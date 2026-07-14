Familia de peruano fallecido en la guerra entre Rusia y Ucrania pide ayuda para darle el último adiós en Loreto

La familia de un peruano fallecido en la guerra entre Rusia y Ucrania pidió apoyo al Estado para repatriar sus restos y darle el último adiós en su natal Iquitos, región Loreto. Se trata de Erver Ríos Alván, un exsoldado peruano de 46 años que viajó a Rusia a inicios de este año tras firmar un contrato para integrarse a las fuerzas militares de ese país.
Tras conocer la noticia de su muerte, su esposa y demás familiares iniciaron las gestiones para traer sus cenizas al Perú. Sin embargo, aseguran que desconocen el procedimiento y requieren orientación, además de apoyo para realizar los trámites correspondientes en Lima.
PUBLICIDAD
La historia de Erver también deja el drama de una familia que perdió contacto con él desde junio y de un niño de apenas tres años que espera despedirse de su padre. Mientras tanto, sus seres queridos esperan la intervención de las autoridades peruanas para concretar la repatriación de sus restos.
Familia pide apoyo de la Cancillería para repatriar cenizas de peruano fallecido en zona de guerra
Desde Iquitos, donde sus familiares realizaron un velorio simbólico con una fotografía y una gigantografía del exmilitar, Gabriela Ríos Alván, hermana del fallecido, pidió el respaldo de las autoridades para afrontar el proceso.
En declaraciones a TV Perú Noticias, explicó que la principal preocupación de la familia es lograr el traslado de las cenizas de su hermano.
PUBLICIDAD
“Queremos repatriar y el apoyo también para que mi cuñada pueda hacer los trámites correspondientes, porque todo el trámite es en la ciudad de Lima. Queremos también el apoyo de parte de las autoridades”, expresó.
La esposa del exsoldado, Gandhi Flores Manihuari, también solicitó la intervención de la Cancillería, al señalar que necesita orientación para realizar las gestiones diplomáticas que permitan traer los restos de su esposo hasta Iquitos, informó la Agencia Andina.
Tras conocerse el caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó mediante un comunicado que viene realizando las coordinaciones correspondientes. La Cancillería señaló que mantiene contacto con los familiares del ciudadano peruano y que, a través de la Embajada del Perú en Rusia, brinda “la asistencia consular correspondiente” para apoyar las gestiones relacionadas con la repatriación de los restos, conforme a los procedimientos establecidos.
PUBLICIDAD
Peruano viajó a zona de guerra tras firmar un contrato por un año
Erver Ríos Alván era natural de Loreto y había servido anteriormente en el Ejército del Perú. Según contó su familia, decidió aceptar una oferta para incorporarse al ejército ruso con la esperanza de mejorar la situación económica de su hogar.
De acuerdo con la información proporcionada por Agencia Andina, viajó a Rusia el 6 de enero tras firmar un contrato por 12 meses. Su esposa explicó que el objetivo era reunir dinero para comprar una vivienda y brindar un mejor futuro a su hijo.
Gabriela Ríos contó a TV Perú que su hermano tomó la decisión influenciado por antiguos contactos militares.
“Ha tenido contactos con sus amigos de Lima y como él también ha sido militar, eso lo llevó a aventurarse. Él firmó un contrato para un año”, relató.
PUBLICIDAD
Sin embargo, una vez instalado en Rusia, Erver le comentó a su esposa que las condiciones del contrato eran distintas a las que le habían ofrecido inicialmente y que su retorno no sería tan sencillo como esperaba.
Llamada confirmó la muerte del exsoldado peruano en Rusia
La última comunicación entre Erver y su familia ocurrió el 19 de junio. Hasta entonces, mantenía contacto frecuente mediante llamadas y videollamadas con su esposa y sus familiares.
“Él se comunicaba casi todos los días con su esposa y con nosotros. Desde el 19 de junio ya no supimos nada”, recordó Gabriela Ríos.
La incertidumbre terminó cuando Gandhi Flores logró comunicarse con personas vinculadas a la unidad militar donde se encontraba su esposo.
Según relató, un superior militar confirmó que Erver había fallecido aproximadamente dos semanas antes durante un ataque con un dron ucraniano contra el convoy o campamento donde permanecía junto a otros combatientes extranjeros.
PUBLICIDAD
Gabriela Ríos indicó que la familia corroboró la información al verificar que el nombre de su hermano figuraba en la relación de fallecidos entregada por los responsables militares.
La muerte de Erver Ríos Alván dejó en la orfandad a un niño de tres años, quien permanece junto a su madre en Iquitos. De acuerdo con sus familiares, el menor todavía no comprende lo ocurrido.
El principal deseo de la familia es que sus cenizas regresen a Loreto para brindarle una despedida rodeado de sus seres queridos.
Más Noticias
Nuevos competidores de las AFP llegarían el próximo año, según la SBS
El superintendente de la SBS señaló que al menos tres grupos financieros locales evalúan ingresar al negocio previsional, anticipó la llegada de bancos 100% digitales y advirtió que el marco legal vigente dificulta combatir con mayor eficacia la minería ilegal
Confirman primer brote de gripe aviar en Reque y sacrificarán 54 aves de traspatio como parte del protocolo sanitario de Senasa
Las autoridades ejecutan medidas de control para impedir la propagación del virus, reforzar la bioseguridad y proteger la producción avícola sin afectar el abastecimiento de carne de pollo y huevos
Fiscal quedó detenida en su propia fiscalía tras propinarle un cabezazo a un policía por intervenirla en Piura
La magistrada provisional del distrito de Castilla, Johanny Lindao, enfrenta 48 horas de detención y una posible sanción administrativa luego de que un video captara la agresión a un efectivo dentro de una comisaría
Perú mantiene 67 proyectos mineros por USD 64.071 millones y se consolida como destino en la carrera por minerales estratégicos
La demanda global de cobre y otros minerales críticos impulsa la inversión minera en Perú por la transición energética, la electrificación y la inteligencia artificial, según Hernández & Cía
El dardo de iOA a Laura Spoya en YouTube: “Huv...a la gente que sale, toma, maneja y choca”
En su canal de YouTube, el youtuber peruano respondió al insulto de la exMiss Perú con una referencia al choque que la dejó en UCI con fracturas en la columna. La disputa, que comenzó con una reseña al chifa del Cholo Mena, alcanzó un nivel que pocos anticipaban
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD