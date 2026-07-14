Feriado del 23 de julio aplica para todos los trabajadores, por Ley aprobada hace solo tres años

Este 23 de julio es feriado en todo el territorio nacional. - Crédito Andina

Aún varios peruanos desconocen que este jueves 23 de julio es feriado a nivel nacional, aplicable a todos los trabajadores, y se generan los efectos propios de la Ley para quienes trabajen esos días.

Pero esto puede deberse a que este fue el último feriado que se aprobó en el país, motivado desde el Congreso de la República. Así, este se volvió al fecha libre de este tipo número 16.

¿Pero sabías que originalmente el proyecto de ley que dio vida a este feriado fue presentado por Fuerza Popular, el partido que ahora gobernará el país desde el 28 de julio? Fue Rosangella Barbarán Reyes la que propuso la medida, pero originalmente su proyecto de ley lo aprobaba como “feriado laborable”.

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El Congreso de la República declaró nuevo feriado nacional el día 23 de julio,Día de la Fuerza Aérea del Perú. Video: TV Perú

El último feriado aprobado

El 23 de julio fue aprobado feriado hace ya tres años, el 8 de julio del 2023, con la promulgación de la Ley 31822, que tenía como foco principal otra medida: modificar la Ley 16126 para declarar como héroe nacional al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles.

Sin embargo, dentro de la medida original, presentada por Fuerza Popular, un error (“feriado laborable”), que no se corrigió durante el proceso de su primera aprobación en el Congreso devino en que se convirtiera en un feriado.

Un feriado no es laborable. Esta fue la observación de Boluarte en esa época, por lo que observó la Ley y esta volvió a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, y ahí se aprobó haciendo este cambio y incluyendo la medida propia en que se cambiaba el Decreto Legislativo N° 713, norma en que figuran los feriados.

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Barbarán propuso la Ley y no asistió a su seguimiento cuando se dieron cambios. - Crédito Composición Infobae/Congreso

No sé sabe a ciencia cierta si Barbarán quiso escribir “feriado no laborable”, una forma en que se señalan los ‘días no laborables’, que solo aplican al sector público.

Pero tampoco luego esta congresista hizo alguna observación al cambio de su propuesta: no participó en la sesión en que se aprobó en la comisión luego del cambio (Diego Bazán de Renovación Popular era presidente de la comisión en esa época), y estuvo ausente en el Pleno cuando se aprobó finalmente por insistencia.

Es más, hasta 13 congresistas de Fuerza Popular se encontraban ausentes al aprobarse esta Ley. Ocho de este partido sí votaron a favor de la Ley y dos en contra.

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La discusión en la esfera pública pone en duda derechos laborales y feriados. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Los feriados en Perú

Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó, pero tuvo fin de semana largo con el día no laborable del 2 de enero Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó, y configuró un feriado largo de cuatro días con el anterior feriado Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio. Este es el siguiente Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Configura un feriado largo de cinco días con el día no laborable del lunes 27 de julio y el siguiente feriado Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con fin de semana largo que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.