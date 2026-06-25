JNE anuncia fecha para proclamar al nuevo presidente del Perú tras resolver apelaciones y pedidos de nulidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que la proclamación oficial del nuevo presidente del Perú se realizará entre el 3 y el 7 de julio, una vez culminada la revisión de actas observadas y recursos de apelación presentados tras la segunda vuelta de las Elecciones 2026.
Así lo informó Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE, quien detalló el avance del proceso en conferencia de prensa.
Según Valdivia, ya se resolvieron las 1.662 actas observadas a nivel nacional por los jurados electorales especiales.
De ese total, en 208 casos se dispuso el recuento de votos y se presentaron 207 recursos de apelación, de los cuales el pleno del JNE ordenó 15 recuentos adicionales. “Las apelaciones se resuelven en sesiones diarias. Por ejemplo, en una sola jornada se revisaron 42 causas en la mañana y 30 en la tarde”, explicó Valdivia.
PUBLICIDAD
Las actas que alcanzan resolución definitiva son remitidas a las oficinas centralizadas de procesos electorales para su cómputo final y posterior proclamación descentralizada.
En cuanto a los pedidos de nulidad, el funcionario informó que se recibieron 16 solicitudes: cuatro correspondientes a distritos o provincias, diez a mesas de sufragio y dos a nulidades totales.
Todas han sido resueltas por los jurados electorales especiales y cuatro se encuentran en apelación ante el pleno del JNE. Dos de estas ya fueron publicadas y las otras dos están próximas a emitirse.
Valdivia precisó que el plazo para presentar nuevos pedidos de nulidad venció el 10 de junio, por lo que ya no se admiten nuevas solicitudes bajo esa vía.
PUBLICIDAD
Mientras tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con la actualización del conteo de votos conforme recibe resoluciones y actas saneadas. Este proceso se realiza de manera continua, con envío diario de resultados a las oficinas electorales descentralizadas.
Proclamaciones descentralizadas y posición de los actores políticos
Por su parte, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, indicó que en las próximas horas se iniciarán las proclamaciones descentralizadas de resultados, a cargo de los jurados electorales especiales.
Una vez finalizada esa etapa, el pleno del JNE procederá a la proclamación general. “En las próximas horas ya los Jurados Electorales Especiales van a iniciar la programación de sus proclamaciones descentralizadas. Inmediatamente culminen los jurados electorales especiales de etapa, pasaremos nosotros a la proclamación centralizada”, sostuvo Clavijo.
PUBLICIDAD
Respecto a la demanda de amparo admitida por el Poder Judicial, que busca suspender la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta, Clavijo afirmó: “Nosotros seguimos trabajando en el marco del cronograma electoral. Nosotros tenemos la claridad del amparo constitucional que tenemos de ser el supremo organismo electoral que tiene en instancia jurisdiccional la última palabra. Es decir, que nosotros continuaremos trabajando por el mandato constitucional que tenemos de cumplir con el cronograma”.
En tanto, desde Juntos por el Perú (JP), el candidato Roberto Sánchez reiteró que su agrupación no reconocerá el gobierno de Fujimori si no se resuelve el pedido de nulidad presentado.
PUBLICIDAD
“Nadie puede cambiar las reglas de juego cuando ha empezado un partido de fútbol”, declaró Sánchez, quien convocó a una movilización en Lima y pidió libertad para el expresidente Pedro Castillo.
<br>
Más Noticias
“Alex Valera es un jugador importantísimo que puede aportar muchísimo”: Jorge Bermúdez sugiere a América de Cali que fiche al delantero de la ‘U’
El ‘Patrón’ espera que la institución caleña reconsidere su postura inicial y se acerque nuevamente al ‘Cholo’ con una propuesta seria. “América necesita un jugador que compita por ser el goleador del torneo”, dijo
Golpe a la extorsión en Lima y Callao: capturan a 25 presuntos miembros de ‘La Red del Silencio’, acusada de cobrar cupos a más de 190 choferes
Las investigaciones revelan que las víctimas eran obligadas a realizar pagos diarios de hasta S/70 para evitar ataques, mientras las amenazas llegaban mediante mensajes con imágenes de armas y explosivos
Fernando Muñiz defiende a Edson Dávila de sus críticos y celebra los resultados del programa: "Es un éxito"
El CEO de América Multimedia respaldó al popular Giselo tras los cuestionamientos por su debut en horario estelar y destacó que la apuesta del canal dio buenos resultados desde su reciente lanzamiento
Elecciones 2026: conoce cuándo y dónde se proclamará al nuevo presidente del Perú
El JNE precisó que el proceso de revisión incluye la resolución de actas observadas y la evaluación de posibles apelaciones antes del pronunciamiento final
Martín Távara y el regreso de Adrián Quiroz a Universitario: “Las oportunidades que tenemos los jugadores de provincia son mínimas”
El habilidoso volante habló del nuevo ciclo de Sporting Cristal con Roberto Mosquera y se refirió al retorno del volante al cuadro ‘crema’ para el Clausura 2026, un pase que consideró positivo para el fútbol de provincia
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD