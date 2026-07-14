Fernando Cabada afirma que Alianza Lima recaudó el dinero para construir su CAR: “Se gestionó para obtener los fondos sin endeudar el club”

Fernanda Cabada ofreció este martes 14 de julio una conferencia de prensa en la que presentó un balance de su gestión como administradora temporal de Alianza Lima. Su ciclo concluirá con el ingreso de una nueva directiva.
Uno de los temas que abordó fue el Centro de Alto Rendimiento. Cabada recordó que, a pesar de la trayectoria de Alianza, el club no cuenta con instalaciones propias para entrenar y actualmente alquila el complejo Esther Grande de Bentín (EGB) en Lurín. Según explicó, ya se logró asegurar el presupuesto necesario para el CAR.
“Luego pasamos a la parte del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Siempre mencionamos este proyecto y ahora queremos explicar en qué etapa se encuentra. Lo primero que necesitábamos era el financiamiento, y ese objetivo ya se cumplió. Se gestionaron los contratos y los mecanismos necesarios para obtener los fondos sin endeudar al club, y hoy podemos confirmar que el dinero está asegurado”, señaló.
PUBLICIDAD
Cabada detalló que el CAR contará con seis canchas y un edificio destinado tanto al primer equipo como a las divisiones menores de Alianza Lima. “El proyecto contempla un terreno de siete hectáreas, donde se construirán seis canchas —cinco de grass y una sintética— y un edificio de cuatro mil metros cuadrados. Este edificio incluirá gimnasios, vestuarios y, en una etapa posterior, habitaciones para las concentraciones del equipo. Presentaremos una animación del diseño, señalando que la nueva gestión podría decidir cambiar la ubicación o el alcance del proyecto, aunque los fondos ya están disponibles”, agregó.
Finalmente, el exadministrador aclaró que no podrá ejecutar el proyecto debido a su salida del club, pero confía en que la nueva directiva lo concretará, ya que los recursos están garantizados. “Se trata de un proyecto ambicioso que no alcanzaremos a ejecutar dentro de esta administración, pero confiamos en que la próxima gestión lo llevará adelante”.
PUBLICIDAD
La ampliación de Matute: se necesita 70 millones de dólares
Por otra parte, Fernando Cabada se refirió a la ampliación del estadio Alejandro Villanueva. El exadministrador explicó que existe la posibilidad de aumentar la capacidad a 57 mil espectadores sin necesidad de cerrar completamente el recinto, lo que evitaría pérdidas significativas para el club.
“Respecto al estadio, los aliancistas siempre hemos aspirado a uno más grande, ya que los treinta mil espectadores actuales no reflejan la magnitud de nuestra hinchada. Hay distintas propuestas para la ampliación de Matute; la novedad de esta propuesta es que permite aumentar la capacidad a cincuenta y siete mil personas, incluidos los palcos, sin necesidad de cerrar el estadio por completo. El sistema modular permitiría continuar las operaciones mientras se realiza la obra, cerrando solo algunas tribunas de manera parcial”, indicó.
PUBLICIDAD
Cabada advirtió que se trata de una obra compleja, ya que implica una inversión considerable. “Este proyecto requiere una inversión aproximada de setenta millones de dólares. Hemos iniciado conversaciones con posibles financiadores como el BID, Stadium Capital, Acres y otras entidades para analizar su viabilidad. Por el momento, queda como un proyecto en desarrollo, y esperamos que en el futuro pueda concretarse”.
Sobre el método que permitiría ampliar el estadio sin cerrarlo, el directivo comentó: “En la animación se observa cómo se ensamblaría gradualmente el nuevo anillo de palcos, adosado a la ampliación de las tribunas. Por las características del terreno, hay zonas donde no será posible construir palcos o ampliar tanto las tribunas, pero ese es el alcance actual del proyecto”.
PUBLICIDAD
Más Noticias
¿Dónde ver Francia vs España HOY? Canal TV en Perú del partido por semifinales del Mundial 2026
Llegó el momento para franceses y españoles en la ciudad de Dallas, donde conoceremos al primer finalista de la Copa del Mundo. Revisa cómo seguir la transmisión del cotejo en vivo
¿A qué hora juega Francia vs España HOY? Horario en Perú del partido por semifinales del Mundial 2026
Kylian Mbappé y Lamine Yamal se verán las caras en un partidazo de pronóstico reservado, con el único objetivo de lograr el pase a la final del Mundial. Conoce los horarios del encuentro
Franco Velazco lanzó contundente respuesta a Rodrigo Ureña tras polémica contra administración de Universitario
Tras las fuertes palabras del chileno contra a directiva de la ‘U’, el mandamás salió al frente para mostrar su postura sobre su cuestionada salida de Ate
Resultados del Mundial 2026 HOY, martes 14 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú
Dos de las mejores selecciones del mundo medirán estilos para lograr el pase a la final del Mundial, que se llevará a cabo el domingo 19 de julio. Será todo o nada en el campo de juego
Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026
Los ‘cremas’ se medirán con el ‘vendaval celeste’ en la altitud de Tarma en el regreso de la Liga 1 tras la pausa por el Mundial. Aquí, todos los datos sobre este enfrentamiento
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD