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Roberto Sánchez insiste en fraude electoral y no reconocerá resultados del JNE: “No han respondido con razones suficientes”

El dirigente sostuvo que sus bases partidarias continúan en sesión permanente para definir la estrategia política y legal tras los comicios

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declara que aún no aceptará los resultados de la segunda vuelta electoral. Afirma que su partido se encuentra evaluando la interposición de recursos legales y nuevas movilizaciones tras la proclamación. - Canal N

A pocos días de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuncie los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, reiteró sus cuestionamientos al proceso electoral y señaló que no reconocerá los resultados mientras, según indicó, no existan respuestas suficientes a sus observaciones.

En declaraciones a la prensa, Sánchez se pronunció sobre la marcha autodenominada en “defensa al voto”, e indicó que es una movilización de Juntos por el Perú. “Lo está convocando el partido, nuestras bases, estaremos nosotros, es la expectativa”.

Por otro lado, el candidato izquierdista indicó que su agrupación aún se encuentra dentro del plazo legal para presentar recursos y apelaciones vinculadas al proceso electoral, pese a que el JNE declarara infundadas sus pedidos de anulación de actas en Lima y Estados Unidos. “Estamos evaluando, estamos en el plazo todavía para interponer los recursos que la ley nos asiste”, señaló.

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Roberto Sánchez insiste en fraude electoral y no reconocerá resutaldos de la JNE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Roberto Sánchez insiste en fraude electoral y no reconocerá resutaldos de la JNE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Discrepan con fallo del JNE

Sánchez explicó que la organización partidaria ha intensificado sus reuniones internas con el fin de revisar el desarrollo de la segunda vuelta electoral y coordinar eventuales acciones legales. Según indicó, el análisis incluye observaciones sobre el procedimiento en distintas jurisdicciones y la actuación de los organismos electorales durante el proceso.

En otra parte de sus declaraciones, insistió en que la respuesta del sistema electoral no habría sido suficiente frente a las observaciones planteadas. Señaló que su agrupación mantiene en revisión los fundamentos presentados ante las autoridades electorales y el tratamiento dado a sus recursos dentro del proceso.

“Mientras estemos nosotros con el debido proceso y esto no concluya, y más sobre todo cuando el jurado no ha respondido con razones suficientes”, afirmó, al referirse a los pronunciamientos del JNE respecto a sus reclamos.
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Crítica a la segunda vuelta

El candidato de Juntos por el Perú también expresó reparos sobre el desarrollo de la segunda vuelta electoral, señalando que, en su opinión, habrían ocurrido “cambios en las reglas del proceso”. En esa línea, sostuvo que su agrupación considera que existiría una afectación a la “intangibilidad de la normativa electoral”, lo que motivaría la evaluación de posibles nulidades.

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Asimismo, planteó que la eventual impugnación se sustenta en marcos legales específicos. Mencionó que su equipo evalúa recursos vinculados al artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el argumento de que las reglas del proceso no deberían modificarse una vez convocadas las elecciones. Según dijo, esta interpretación forma parte de los fundamentos que su organización viene analizando.

Roberto Sánchez reiteró que la decisión sobre el reconocimiento de los resultados electorales dependerá de la evolución de las decisiones internas y de las respuestas de los organismos electorales. En ese sentido, insistió en que su posición se mantendrá en revisión mientras continúen los procedimientos legales en curso.

La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce
La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

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