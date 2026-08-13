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La Kitty volvió a Lima y contó qué pasó tras el corte de la pelea entre Las Culisueltas y Las Wachiturras: "Nos agarramos de verdad"

La vocalista argentina repasó en un podcast el caos que siguió fuera del aire en 'Amor, Amor, Amor', donde incluso apareció la madre de una integrante rival y todo terminó con un microfonazo

Entre risas y anécdotas, la protagonista de una de las peleas más recordadas de la televisión cuenta su versión de los hechos, revelando que la discusión continuó fuera del aire e involucró a más personas de las que se vieron en pantalla. | YouTube / Oh My good
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Casi 15 años después de la pelea que paralizó la televisión peruana, La Kitty, vocalista de Las Culisueltas, regresó a Lima y reveló por primera vez lo que ocurrió en el set de ‘Amor, Amor, Amor’ cuando las cámaras dejaron de transmitir: una pelea física real, la madre de una Wachiturra que se metió a los golpes, y un microfonazo que terminó con alguien con la cabeza rota.

La cantante argentina visitó el podcast peruano ‘Oh My Good’, del canal Todo Good, conducido por Anthony Alencastre (Tonino), Kewin Navarro (Kiwi) y Valeria Aguirre (Vali Valilón). Allí, con humor y sin filtros, reconstruyó uno de los episodios más recordados del espectáculo local: el enfrentamiento en vivo entre Las Culisueltas y Las Wachiturras en el programa de Rodrigo González ‘Peluchín’, transmitido por Latina TV en 2012.

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Lo que nadie vio: la pelea continuó después del corte

El relato de La Kitty confirmó lo que muchos sospechaban. La transmisión en vivo se cortó, pero el enfrentamiento no. “Nos agarramos de verdad”, afirmó la cantante ante la incredulidad de los conductores del podcast.

Recordamos el icónico momento televisivo en el que una aparente broma se salió de control. La invitada cuenta cómo fue el choque cultural y cómo defendieron a su compañera de los ataques, en una época donde la visibilidad LGBT era diferente. | YouTube / Oh My Good

La revelación más llamativa fue la de la madre de una integrante de Las Wachiturras, quien ingresó al set cuando la transmisión ya había sido interrumpida. Según La Kitty, existe un video detrás de cámara que registró ese momento, aunque nunca se difundió ampliamente. “Había un video donde se ve el detrás de cámara después de que cortan, que ahí se ve cuando viene la señora a pegarme a mí”, relató en ‘Oh My Good’.

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La situación derivó en un incidente físico que dejó consecuencias. La señora, identificada como la madre de una de las Wachiturras, terminó golpeada con un micrófono cuando intentó intervenir en la pelea. Según confirmó Rodrigo González en declaraciones posteriores al incidente, “una de las señoras ha tenido que ser retirada porque con el micrófono le han partido la cabeza”.

La Kitty, por su parte, lo recordó con ironía: “Amor, me está agarrando mis extensiones, señora”. El video de ese detrás de escena, según La Kitty, puede encontrarse si se busca con atención. “Si buscan bien, van a ver la imagen completa, se ve cómo estamos peleándonos ahí y se cruza la señora y la otra por salvarme le dio el microfonazo”, detalló en el podcast.

Recuerda el inolvidable enfrentamiento televisivo entre el grupo argentino Las Culisueltas y el peruano Las Wachiturras en 2012. Lo que comenzó como una discusión sobre su música y estilo, rápidamente escaló a insultos personales y una pelea física en pleno programa en vivo. Video: YouTube Latina

Cómo empezó todo: un malentendido, un insulto y una palabra que lo cambió todo

La Kitty reconstruyó la escalada que llevó a la pelea. Al principio, las argentinas no tomaron en serio la tensión que se generaba en el set. “Yo pensé que era una joda. Yo incluso digo: están actuando, está de mentira, que se están jugando”, señaló. Era la primera visita de Las Culisueltas a Perú, y la cantante atribuyó parte de la confusión a ese desconocimiento mutuo: “Era la primera vez que veníamos a Perú. Digo: bueno, deben ser así las chicas, no sé”.

El tono de las Culisueltas, acostumbradas al intercambio verbal directo propio del ambiente musical argentino, fue malinterpretado desde el inicio. “Nosotras tenemos una manera de ser muy jodonas. Si vos me empezás a joder, yo te jodo”, explicó La Kitty. Las Wachiturras, según su relato, lo tomaron de otra forma: “Se lo toman muy a pecho, re en serio”.

El punto de quiebre fue un insulto específico. Una integrante de Las Wachiturras llamó “machona” a Mati, una de las Culisueltas. Ese término, con carga homofóbica, fue la chispa que detonó la pelea física. “Ahí nos tocaste a todas”, recordó La Kitty. La cantante puso ese momento en contexto: Las Culisueltas incluían en su formación a una integrante de la comunidad LGBT, algo que en 2012 aún generaba rechazo y señalamientos públicos.

El conductor Rodrigo González 'Peluchín' pide disculpas públicas luego de que una acalorada discusión entre los grupos musicales 'Las Wachiturras' y 'Las Culisueltas' terminara en una pelea física durante el corte comercial de su programa. Video: YouTube

“Era una época muy complicada, ¿no? Que no era tan común el tema de compartir con la comunidad LGBT. Era muy juzgado en ese momento también y a nosotras nos importaba un culo todo lo que digan”, indicó. Para La Kitty, la reacción estuvo justificada: “Que faltase el respeto de esa forma, ahí se fue al carajo. O sea, bien hecho”.

Otro elemento que salió a la luz en ‘Oh My Good’ fue el trasfondo de la rivalidad: Las Wachiturras habían grabado temas similares a los de Las Culisueltas antes de la visita argentina. “Era porque habían hecho los mismos temas de las Culisueltas. Ese fue el problema”, sostuvo La Kitty. Según su versión, las peruanas vendían un producto musical como si fuera propio, cuando en realidad las argentinas habían llegado primero con ese estilo.

Las Wachiturras, el olvido y el recuerdo que persiste

Casi 15 años después, Las Wachiturras prácticamente desaparecieron del mapa del espectáculo. Cuando Kiwi preguntó si Las Culisueltas habían retomado contacto con ellas, la respuesta de La Kitty fue directa: “No, gracias a Dios”. Los propios conductores del podcast señalaron que el grupo peruano “flopeó” tras el episodio.

Mujer con blazer de leopardo en un micrófono. A la derecha, un grupo de personas en una pelea televisada, con un recuadro de dos mujeres en riña
La Kitty regresó a Lima y contó en el podcast 'Oh My Good' que la pelea entre Las Culisueltas y Las Wachiturras continuó después del corte de 'Amor, Amor, Amor'.

Las Culisueltas, en cambio, quedaron grabadas en la memoria del público peruano, aunque no precisamente por su música. La Kitty lo reconoció con humor: “No, porque yo en Perú soy conocida. Ah, sí, por la pelea te dicen. Nunca por Culisuelta”.

Rodrigo González, quien condujo ‘Amor, Amor, Amor’ junto a Sofía Franco en Latina TV, también cargó con el peso de ese momento. En su oportunidad, el conductor pidió disculpas públicas y reconoció que la situación se le fue de las manos. “Lo que pasó hasta ahora a mí me avergüenza como presentador. No tengo la responsabilidad, pero sí la obligación de disculparme ante ustedes”, declaró González tras el incidente.

El programa anunció el enfrentamiento como un duelo musical entre dos grupos de cumbia femenina que competían por el mismo público. Las argentinas eran una suerte de versión femenina de Los Wachiturros, la banda masculina que había arrasado en Argentina. Las peruanas, por su parte, habían construido su nombre en la escena local con un estilo similar. Lo que nadie anticipó fue que el versus artístico se convertiría en el momento más recordado —y más buscado en redes— de la televisión peruana de esa década.

Las Culisueltas se disolvieron en 2013, luego de que La Kitty emprendiera una carrera como solista. El grupo intentó un regreso en 2018, aunque una nueva disputa interna frustró esa reunión. Desde 2023, parte de la alineación original retomó actividades bajo el liderazgo de La Chenny, mientras La Kitty continúa su carrera en solitario.

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