Familia de peruano fallecido en la guerra entre Rusia y Ucrania pide ayuda para darle el último adiós en Loreto

La familia del peruano Erver Ríos Alván solicita el apoyo de la Cancillería para repatriar sus restos desde Rusia. El exsoldado loretano falleció mientras combatía en la guerra entre Rusia y Ucrania y deja un hijo de tres años. Fuente: TV Perú Noticias

La familia de un peruano fallecido en la guerra entre Rusia y Ucrania pidió apoyo al Estado para repatriar sus restos y darle el último adiós en su natal Iquitos, región Loreto. Se trata de Erver Ríos Alván, un exsoldado peruano de 46 años que viajó a Rusia a inicios de este año tras firmar un contrato para integrarse a las fuerzas militares de ese país.

Tras conocer la noticia de su muerte, su esposa y demás familiares iniciaron las gestiones para traer sus cenizas al Perú. Sin embargo, aseguran que desconocen el procedimiento y requieren orientación, además de apoyo para realizar los trámites correspondientes en Lima.

PUBLICIDAD

La historia de Erver también deja el drama de una familia que perdió contacto con él desde junio y de un niño de apenas tres años que espera despedirse de su padre. Mientras tanto, sus seres queridos esperan la intervención de las autoridades peruanas para concretar la repatriación de sus restos.

El exsoldado peruano Erver Ríos Alván, fallecido en la guerra entre Rusia y Ucrania, aparece con uniforme militar en una foto y una selfie. (Composición: Infobae Perú)

Familia pide apoyo de la Cancillería para repatriar cenizas de peruano fallecido en zona de guerra

Desde Iquitos, donde sus familiares realizaron un velorio simbólico con una fotografía y una gigantografía del exmilitar, Gabriela Ríos Alván, hermana del fallecido, pidió el respaldo de las autoridades para afrontar el proceso.

En declaraciones a TV Perú Noticias, explicó que la principal preocupación de la familia es lograr el traslado de las cenizas de su hermano.

PUBLICIDAD

“Queremos repatriar y el apoyo también para que mi cuñada pueda hacer los trámites correspondientes, porque todo el trámite es en la ciudad de Lima. Queremos también el apoyo de parte de las autoridades”, expresó.

La esposa del exsoldado, Gandhi Flores Manihuari, también solicitó la intervención de la Cancillería, al señalar que necesita orientación para realizar las gestiones diplomáticas que permitan traer los restos de su esposo hasta Iquitos, informó la Agencia Andina.

Tras conocerse el caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó mediante un comunicado que viene realizando las coordinaciones correspondientes. La Cancillería señaló que mantiene contacto con los familiares del ciudadano peruano y que, a través de la Embajada del Perú en Rusia, brinda “la asistencia consular correspondiente” para apoyar las gestiones relacionadas con la repatriación de los restos, conforme a los procedimientos establecidos.

PUBLICIDAD

Peruanos engañados con falsas ofertas de trabajo terminaron como soldados en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania. Sus familias denuncian amenazas, silencio oficial y una red criminal que no se ha detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peruano viajó a zona de guerra tras firmar un contrato por un año

Erver Ríos Alván era natural de Loreto y había servido anteriormente en el Ejército del Perú. Según contó su familia, decidió aceptar una oferta para incorporarse al ejército ruso con la esperanza de mejorar la situación económica de su hogar.

De acuerdo con la información proporcionada por Agencia Andina, viajó a Rusia el 6 de enero tras firmar un contrato por 12 meses. Su esposa explicó que el objetivo era reunir dinero para comprar una vivienda y brindar un mejor futuro a su hijo.

Gabriela Ríos contó a TV Perú que su hermano tomó la decisión influenciado por antiguos contactos militares.

Una mochila con la bandera peruana en primer plano, mientras soldados caminan entre carpas nevadas de un campamento militar genérico bajo una bandera rusa en un día frío y brumoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ha tenido contactos con sus amigos de Lima y como él también ha sido militar, eso lo llevó a aventurarse. Él firmó un contrato para un año”, relató.

PUBLICIDAD

Sin embargo, una vez instalado en Rusia, Erver le comentó a su esposa que las condiciones del contrato eran distintas a las que le habían ofrecido inicialmente y que su retorno no sería tan sencillo como esperaba.

Llamada confirmó la muerte del exsoldado peruano en Rusia

La última comunicación entre Erver y su familia ocurrió el 19 de junio. Hasta entonces, mantenía contacto frecuente mediante llamadas y videollamadas con su esposa y sus familiares.

“Él se comunicaba casi todos los días con su esposa y con nosotros. Desde el 19 de junio ya no supimos nada”, recordó Gabriela Ríos.

La incertidumbre terminó cuando Gandhi Flores logró comunicarse con personas vinculadas a la unidad militar donde se encontraba su esposo.

Soldados peruanos, presuntamente engañados con falsas promesas de trabajo, se muestran angustiados en uniformes rusos, atrapados en el frente de batalla y vigilados sin posibilidad de escape. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según relató, un superior militar confirmó que Erver había fallecido aproximadamente dos semanas antes durante un ataque con un dron ucraniano contra el convoy o campamento donde permanecía junto a otros combatientes extranjeros.

PUBLICIDAD

Gabriela Ríos indicó que la familia corroboró la información al verificar que el nombre de su hermano figuraba en la relación de fallecidos entregada por los responsables militares.

La muerte de Erver Ríos Alván dejó en la orfandad a un niño de tres años, quien permanece junto a su madre en Iquitos. De acuerdo con sus familiares, el menor todavía no comprende lo ocurrido.

El principal deseo de la familia es que sus cenizas regresen a Loreto para brindarle una despedida rodeado de sus seres queridos.