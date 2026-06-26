Sin escaño y fuera del Congreso: Roberto Sánchez no recibió la credencial de diputado por este motivo

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no asistió a la ceremonia de entrega de credenciales a los diputados electos organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de no resultar elegido para integrar la Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026.

La no participación de Sánchez se produjo en un contexto político marcado por cuestionamientos al proceso electoral y por el seguimiento de impugnaciones presentadas tras los comicios. El evento del JNE integró las últimas etapas formales que acreditan a los nuevos legisladores antes de su juramentación en el Congreso de la República.

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En paralelo, el acto de entrega de credenciales reunió a las autoridades electas que asumirán funciones en el período parlamentario 2026-2031, en una ceremonia que consolidó oficialmente los resultados de las Elecciones Generales.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez se dirige a los medios de comunicación mientras la Junta Electoral del Perú revisa los votos impugnados de la segunda vuelta celebrada el 7 de junio entre Sánchez y la candidata Keiko Fujimori, en Lima (Perú), el 18 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Ceremonia oficial del JNE: cuándo y dónde se entregan las credenciales electorales

El JNE entrgó, el jueves 25 y viernes 26, las credenciales a los ciudadanos que resultaron elegidos para el Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la República, así como para el Parlamento Andino, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Ambas ceremonias estarán encabezadas por el Pleno del JNE, presidido por el magistrado Roberto Burneo Bermejo, y se realizarán desde las 11:00 horas en el auditorio del Colegio Médico del Perú, ubicado en la avenida 28 de Julio N° 776, en el distrito de Miraflores.

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El primer día, jueves 25, se entregará el documento a 60 senadores (30 elegidos por distrito único nacional y otros 30 por distrito electoral múltiple), además de los cinco parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes (dos por cada titular) elegidos en el proceso. El viernes 26, en tanto, se hizo lo propio con 130 diputados (28 elegidos por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción).

La entrega de las credenciales se realizó de acuerdo con el acta de proclamación de resultados de la elección, suscrita por el Pleno del JNE el pasado viernes 19. Estos documentos acreditan a los legisladores como tales, con lo que quedarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República para el período parlamentario 2026-2031.

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Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, detalla los procedimientos y plazos para resolver las más de 200 apelaciones presentadas tras la segunda vuelta electoral, antes de la proclamación oficial de resultados. | Canal N

Roberto Sánchez no fue electo diputado por Lima Metropolitana

En estos comicios, Roberto Sánchez encabezó la lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana con la agrupación Juntos por el Perú. Sin embargo, pese a ocupar el número 1 de la lista y a su visibilidad política y doble postulación presidencial y parlamentaria, no fue electo como diputado.

De acuerdo con los resultados oficiales, la lista de su partido obtuvo 144.978 votos en Lima Metropolitana. Dentro de ella, otros candidatos registraron una mayor votación preferencial: Giannina Iris Avendaño Vilca alcanzó 22.644 votos, mientras que Sánchez obtuvo 15.541 votos.

Según los resultados compartidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exministro no logró ser electo como diputado por Lima Metropolitana, siendo Giannina Iris Avendaño Vilca quien obtuvo la mayor votación preferencial dentro de su agrupación.

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Resultados del Jurado Nacional de Elecciones de Perú que indican la votación preferencial obtenida por Giannina Iris Avendaño Vilca en Lima Metropolitana para la Cámara de Diputados. (Foto: X / JNE)

Sánchez insiste en presunto fraude electoral

Tras la jornada electoral, Sánchez adoptó una postura crítica respecto al desarrollo del proceso, al señalar la necesidad de revisar actas y cuestionar algunos resultados preliminares difundidos por los organismos electorales. En diversas declaraciones, sostuvo que su equipo legal evaluaba la presentación de impugnaciones dentro del marco normativo vigente.

El candidato afirmó que la transparencia debía ser una prioridad y que cualquier observación debía resolverse antes de la proclamación definitiva. En ese sentido, insistió en que los mecanismos de revisión forman parte del sistema democrático y deben garantizar la validez de cada voto emitido.

Roberto Sánchez analiza el panorama electoral, señalando los principales desafíos y perspectivas de cara a los resultados de estas elecciones que se dieron el 7 de junio. Fuente periodista Jesús Verde

Asimismo, se refirió a la estrecha diferencia en la elección presidencial, donde los resultados oficiales mostraron una competencia muy ajustada entre Keiko Sofía Fujimori Higuchi y él, lo que prolongó la expectativa sobre la definición final del proceso.

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En paralelo, el dirigente político llamó a la calma a sus simpatizantes y sostuvo que el respeto a la voluntad popular debe ir acompañado de garantías institucionales. Reiteró que su posición no busca desconocer el sistema electoral, sino exigir claridad y certeza en el resultado final.