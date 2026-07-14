Los aeropuertos de Perú, Brasil y Venezuela mantienen control migratorio: exigen este estado del pasaporte

Perú no permite el ingreso ni la salida del país a pasajeros que presenten pasaportes vencidos en los controles migratorios. (MTC)

La exigencia de documentación vigente en los controles migratorios se mantiene en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima (Perú), donde las autoridades confirmaron que no permitirán el ingreso ni la salida del país a pasajeros que presenten pasaportes vencidos. Esta medida, que también rige en Brasil y Venezuela, afecta tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros.

El Perú tiene establecido que todos los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte o documento de identidad vigente en los puntos de control al ingresar o salir del territorio nacional.

Según la información oficial, si un pasajero intenta abordar un vuelo o pasar migraciones con el documento vencido, las autoridades o las aerolíneas tienen la facultad de impedir el embarque o el ingreso, dependiendo del destino y la nacionalidad del viajero.

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Un joven peruano de espaldas sostiene su boleto, con su maleta a un lado, mientras se prepara para abordar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez antes de su partida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para peruanos y extranjeros

Para los ciudadanos peruanos, la normativa permite el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) para viajes a países vecinos amparados en acuerdos regionales. Sin embargo, el pasaporte vigente continúa siendo obligatorio para la mayoría de los destinos internacionales.

Aquellos residentes extranjeros en Perú deben contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país, según lo señalaron las fuentes consultadas.

La falta de documentación actualizada representa un obstáculo inmediato en los controles migratorios y en el proceso de embarque. “Si el documento está vencido, las aerolíneas o Migraciones pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero”, detalló Cronista.

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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue fortaleciendo su oferta de destinos y operaciones aéreas. Foto: Google Maps

Políticas similares

La situación en Brasil es comparable. Las autoridades migratorias exigen a los extranjeros portar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país.

Según la información proporcionada, los ciudadanos de países miembros o asociados al Mercosur pueden utilizar un documento nacional de identidad válido para viajes turísticos, aunque siempre se requiere que los documentos presentados estén dentro de su período de vigencia.

Además, se informó que las aerolíneas y funcionarios migratorios brasileños pueden negar el embarque o la entrada en caso de que el pasajero muestre documentación vencida o incumpla con los requisitos establecidos para el viaje. Los ciudadanos brasileños que viajan al exterior también deben asegurarse de portar la documentación requerida por el país de destino.

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En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece la obligación de contar con un pasaporte válido y vigente para los viajes internacionales. Las autoridades recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales en los controles de ingreso o salida.

En determinadas ocasiones, Venezuela ha admitido prórrogas a la vigencia de los pasaportes, permitiendo el uso de documentos que han expirado, aunque bajo condiciones especiales definidas por el SAIME. Aclaran que “si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado”.

Implicancias para los viajeros

La existencia de controles migratorios estrictos en los aeropuertos de Perú implica que los viajeros deben anticipar sus trámites de renovación de pasaporte para evitar inconvenientes a la hora de embarcar o cruzar fronteras. Tanto los residentes como los visitantes pueden ver frustrados sus planes de viaje si no cumplen con la exigencia de portar documentación vigente.

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LATAM - aeropuerto jorge chavez

S alertó que las aerolíneas mantienen políticas alineadas con las normas migratorias y, en muchos casos, exigen la presentación de un pasaporte válido antes de autorizar el embarque internacional, salvo algunas excepciones previstas en acuerdos regionales.

Cronista destacó que las medidas no solo aplican en los aeropuertos, sino también en los pasos fronterizos terrestres de la región. Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen controles rigurosos para quienes intentan entrar o salir de su territorio con pasaportes vencidos, lo que puede generar inconvenientes para los viajeros.