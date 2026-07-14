Nuevos competidores de las AFP llegarían el próximo año, según la SBS

La incorporación de nuevas entidades estaría condicionada a un panorama político más definido y a que no se apruebe un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Foto: difusión

El mercado peruano de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podría registrar nuevos participantes durante el 2027. El superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, señaló que existen grupos financieros locales interesados en ingresar a este negocio, una posibilidad que se abrió con la legislación vigente, la cual permite que bancos y compañías de seguros administren fondos previsionales.

El funcionario sostuvo que el ingreso de nuevos actores dependería de un escenario más estable tras las elecciones y de que no prospere un nuevo retiro extraordinario de los fondos de pensiones. Además, adelantó que el sistema financiero también se prepara para la llegada de bancos completamente digitales y destacó la necesidad de fortalecer la lucha contra el lavado de activos vinculado a la minería ilegal.

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AFP podrían sumar nuevos actores

Espinoza indicó que, al menos, tres grupos económicos peruanos evalúan ingresar al negocio previsional a través de un banco o una empresa de seguros. Según explicó, el marco normativo ya permite esta modalidad y existen expectativas de que el mercado registre mayor competencia a partir del próximo año.

“Entiendo que han estado esperando, por un lado, la definición del panorama electoral y, por otro lado, que no se aprobara un noveno retiro que ha estado siendo discutido en este Congreso”, dijo.

La SBS propone nuevas obligaciones para las entidades financieras en transparencia, comunicación de incidentes, contratación digital y cobro de comisiones para fortalecer los derechos de los usuarios

El titular de la SBS añadió que el proceso no solo implicaría el ingreso de nuevas entidades, sino también cambios dentro de los propios conglomerados financieros. “Yo creo que van a haber el próximo año no solamente ingresos de nuevos jugadores al mercado, sino también algunos de los actuales van a reconfigurarse dentro de su propio grupo económico para prestar el servicio directamente a través de una de sus empresas”, explicó.

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En esa línea, señaló que una de las posibilidades es que un banco absorba a una AFP perteneciente a su mismo grupo económico, debido a las eficiencias operativas y sinergias que podría generar esa integración.

Finanzas abiertas y bancos digitales

Espinoza también destacó el desarrollo del programa de finanzas abiertas, una iniciativa que busca facilitar la competencia entre entidades financieras mediante el intercambio de información autorizado por los propios clientes.

“De hecho, tenemos un par de instituciones que están pidiendo licencia en el Perú para operar en el Perú, que son completamente bancos totalmente digitales, sin atención directa en oficinas. Y eso es lo que se viene”, afirmó.

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Al menos tres grupos económicos nacionales analizan ingresar al mercado previsional mediante un banco o una compañía de seguros. Foto: difusión

El superintendente explicó que uno de los principales obstáculos para que los usuarios accedan a mejores condiciones financieras es que la información sobre su historial permanece en la entidad con la que operan. “Entonces, ¿en qué consiste finanzas abiertas? Algo que en Brasil ya se ha venido haciendo, en Reino Unido, por cierto, de manera muy exitosa. Consiste en empoderar al ciudadano y decirle, “Usted puede autorizar a un segundo banco o caja o financiera a que extraiga del banco número uno, la información que usted le autorice solo por el plazo que se lo autorice para que le ofrezca mejores condiciones”, detalló.

Asimismo, precisó que este mecanismo permitiría trasladar electrónicamente el historial financiero de un cliente, reduciendo costos y tiempos para acceder a nuevas ofertas de crédito o refinanciamiento.

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Minería ilegal y lavado de activos

Durante sus declaraciones, Espinoza también resaltó que el Perú es sede de una nueva reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que reúne a 18 países para coordinar estrategias contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El funcionario señaló que uno de los principales desafíos regionales es la minería ilegal, debido a que el oro extraído de manera ilícita termina comercializándose en mercados internacionales. “Entonces, es importante en ese marco la coordinación de esfuerzos y la coordinación de políticas y la coordinación de metas, que es lo que se discute en estas reuniones, porque insisto, los problemas son comunes a la región y, por lo tanto, las soluciones también tienen que serlo”, explicó.

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El titular de la SBS destacó el avance del programa de finanzas abiertas, orientado a fortalecer la competencia en el sistema financiero. Foto: El Peruano

Si bien destacó los avances alcanzados por el Perú en materia de lucha contra el lavado de activos, consideró que persisten limitaciones legales para enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones vinculadas a la minería ilegal. En ese contexto, cuestionó la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al señalar que sus sucesivas prórrogas dificultan las acciones de las autoridades.

“Tenemos el Reinfo que se prorroga un año y otro año y hace, al final de cuentas, que básicamente, para ponerlo muy en simple, no exista minería ilegal, porque el poseedor de un Reinfo legaliza su mineral precisamente por tener ese certificado, y eso hace muy difícil combatir a estas organizaciones”, dijo. Además, remarcó que la Unidad de Inteligencia Financiera viene alertando desde hace varios años sobre el crecimiento de los flujos de dinero asociados a esta actividad ilícita, aunque advirtió que la efectividad de las investigaciones continúa limitada por el marco legal vigente.

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