Sheyla Rojas explica su ruptura con Sir Winston y afirma: "Tengo miedo de malgastar mi tiempo con lo que no es mutuo"

La ruptura entre Sheyla Rojas y Sir Winston se confirmó el 12 de julio, cuando la influencer respondió en redes sociales que habían terminado.

La separación de Sheyla Rojas y el empresario mexicano Sir Winston no dejó de generar reacciones en el mundo del espectáculo peruano. Días después de confirmar el quiebre con una frase escueta en redes sociales, la influencer decidió ampliar su versión a través de un mensaje en TikTok que sus seguidores leyeron como una explicación directa sobre el fin de una relación que se extendió por cinco años.

“La gente tiene miedo de estar soltera, yo tengo miedo de malgastar mi tiempo con lo que no es mutuo”, escribió Sheyla Rojas en esa plataforma, tras su ruptura. La frase, breve pero contundente, apuntó a la falta de reciprocidad como el factor determinante que la llevó a cerrar ese capítulo. La publicación circuló rápidamente entre sus seguidores, quienes hasta hace poco esperaban que la pareja llegara al matrimonio tras haber construido una vida en común en Guadalajara, México.

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La ruptura y lo que reveló Magaly Medina

La confirmación de la separación llegó el 12 de julio, cuando una seguidora le preguntó a Rojas por la ausencia de Sir Winston y por su prolongada estadía en Lima. La respuesta fue directa: “Terminamos, gracias por preguntar”. Con esa frase, la exconductora cerró públicamente un vínculo que, según se informó, se desarrolló principalmente en territorio mexicano desde que ambos se conocieron.

Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV La Firme en ATV’, aportó una lectura más amplia del quiebre. Según la periodista, la decisión de Rojas no respondió a una discusión puntual, sino a información que la modelo habría conocido durante su reciente visita al Perú. “Cuando ella vino acá, yo creo que hay cosas que no le han gustado a ella, que se ha enterado de la conducta de él”, afirmó Medina en su programa.

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Sheyla Rojas comparte su filosofía de vida: no tenerle miedo a estar soltera, sino a invertir tiempo en lo que no vale la pena tras finalizar su romance de cinco años con Sir Winston. Un mensaje de fortaleza, dedicación en el gimnasio y confianza en sí misma. Video: TikTok Sheyla Rojas

La conductora no reveló el contenido exacto de esa información, pero sí señaló que la ruptura habría sido iniciativa de Rojas, quien además tomó la decisión de bloquear al empresario para cortar toda comunicación. Medina añadió otro detalle: la modelo llegó al Perú con una maleta pequeña porque tenía previsto regresar a México, pero tras el quiebre no volvió a recoger sus pertenencias.

Otro elemento que Medina destacó fue una publicación de Rojas en TikTok con la dedicatoria “Señor Mentira”. “Ahí tú sacas la conclusión de que algo pasó que a ella no le gustó”, sostuvo la periodista. Mónica Cabrejos, quien participó en el análisis del programa, coincidió con esa lectura y añadió el calificativo “embustero” al referirse al contenido del mensaje.

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Una crisis que ya tenía antecedentes

El quiebre actual no fue el primer momento de tensión que atravesó la pareja. Magaly Medina recordó que en 2022 Sheyla Rojas enfrentó una crisis severa con Sir Winston tras descubrir conversaciones en las que el empresario se dirigía a otra mujer con expresiones cariñosas como “mi reina”. En ese entonces, la modelo estuvo al borde del llanto durante una entrevista con la propia conductora y llegó a recoger sus cosas para marcharse.

Sheyla Rojas explicó en TikTok que terminó con Sir Winston porque temía malgastar su tiempo en una relación sin reciprocidad.

Aunque la relación se retomó después de aquel episodio, Medina consideró que ese antecedente dejó una fractura en la confianza entre ambos. “No estamos muy lejos de lo que pasa”, sostuvo Cabrejos al trazar el paralelo entre aquella crisis y la ruptura actual.

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El análisis también incluyó la diferencia de expectativas que habría marcado la relación desde sus inicios. Según Cabrejos, Rojas valoraba que Sir Winston mostrara interés en una relación formal en un contexto en que eso resultaba difícil de encontrar. Sin embargo, la noción de formalidad del empresario se limitaba a la convivencia, sin contemplar el matrimonio. Medina lo resumió con una pregunta retórica: qué incentivo tendría un hombre de casarse cuando ya cuenta con todos los beneficios de una vida compartida.

El regreso a la pantalla y los proyectos postergados

Más allá de la ruptura, Sheyla Rojas dejó en claro que la nueva etapa implica retomar lo que dejó de lado durante los años que vivió en México. “Con ganas de hacer tantas cosas que dejé de lado”, escribió en redes sociales, donde también anunció su regreso a la televisión peruana con el mensaje: “Sheyla regresa a la TV el humilde y buena”.

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Una publicación de Sheyla Rojas en TikTok con la dedicatoria “Señor Mentira” alimentó las versiones sobre el motivo de la ruptura con Sir Winston.

En entrevistas anteriores, la modelo había manifestado su deseo de casarse y formar una familia. “Me quiero casar y todavía la hacen larga”, declaró en su momento en ‘América Hoy’, donde también reconoció que el empresario no se negaba rotundamente al matrimonio, pero postergaba la decisión. Ese proyecto quedó sin concretarse tras cinco años de relación.

Medina y Cabrejos también dejaron abierta la posibilidad de una reconciliación futura. La conductora recordó su propia experiencia: su esposo Alfredo Zambrano también demoró en comprometerse, y fue la separación la que lo llevó a reaccionar. “Regresó con el anillo en la mano”, reveló. Aunque aclaró que, para ese entonces, ella misma ya había comenzado a replantearse si quería aceptarlo.

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