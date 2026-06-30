Feriados de julio 2026: Lista de los días libres y no laborables, según el calendario oficial en Perú

El mes de julio en Perú presenta varios días destacados en el calendario oficial, pero solo el 27 de julio figura como día no laborable de carácter obligatorio para el sector público.
Las jornadas libres y los feriados nacionales ofrecen a la ciudadanía espacios para conmemorar momentos históricos y rendir homenaje a figuras clave de la historia nacional. Según El Peruano, el calendario oficial del 2026 recoge tres feriados nacionales y un día no laborable obligatorio este mes.
Lista de feriados nacionales
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
El jueves 23 de julio se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú en conmemoración del heroísmo de José Abelardo Quiñones, considerado un símbolo nacional por su sacrificio en defensa del país. Esta fecha es reconocida como feriado nacional y sirve para rendir tributo a la labor de las Fuerzas Armadas, según lo informado por El Peruano.
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- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias (Aniversario de la Independencia)
El martes 28 de julio se conmemora el Aniversario de la Independencia del Perú, uno de los feriados nacionales más importantes. La fecha marca el inicio de las Fiestas Patrias y representa un momento de reflexión sobre la soberanía y la identidad nacional. Esta jornada se realizan actos oficiales, desfiles y homenajes en todo el territorio, y que las instituciones públicas y privadas suspenden sus actividades habituales.
- Miércoles 29 de julio: Gran Parada y Desfile Militar
El miércoles 29 de julio se celebra la Gran Parada y Desfile Militar, evento que forma parte central de las Fiestas Patrias. Esta jornada es feriado nacional y concentra la atención de la ciudadanía en Lima y en distintas ciudades del país, donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desfilan ante las máximas autoridades. En esta fecha también participa la presidenta electa como parte protocolar de este 2026.
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Lista de feriados regionales 2026
- Viernes 24 de julio: Conmemoración de la Batalla de Zarumilla – Tumbes (feriado regional compensable)
- Viernes 28 de agosto: Aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú (día cívico no laborable, Ley N° 23849)
- Domingo 13 de septiembre: Aniversario de la creación del departamento de Junín (Ordenanza Regional N° 303-GRJ/CR)
- Lunes 14 de septiembre: Festividad del Señor de Locumba – Tacna
- Miércoles 14 de octubre: Festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata – Moquegua
- Viernes 6 de noviembre: Día de la Canción Folclórica Ayacuchana – Ayacucho
- Miércoles 25 de noviembre: Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) – Moquegua
- Martes 15 de diciembre: Festividad de la Virgen de la Puerta – La Libertad
- Martes 29 de diciembre: Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo (Ley N.º 4185) – La Libertad
Diferencias entre feriado y día no laborable
En el marco legal peruano, un feriado nacional implica la suspensión general de actividades laborales y el derecho a descanso remunerado, sin obligación de compensar las horas. En cambio, un día no laborable como el del 27 de julio requiere compensar posteriormente el tiempo no trabajado, salvo acuerdo contrario en el sector privado.
Esta distinción resulta fundamental para empleadores y trabajadores al organizar sus agendas y planificar actividades familiares, educativas o de esparcimiento.
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