la sede de la unidad de flagrancia. Al no hacerlo, los efectivos la trasladaron a la sede de la unidad de tránsito, donde lograron identificarla como representante del MP y notificaron de inmediato a sus superiores.

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El cabezazo que quedó grabado

Ya dentro de la dependencia policial, la situación alcanzó su punto más grave. Lindao Feria buscó al efectivo que labraba el acta de intervención y se abalanzó sobre él con un golpe de cabeza. El momento quedó registrado en video y fue difundido por Latina, convirtiéndose en la prueba central del caso. Las imágenes muestran a la magistrada visiblemente alterada en el interior de la comisaría, en un acto que las autoridades calificaron como flagrante.

Tras el incidente, Lindao Feria quedó detenida de manera preliminar por 48 horas y fue trasladada a la Unidad de Flagrancia Delictiva del MP de Piura. La paradoja no pasó inadvertida: una fiscal detenida en su propio espacio laboral, investigada por la misma institución a la que pertenece. “Hay una fiscal que está detenida prácticamente en su casa laboral”, señaló uno de los conductores del programa de Latina durante la cobertura del caso.

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Este video es una cobertura de noticias que presenta a un reportero en exteriores y una presentadora en estudio. Se muestran imágenes de una mujer identificada como la fiscal provisional Joani Lindao Feria, detenida en Piura. Las imágenes en pantalla informan sobre su detención por agredir a un agente policial. La fiscal es investigada por violencia y resistencia a la autoridad, específicamente por agredir con un cabezazo a un efectivo policial durante una intervención. Su situación legal y administrativa está pendiente de resolución.

La situación legal y el plazo de 48 horas

En horas de la tarde del día siguiente a su detención, las autoridades debían definir la situación legal de la magistrada: si afrontaría el proceso en libertad o sería enviada a un penal. El caso tramita en la Unidad de Flagrancia Delictiva, instancia diseñada precisamente para resolver con celeridad aquellos casos en que una persona es detenida dentro de las 24 a 48 horas de ocurrido el hecho.

El conductor del vehículo intervenido, por su parte, permanece bajo investigación para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol al momento de la detención. Su situación es independiente a la de Lindao Feria, aunque ambos casos se desprenden del mismo operativo de tránsito del pasado sábado en Castilla.

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El MP evalúa su continuidad en el cargo

El Ministerio Público emitió un comunicado de prensa en el que confirmó la detención de la fiscal y señaló que su caso se encuentra bajo evaluación institucional. Según informó Latina, los actuados de la investigación fueron remitidos a las oficinas del fiscal de la Nación, quien tiene la potestad de determinar las consecuencias administrativas para Lindao Feria.

La fiscal es provisional y lleva varios años en el distrito de Castilla, lo que no la exime de las consecuencias disciplinarias que su conducta podría acarrear. Según el análisis de los conductores de Latina, sobre la magistrada convergen dos órdenes de responsabilidad: la penal, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad; y la administrativa, por la conducta impropia de una funcionaria del MP.

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El código de ética y las sanciones posibles

A las dos vías de investigación —penal y administrativa— se suma una tercera dimensión: la ética profesional. Los abogados en el Perú están sujetos a un código de ética que podría habilitar sanciones adicionales si el caso llega a ese nivel, tal como señalaron los conductores de Latina en su cobertura. Esa posibilidad dependerá del curso que tomen las investigaciones en cada instancia.

La detención en flagrancia implica que existe evidencia directa del hecho, en este caso el video que muestra el cabezazo al efectivo policial. Esa condición, según el análisis del corresponsal del canal, refuerza la posición de las autoridades y complica cualquier defensa basada en la negación de los hechos. El Poder Judicial tendrá la última palabra sobre la situación de Lindao Feria, mientras la Fiscalía de Flagrancia de Piura avanza en paralelo con las investigaciones disciplinarias internas.

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