El JNE entregará las credenciales a Keiko Fujimori el 15 de julio: “Esperemos que sea un periodo íntegro”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que el próximo 15 de julio se procederá a entregar las credenciales al nuevo presidente electo en la segunda vuelta, que a todas luces será la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
“Nosotros proclamamos (...) este 3 de julio a más tardar. Luego hacemos una ceremonia oficial de la entrega de credenciales. Esta está prevista para el 15 de julio, al mediodía también lo vamos a hacer, en el Teatro Nacional. Así que ya lo tenemos previsto también y estamos organizando esta ceremonia”, dijo Burneo antes de la ceremonia de entrega de credenciales a diputadas y diputados electos.
PUBLICIDAD
El presidente del JNE dijo que, si bien la entrega de credenciales es un acto sobre todo protocolar, “no deja de ser importante” porque se oficializará a la fórmula presidencial que, espera, lidere los 5 años de mandato.
“No deja de ser importante porque finalmente estamos proclamando a un nuevo mandatario, a una nueva plancha presidencial que va a liderar en el próximo periodo constitucional, que esperemos que sea íntegro, a todos los peruanos”, sostuvo.
Burneo abogó por el balance de poderes en este nuevo quinquenio entre el nuevo presidente, cámara de Diputados y Senado, y los órganos del sistema de justicia.
PUBLICIDAD
“Es importante también el respeto a la independencia y balance de poderes, el respeto a la independencia de los jueces y también del Jurado Nacional de Elecciones. Un poco que se cuestiona nuestras decisiones, pero tienen que respetar la institucionalidad del jurado. Es el que tiene la última palabra en las incidencias de los procesos electorales y finalmente todos deben respetar las decisiones de la máxima autoridad electoral”, apuntó.
Entregaron credenciales a senadores y parlamentarios andinos
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó el 25 de junio la ceremonia oficial de entrega de credenciales a los 60 senadores electos y a los representantes del Parlamento Andino, en un acto que marcó el paso formal hacia el retorno de la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, con vigencia para el periodo 2026-2031.
PUBLICIDAD
El presidente del JNE, Roberto Burneo, dio inicio al acto en el distrito limeño de Miraflores con un discurso de bienvenida. Durante el evento, el relator del organismo leyó uno a uno los nombres de los 60 legisladores que conformarán la nueva Cámara de Senadores, cuya instalación está prevista para el 27 de julio. La distribución de escaños refleja un Senado con clara predominancia de Fuerza Popular, que obtuvo 22 bancas, seguida de Juntos por el Perú con 14, Renovación Popular con 8, Partido del Buen Gobierno con 7, Partido Cívico Obras con 5 y Ahora Nación con 4.
La ceremonia tuvo una ausencia que no pasó inadvertida: Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y senador electo, no se presentó al acto. Su nombre fue llamado al estrado para recibir la credencial, pero el escaño quedó vacío. López Aliaga había anticipado su decisión de rechazar el nombramiento para postularse a las elecciones municipales por Lima. Su caso quedó en manos del Parlamento tras la proclamación electoral.
PUBLICIDAD
Burneo también abordó en conferencia de prensa las dudas sobre la entrega de credenciales a legisladores con procesos judiciales abiertos. Ante la consulta por el caso del senador electo Fernando Rospigliosi, quien enfrenta una sentencia, el titular del JNE precisó que la normativa vigente exige una sentencia firme o consentida para inhabilitar a una autoridad electa. “El organismo electoral se rige por la norma”, subrayó Burneo al justificar la decisión de acreditar a Rospigliosi.
En cuanto al Parlamento Andino, el JNE también entregó credenciales a los representantes titulares y suplentes de cada agrupación política. Luis Fernando Galarreta Velarde encabeza la lista por Fuerza Popular; Paul Percy Fernández Bravo lo hace por Juntos por el Perú; Marcio Marino Bendezú Echevarría por el Partido del Buen Gobierno; Maali Olga Betty del Pomar Saettone por Renovación Popular; y Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino por el Partido Cívico Obras.
PUBLICIDAD
Más Noticias
JNE EN VIVO: entrega de credenciales a 130 futuros diputados para el periodo 2026-2031
Los legisladores elegidos por voto popular durante los últimos comicios asisten a la ceremonia de acreditación, requisito indispensable para la instalación y juramentación previstas por el Jurado Nacional de Elecciones
Trabajadores CAS ya no recibirán solo el 10% de la gratificación de julio: Retiran gradualidad
La Ley 32563, por ahora, se mantiene tal cual, dado que la Comisión de Presupuesto encontró “preocupación legítima” en el pedido del retiro de esta medida incluída en el crédito suplementario
Agua segura, carpas y medicamentos, la ayuda que UNICEF prepara para los niños afectados por los terremotos en Venezuela
La organización coordina con el gobierno venezolano la entrega de asistencia de emergencia para los más de 4.000 heridos y miles de desaparecidos que dejaron los sismos de magnitud 7,5 y 7,2
Ley de Pensiones Dignas: Minedu elaborará padrón de maestros jubilados que recibirían S/3.500
Este viernes 26 de junio se llevará la mesa técnica para dar avance al reglamento de la Ley 32581, llamada Ley de Pensiones Dignas para maestros
Jefe de ONPE rechaza categóricamente denuncia de Juntos por el Perú por “fraude electoral”: “No se ha violado ninguna norma”
El pronunciamiento de Bernardo Pachas se da tras la denuncia de Juntos por el Perú, que acusó a diversas autoridades de presunta organización criminal para cometer “fraude” en el proceso electoral
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD