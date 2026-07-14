Perú

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

El líder del Buen Gobierno se reunió con la presidenta electa y le presentó un paquete de propuestas que abarca seguridad ciudadana, prevención ante el Fenómeno El Niño y una política de despolarización nacional

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El video muestra a Jorge Nieto, excandidato a la presidencia, en una conferencia de prensa en vivo desde San Isidro. Él habla en un podio con un micrófono, frente a un banner que menciona a "Keiko Fujimori" y "Presidenta Electa". Nieto comenta sobre sus sugerencias a la presidenta electa respecto a rutas para la libertad del presidente Castillo y la despolarización. También aborda la seguridad ciudadana, la implementación de tecnología e inteligencia, y la reorganización de la Policía Nacional del Perú para combatir la corrupción.

Jorge Nieto Montesinos se reunió con Keiko Fujimori y le planteó explorar las vías legales para la liberación del expresidente Pedro Castillo como parte de una política de distensión y despolarización del país, según declaró el propio líder del partido Buen Gobierno en una conferencia de prensa tras el encuentro.

El excandidato presidencial precisó que su sugerencia no equivale a pedir un indulto directo. “Le he sugerido que considere las rutas para que eso sea dentro de un marco del estado de derecho y de la Constitución”, afirmó, y subrayó que la eventual medida debería enmarcarse en una política general de reconciliación nacional que le correspondería ejecutar al gobierno entrante y no a la actual administración del presidente interino José María Balcázar.

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La reunión, celebrada en Lima, contó con la presencia de senadores y diputados electos del Buen Gobierno: Flavio Figallo y Nora Bonifaz, senadores electos, y el general Óscar de Jesús Reto, diputado y vocero de la bancada en la Cámara de Diputados. El partido obtuvo siete escaños en el Senado y 18 en la Cámara de Diputados en las últimas elecciones.

Hombre de tez morena y cabello oscuro en primer plano. Detrás, un edificio rosado con balcones de madera, adornos blancos y una bandera de Perú
Pedro Castillo aparece en primer plano con el Palacio de Gobierno de Perú al fondo, en medio del debate por el dictamen de la ONU que recomienda su liberación. (Composición: Infobae Perú)

Nieto dejó en claro que ni él ni ningún integrante de su agrupación formarán parte del gabinete de Fujimori. El Buen Gobierno ejercerá una “oposición leal”, con disposición a respaldar las iniciativas que beneficien al país y a rechazar las que considere inconvenientes.

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Seguridad ciudadana y el modelo que Nieto rechaza

La delegación del Buen Gobierno puso sobre la mesa la crisis de seguridad como uno de los temas más urgentes. Nieto advirtió contra una estrategia basada exclusivamente en la confrontación armada y citó el caso de México como advertencia: casi veinte años de guerra contra los cárteles de narcotráfico dejaron 500.000 muertos, 120.000 desaparecidos y el poder del crimen organizado prácticamente intacto.

Frente a ese escenario, el excandidato propuso un enfoque centrado en inteligencia, innovación tecnológica y reforma institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP). El general Reto planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de inspectoría y contrainteligencia dentro de la institución. “Hay que decirlo y hay que reconocerlo: es una institución muy horadada por la corrupción y por la delincuencia”, sostuvo Nieto.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 9 de abril, en la que se registró al exministro y excandidado a la Presidencia de Perú por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, durante un acto proselitista, en Lima (Perú). EFE/Sebastián Blanco
Fotografía de archivo, tomada el pasado 9 de abril, en la que se registró al exministro y excandidado a la Presidencia de Perú por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, durante un acto proselitista, en Lima (Perú). EFE/Sebastián Blanco

El excandidato recordó que Fujimori evocó durante el encuentro una frase suya pronunciada en los debates electorales, en la que trazó una distinción entre el terrorismo que enfrentó el gobierno de Alberto Fujimori —con una línea divisoria clara entre las organizaciones subversivas y las fuerzas del orden— y el escenario actual, donde las organizaciones criminales han penetrado las propias filas policiales. Esa infiltración, sostuvo, es el nudo que el nuevo gobierno deberá desatar antes de poder avanzar en cualquier política de seguridad.

El Fenómeno El Niño y las alertas sobre infraestructura

La preparación ante el próximo Fenómeno El Niño Costero ocupó otro bloque de la conversación. Nieto advirtió que el país llega retrasado en las tareas de prevención y que algunas acciones en curso son incorrectas. El dato más grave que mencionó involucra a las mallas de contención de material destructivo instaladas en las quebradas altas de Santa Eulalia, Chaclacayo y Chosica durante el gobierno de Ollanta Humala: según le informó la presidenta electa, varias de esas estructuras habrían sido desactivadas.

“Si eso es así, eso sería un gravísimo error”, afirmó Nieto. Explicó que durante los huaicos de 1983 y 1998 la masa destructiva que descendía desde los Andes arrastraba piedras, árboles y lodo pesado, pero que a partir de 2017, con las mallas en funcionamiento, lo que llegaba a las zonas bajas era solo agua y lodo ligero, porque la capacidad destructiva quedaba contenida en las partes altas. La delegación recomendó restaurar esas estructuras y emplazar maquinaria preventiva en las zonas de mayor riesgo.

Representación de la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú (2026-2031). (Foto: Vizuales IA)
Representación de la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú (2026-2031). (Foto: Vizuales IA)

Nieto ofreció la asesoría de su partido ante cualquier emergencia climática, sin que eso implique asumir cargos en el Ejecutivo. “Si requieren nuestro concurso y nuestro consejo, no como parte del gobierno, pero nuestro consejo para enfrentar mejor las cosas, lo tendrán siempre”, declaró.

La posición parlamentaria ante las facultades delegadas

La periodista de TV Perú Cintia Malpartida consultó a la delegación sobre la postura que adoptarán las bancadas del Buen Gobierno frente a la eventual solicitud de Fujimori de que el Congreso le delegue facultades en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad y atención al Fenómeno El Niño.

Nieto respondió que cada pedido será analizado de forma individual. “Todo aquello que sea necesario para enfrentar la situación y el bienestar del Perú, lo apoyaremos sin reserva. Todo aquello que nos parezca inconveniente, lo rechazaremos”, afirmó. Los congresistas electos que lo acompañaban reafirmaron esa postura con distintas formulaciones, todas coincidentes en un principio: el país por delante de cualquier cálculo partidario.

El vocero de la bancada de diputados, el general Reto, precisó que revisarán con cuidado cada propuesta antes de tomar posición y que, en los casos en que no haya acuerdo, buscarán rutas alternativas. La senadora Bonifaz sintetizó la posición del grupo: “El Perú necesita distenderse, necesitamos trabajar juntos”.

El expresidente de Perú Pedro Castillo y el abogado Wilfredo Robles Rivera, de pie frente a un fondo blanco, en una toma de cintura para arriba
El abogado Wilfredo Robles Rivera, gestor del dictamen de la ONU sobre el expresidente Pedro Castillo, aparece junto al exmandatario, en una de las audiencias judiciales. (Justicia TV)

El contexto del caso Castillo

La propuesta de Nieto sobre la situación legal de Pedro Castillo llega en un momento de alta tensión jurídica y política en torno al caso. El expresidente cumple condena en el Penal de Barbadillo tras ser sentenciado en primera instancia a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, derivado del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La sentencia aún está en apelación ante la Corte Suprema.

El 10 de julio de 2026, la defensa de Castillo formalizó una nueva solicitud de gracia presidencial común ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, amparada en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución y respaldada en un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que califica su encarcelamiento como arbitrario y recomienda su liberación inmediata. El presidente Balcázar reconoció que el dictamen del organismo internacional “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional”, aunque aclaró que no lo obliga de manera directa, según declaró a Radio Nacional.

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