Fernando Cabada afirma que Alianza Lima recaudó el dinero para construir su CAR: “Se gestionó para obtener los fondos sin endeudar el club”

Fernando Cabada, exadministrador, señaló que hay plata para el Centro de Alto Rendimiento. Créditos: Alianza Lima TV / Youtube.

Fernanda Cabada ofreció este martes 14 de julio una conferencia de prensa en la que presentó un balance de su gestión como administradora temporal de Alianza Lima. Su ciclo concluirá con el ingreso de una nueva directiva.

Uno de los temas que abordó fue el Centro de Alto Rendimiento. Cabada recordó que, a pesar de la trayectoria de Alianza, el club no cuenta con instalaciones propias para entrenar y actualmente alquila el complejo Esther Grande de Bentín (EGB) en Lurín. Según explicó, ya se logró asegurar el presupuesto necesario para el CAR.

“Luego pasamos a la parte del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Siempre mencionamos este proyecto y ahora queremos explicar en qué etapa se encuentra. Lo primero que necesitábamos era el financiamiento, y ese objetivo ya se cumplió. Se gestionaron los contratos y los mecanismos necesarios para obtener los fondos sin endeudar al club, y hoy podemos confirmar que el dinero está asegurado”, señaló.

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Cabada detalló que el CAR contará con seis canchas y un edificio destinado tanto al primer equipo como a las divisiones menores de Alianza Lima. “El proyecto contempla un terreno de siete hectáreas, donde se construirán seis canchas —cinco de grass y una sintética— y un edificio de cuatro mil metros cuadrados. Este edificio incluirá gimnasios, vestuarios y, en una etapa posterior, habitaciones para las concentraciones del equipo. Presentaremos una animación del diseño, señalando que la nueva gestión podría decidir cambiar la ubicación o el alcance del proyecto, aunque los fondos ya están disponibles”, agregó.

Finalmente, el exadministrador aclaró que no podrá ejecutar el proyecto debido a su salida del club, pero confía en que la nueva directiva lo concretará, ya que los recursos están garantizados. “Se trata de un proyecto ambicioso que no alcanzaremos a ejecutar dentro de esta administración, pero confiamos en que la próxima gestión lo llevará adelante”.

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Fernando Cabada finalizó su gestión como administrador de Alianza Lima con la presentación de un informe sobre los ingresos obtenidos por el club, los cuales permiten financiar la construcción del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

La ampliación de Matute: se necesita 70 millones de dólares

Por otra parte, Fernando Cabada se refirió a la ampliación del estadio Alejandro Villanueva. El exadministrador explicó que existe la posibilidad de aumentar la capacidad a 57 mil espectadores sin necesidad de cerrar completamente el recinto, lo que evitaría pérdidas significativas para el club.

“Respecto al estadio, los aliancistas siempre hemos aspirado a uno más grande, ya que los treinta mil espectadores actuales no reflejan la magnitud de nuestra hinchada. Hay distintas propuestas para la ampliación de Matute; la novedad de esta propuesta es que permite aumentar la capacidad a cincuenta y siete mil personas, incluidos los palcos, sin necesidad de cerrar el estadio por completo. El sistema modular permitiría continuar las operaciones mientras se realiza la obra, cerrando solo algunas tribunas de manera parcial”, indicó.

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Cabada advirtió que se trata de una obra compleja, ya que implica una inversión considerable. “Este proyecto requiere una inversión aproximada de setenta millones de dólares. Hemos iniciado conversaciones con posibles financiadores como el BID, Stadium Capital, Acres y otras entidades para analizar su viabilidad. Por el momento, queda como un proyecto en desarrollo, y esperamos que en el futuro pueda concretarse”.

Fernando Cabada señaló que buscó financiadoras extranjeras para ampliar la capacidad del estadio Alejandro Villanueva. Créditos: Alianza Lima TV / Youtube.

Sobre el método que permitiría ampliar el estadio sin cerrarlo, el directivo comentó: “En la animación se observa cómo se ensamblaría gradualmente el nuevo anillo de palcos, adosado a la ampliación de las tribunas. Por las características del terreno, hay zonas donde no será posible construir palcos o ampliar tanto las tribunas, pero ese es el alcance actual del proyecto”.

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