Hugo García emociona al mostrar a Koa con la ropa que su mamá guardó desde el día en que él nació

Hugo García mostró en Instagram la ropa con la que salió de la clínica al nacer y que su madre, Fabiola Silva, guardó durante 33 años para su nieto Koa.

Días después del nacimiento de su hijo Koa, el influencer y exintegrante de reality Hugo García conmovió a sus seguidores en redes sociales con un gesto que su madre, Fabiola Silva, había guardado durante tres décadas: la ropa con la que él salió de la clínica el día que nació, conservada con la esperanza de que algún día la vistiera su nieto.

La imagen del recién nacido con esa misma prenda circuló rápidamente y generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores. “Mi mamá guardó la ropita con la que salí de la clínica el día que nací, con la ilusión de que algún día la usara mi hijo. Hoy 33 años después… ese día llegó”, escribió García en su cuenta de Instagram, junto a la fotografía del pequeño Koa vestido con la prenda.

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El mensaje fue recibido con comentarios como “Así luce una paternidad deseada”, “Se nota que lo esperaron con ilusión” y “Eso es una bendición”.

El gesto de doña Fabiola y los primeros días de Koa

El detalle protagonizado por Fabiola Silva llegó en el contexto de los primeros días de vida de Koa García Ladera, quien nació el 11 de julio de 2026 en Miami, fruto de la relación entre García y la modelo e influencer venezolana Isabella Ladera. El nombre Koa significa “valiente”, “guerrero” y “audaz”.

La imagen de Koa con la misma prenda que usó Hugo García al nacer se viralizó en redes sociales y generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

El nacimiento se produjo en casa, mediante un parto en el agua. Isabella atravesó 26 horas de contracciones antes de dar a luz, sin anestesia, en un entorno íntimo rodeado de sus seres queridos. “Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa”, relató la influencer en sus historias de Instagram.

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Ladera también reflexionó sobre la experiencia del parto en una publicación que acompañó las primeras fotografías junto a su hijo: “Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”.

García, por su parte, no ocultó la emoción de sus primeras horas como padre. “A pesar de no dormir, ayer viví una de las noches más felices de mi vida. Gracias vida, no sabía que se podía amar así”, publicó en Instagram junto a un video donde aparece junto a Koa. El conductor Mathías Brivio le envió un saludo desde el set del programa Esto es Guerra: “Te queremos mucho, Hugo. Esta es tu casa siempre. Esperemos conocerlo pronto”, dijo al aire.

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Koa García Ladera nació el 11 de julio de 2026 en Miami y es hijo de Hugo García e Isabella Ladera.

Isabella, Mía y la nueva dinámica familiar

Koa es el primer hijo de Hugo García, pero el segundo de Isabella Ladera, quien ya es madre de Mía Antonella, de seis años, fruto de una relación anterior con el influencer puertorriqueño Isander Pérez. Con la llegada del recién nacido, Mía asume el rol de hermana mayor, un cambio que la propia Ladera había anticipado con entusiasmo durante el embarazo.

“Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita, que haya entendido tanto”, dijo Ladera en una entrevista con la revista ¡HOLA! publicada en febrero, donde también recordó el momento en que le dio la noticia del embarazo a García.

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“Estábamos en un parque, yo le digo: ‘Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más’. Y el niño se queda como en shock. Él me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser!’. Tanto tiempo esperando esta noticia, y se pone a llorar”, relató.

Isabella Ladera y Hugo García muestran su proceso de embarazo y el momento del nacimiento de su hijo en un parto en el agua.

Días después del nacimiento, Ladera publicó la primera fotografía de Mía junto a Koa, una imagen que García comentó con pocas palabras pero de gran carga emotiva: “Mi vida en dos fotos”. La publicación se llenó de mensajes de familiares, amigos y figuras del espectáculo.

Koa llegó tras 39 semanas de gestación, y tanto García como Ladera han documentado desde sus redes sociales cada etapa del proceso, desde el anuncio del embarazo hasta los primeros días en familia. La prenda guardada por doña Fabiola durante 33 años se convirtió, en ese contexto, en el detalle que más impacto generó entre sus seguidores en esta primera semana de vida del pequeño.

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