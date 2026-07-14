Feriado del 23 de julio podría ser eliminado, si nuevo gobierno atiende pedido de empresarios

Los empresarios buscan eliminar feriados del calendario nacional. ¿Keiko Fujimori considerará la posibilidad? - Crédito Difusión

Este jueves 23 de julio es feriado por el Día de la Fuerza Aérea, un beneficio laboral que fue aprobado hace ya tres años, el 8 de julio de 2023. Pero esta podría ser la última vez que los trabajadores en Perú disfrutan de este día libre.

Este feriado está incluido dentro del pedido de eliminar feriados de gremios de empresarios peruanos. Según el documento que la Cámara de Comercio de Lima envío al Congreso en medio del debate de otro nuevo feriado (que al final no se aprobó), la CCL recalcó nuevamente la lista de estos días que proponen eliminar para “aumentar la productividad”:

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Feriado del 23 de julio : el 8 de julio de 2023, se publicó la Ley Nº 31822, la cual declara Héroe Nacional al Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales y establece como feriado el día 23 de julio

Feriado del 7 de junio : el 15 de junio de 2023, se publica la Ley Nº 31788, Ley que declara Feriado Nacional el 7 de junio en conmemoración de la Batalla de Arica y del día de la Bandera

Feriado del 6 de agosto : el 26 de julio de 2022, se publicó la Ley Nº 31530, Ley que declara feriado nacional el 6 de agosto, día de la conmemoración de la Batalla de Junín

Feriado del 9 de diciembre: el 31 de diciembre de 2021, se publicó la Ley Nº 31381, Ley que declara feriado nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia de América.

El Congreso de la República declaró nuevo feriado nacional el día 23 de julio,Día de la Fuerza Aérea del Perú. Video: TV Perú

¿Se eliminarán los feriados?

El pedido del periodista Jaime de Althaus hizo eco del pedido de empresarios, como la Cámara de Comercio de Lima, la Confiep, Comex Perú, entre otros, y por esto se reavivó el debate público sobre estas fechas.

Este pedido hacia el gobierno entrante se hace más fuerte. Pero, para Fernando Cuadros, exviceministro de Trabajo, no parece que la medida prospere, por ser impopular. Como se recuerda, la justificación detrás de este pedido era para aumentar la “productividad” de los trabajadores.

Los siguientes feriados son los de Fiestas Patrias. - Crédito Andina

“Reducir feriados es absurdo. La productividad no se mejora eliminando feriados, sino con mayor inversión en educación pública, en salud pública, en la mejora del capital humano; con políticas que faciliten el acceso a las MYPES a crédito barato, a mejor tecnología, mejores procesos de producción; promoviendo la inversión privada, pero una que se traduzca en un desarrollo equitativo de la población, no solamente de grupos minoritarios”, opinó el exviceministro para Infobae Perú.

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Es más, el feriado del 23 de julio, el último que se promulgó, consiguió votación mayoritaria para su aprobación por insistencia, gracias a los votos de Fuerza Popular también. Sin embargo, se debe apuntar que solo ocho votaron a favor, dos en contra, y hubieron 13 ausentes en este debate (y uno de licencia).

Si el Congreso o el Ejecutivo hacen caso al sector empresarial, Perú tendría solo diez feriados este año. - Crédito Mincetur

Perú tiene 16 feriados

Perú tiene 16 fechas libres conocidas como feriados, al año, sin contar días no laborables y fechas que solo aplican para algunas regiones.

A la lista se añadieron unos cuatro feriados que se aprobaron en los últimos cinco años, los cuales son los que los empresarios piden eliminar:

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Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó, pero tuvo fin de semana largo con el día no laborable del 2 de enero Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó, y configuró un feriado largo de cuatro días con el anterior feriado Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Este es el siguiente Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Configura un feriado largo de cinco días con el día no laborable del lunes 27 de julio y el siguiente feriado Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con fin de semana largo que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.