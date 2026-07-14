Perú

Feriado del 23 de julio podría ser eliminado, si nuevo gobierno atiende pedido de empresarios

Este 23 de julio los trabajadores peruanos podrán descansar por cuarto año consecutivo desde 2023, peor podría ser la última vez

Guardar
Google icon
Keiko Fujimori
Los empresarios buscan eliminar feriados del calendario nacional. ¿Keiko Fujimori considerará la posibilidad? - Crédito Difusión

Este jueves 23 de julio es feriado por el Día de la Fuerza Aérea, un beneficio laboral que fue aprobado hace ya tres años, el 8 de julio de 2023. Pero esta podría ser la última vez que los trabajadores en Perú disfrutan de este día libre.

Este feriado está incluido dentro del pedido de eliminar feriados de gremios de empresarios peruanos. Según el documento que la Cámara de Comercio de Lima envío al Congreso en medio del debate de otro nuevo feriado (que al final no se aprobó), la CCL recalcó nuevamente la lista de estos días que proponen eliminar para “aumentar la productividad”:

PUBLICIDAD

  • Feriado del 23 de julio: el 8 de julio de 2023, se publicó la Ley Nº 31822, la cual declara Héroe Nacional al Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales y establece como feriado el día 23 de julio
  • Feriado del 7 de junio: el 15 de junio de 2023, se publica la Ley Nº 31788, Ley que declara Feriado Nacional el 7 de junio en conmemoración de la Batalla de Arica y del día de la Bandera
  • Feriado del 6 de agosto: el 26 de julio de 2022, se publicó la Ley Nº 31530, Ley que declara feriado nacional el 6 de agosto, día de la conmemoración de la Batalla de Junín
  • Feriado del 9 de diciembre: el 31 de diciembre de 2021, se publicó la Ley Nº 31381, Ley que declara feriado nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia de América.
El Congreso de la República declaró nuevo feriado nacional el día 23 de julio,Día de la Fuerza Aérea del Perú. Video: TV Perú

¿Se eliminarán los feriados?

El pedido del periodista Jaime de Althaus hizo eco del pedido de empresarios, como la Cámara de Comercio de Lima, la Confiep, Comex Perú, entre otros, y por esto se reavivó el debate público sobre estas fechas.

Este pedido hacia el gobierno entrante se hace más fuerte. Pero, para Fernando Cuadros, exviceministro de Trabajo, no parece que la medida prospere, por ser impopular. Como se recuerda, la justificación detrás de este pedido era para aumentar la “productividad” de los trabajadores.

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será el único feriado que generará un fin de semana largo en diciembre de 2025.
Los siguientes feriados son los de Fiestas Patrias. - Crédito Andina

“Reducir feriados es absurdo. La productividad no se mejora eliminando feriados, sino con mayor inversión en educación pública, en salud pública, en la mejora del capital humano; con políticas que faciliten el acceso a las MYPES a crédito barato, a mejor tecnología, mejores procesos de producción; promoviendo la inversión privada, pero una que se traduzca en un desarrollo equitativo de la población, no solamente de grupos minoritarios”, opinó el exviceministro para Infobae Perú.

PUBLICIDAD

Es más, el feriado del 23 de julio, el último que se promulgó, consiguió votación mayoritaria para su aprobación por insistencia, gracias a los votos de Fuerza Popular también. Sin embargo, se debe apuntar que solo ocho votaron a favor, dos en contra, y hubieron 13 ausentes en este debate (y uno de licencia).

gente en feriado al frente de adorno de plantas que dice Lima
Si el Congreso o el Ejecutivo hacen caso al sector empresarial, Perú tendría solo diez feriados este año. - Crédito Mincetur

Perú tiene 16 feriados

Perú tiene 16 fechas libres conocidas como feriados, al año, sin contar días no laborables y fechas que solo aplican para algunas regiones.

A la lista se añadieron unos cuatro feriados que se aprobaron en los últimos cinco años, los cuales son los que los empresarios piden eliminar:

  1. Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó, pero tuvo fin de semana largo con el día no laborable del 2 de enero
  2. Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  3. Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó, y configuró un feriado largo de cuatro días con el anterior feriado
  4. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó
  5. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  6. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio
  7. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Este es el siguiente
  8. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Configura un feriado largo de cinco días con el día no laborable del lunes 27 de julio y el siguiente feriado
  9. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  10. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  11. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  12. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  13. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  14. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  15. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  16. Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con fin de semana largo que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.

Temas Relacionados

Eliminación de feriadosFeriados en PerúFeriados 2026Keiko Fujimoriperu-economia

Más Noticias

¿Por qué es feriado nacional este jueves 23 de julio en el Perú?

Esta conmemoración otorgará descanso remunerado obligatorio a trabajadores del sector público y privado, en una jornada creada por la Ley 31822, promulgada en 2023

¿Por qué es feriado nacional este jueves 23 de julio en el Perú?

Perú no permite el uso de inteligencia artificial para imponer sanciones administrativas

Un análisis legal reciente revela que las autoridades peruanas carecen de habilitación normativa para utilizar sistemas automatizados en procedimientos sancionadores, lo que restringe su empleo solo a funciones auxiliares y administrativas

Perú no permite el uso de inteligencia artificial para imponer sanciones administrativas

Sheyla Rojas explica su ruptura con Sir Winston y afirma: "Tengo miedo de malgastar mi tiempo con lo que no es mutuo"

La influencer peruana explicó en TikTok que cerró su historia con el empresario mexicano por una relación que ya no sentía recíproca, mientras el quiebre reaviva las señales de una crisis arrastrada desde hace tiempo

Sheyla Rojas explica su ruptura con Sir Winston y afirma: "Tengo miedo de malgastar mi tiempo con lo que no es mutuo"

Más de un millón de peruanos apuestan por la educación universitaria privada

El crecimiento de la matrícula, la generación de empleo docente y la innovación en modalidades de estudio destacan el impacto positivo de las instituciones privadas en la sociedad peruana

Más de un millón de peruanos apuestan por la educación universitaria privada

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Los ‘cremas’ se medirán con el ‘vendaval celeste’ en la altitud de Tarma en el regreso de la Liga 1 tras la pausa por el Mundial. Aquí, todos los datos sobre este enfrentamiento

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

Rafael López Aliaga seguirá como candidato a primer regidor de Lima tras el fallo del JNE que dejó sin efecto la resolución del JEE

Alejandro Toledo solicita derecho de gracia presidencial por razones humanitarias y pide a José María Balcázar evaluar su libertad

Poder Judicial admite hábeas corpus de Pedro Castillo tras informe de la ONU: piden anular su condena, prisión y vacancia

Perú tiene el récord de cambios de mando en los últimos 10 años: Estos son todos los presidentes que juramentaron antes de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas explica su ruptura con Sir Winston y afirma: "Tengo miedo de malgastar mi tiempo con lo que no es mutuo"

Sheyla Rojas explica su ruptura con Sir Winston y afirma: "Tengo miedo de malgastar mi tiempo con lo que no es mutuo"

Quién es Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, la novia del torero peruano Andrés Roca Rey

Magaly Medina celebra apoyo del público tras disputa con Jefferson Farfán: “Las muestras de afecto se intensificaron, me sentí Madonna”

Magaly Medina revela que continúan las amenazas de muerte en su contra: “Con matar a mi productor y a mi abogado”

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

DEPORTES

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”

Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”

Alianza Lima vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del debut por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026