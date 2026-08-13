Maxi Amondarain se ilusiona con una nueva hazaña de Cienciano en Copa Sudamericana: “Hacer algo histórico como se hizo en el pasado”

Cienciano se medirá ante Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana y uno de sus baluartes en defensa expone las aspiraciones del equipo en la competición. Crédito: X Denganche.

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Cienciano vuelve a afrontar una instancia decisiva de la Copa Sudamericana con la ilusión de repetir una hazaña que permanece en la memoria de todos sus hinchas. El ‘papá’ iniciará este jueves su camino en los octavos de final de la edición 2026 y tendrá al frente a un rival de enorme jerarquía como Botafogo, aunque en el plantel cusqueño existe plena confianza en sus posibilidades.

Uno de los jugadores que vive con especial entusiasmo esta etapa es Maxi Amondarain. El defensor uruguayo de 33 años destacó la importancia de representar a una institución con una historia especial en los torneos internacionales y reconoció que el objetivo del equipo es avanzar lo máximo posible en la competición.

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“Sabemos que el equipo en el que estamos tiene mucha historia en esta Copa. Gracias a Dios me tocó jugar esta instancia el año pasado; enfrentamos a Mineiro y Lanús, que son equipos importantes. Obviamente asumimos la responsabilidad y la ilusión de seguir avanzando, dejar este escudo cada vez más alto y, si Dios quiere, hacer algo histórico como se hizo en el pasado”, señaló en declaraciones brindadas a ‘Denganche’.

Maxi Amondarain no escatima en aspiraciones con Cienciano en Copa Sudamericana. Crédito: Difusión.

La referencia de Amondarain apunta inevitablemente a la memorable campaña de Cienciano en 2003, cuando el conjunto cusqueño conquistó la Copa Sudamericana y escribió la página más importante de su historia. Más de dos décadas después, el plantel actual sueña con protagonizar una nueva actuación histórica a nivel continental.

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Serie con sabor a revancha

La llave ante Botafogo también tiene un componente especial para Cienciano debido a lo ocurrido en la edición anterior. El conjunto cusqueño alcanzó los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, pero no pudo continuar avanzando luego de encontrarse con Bolívar de Bolivia en su camino.

Por ello, el plantel considera esta nueva participación como una oportunidad para sacarse esa espina y demostrar que puede competir nuevamente en una instancia de alto nivel. Amondarain, quien ya disputó esta fase en la campaña anterior, reconoció que existe el deseo de llegar más lejos esta vez.

Damián Batallini puso el 2-0 tras tremendo error de los cusqueños. (Video: ESPN)

“Sabemos que para Cienciano la Copa Sudamericana es una relación histórica de orgullo por lo que se logró en su momento. Nosotros el año pasado llegamos a esta instancia y nos quedamos con el sabor amargo de no llegar más lejos, pero tenemos la ilusión de que este año sí podamos lograrlo. Enfrentamos a un grandísimo rival, pero con la fe de que se puede e intentaremos dar el primer paso mañana”, sostuvo.

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Botafogo aparece como un adversario de considerable dificultad —marcha noveno en el Brasileirao—, pero el cuadro cusqueño buscará aprovechar su condición de local en el primer encuentro. El estadio Inca Garcilaso de la Vega será escenario de un duelo en el que Cienciano intentará conseguir un resultado que le permita viajar a Brasil con opciones de clasificación.

¿Cuándo juegan Cienciano y Botafogo?

La serie entre Cienciano y Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 comenzará este jueves 13 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El encuentro está programado para las 19:30 horas de Perú.

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Canal TV para ver Cienciano vs Botafogo por octavos de la Copa Sudamericana 2026

Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de ESPN en televisión y mediante Disney+ en streaming. De esta manera, los seguidores del ‘Papá’ tendrán alternativas para acompañar al equipo en su intento por conseguir una ventaja en el primer capítulo de la eliminatoria.

La revancha se disputará una semana después, el jueves 20 de agosto, en Río de Janeiro. El encuentro está programado también para las 19:30 horas de Perú y definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.