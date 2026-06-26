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El JNE entregará las credenciales a Keiko Fujimori el 15 de julio: “Esperemos que sea un periodo íntegro”

Roberto Burneo indicó que la ceremonia para oficializar a la fórmula presidencial electa se llevará a cabo en el Teatro Nacional

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Un segmento de entrevista en un evento público muestra al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Rodeado de dos entrevistadores con micrófonos, el funcionario comunica la fecha de la proclamación oficial de los resultados de las elecciones generales 2026 para el 03 de julio. Se menciona también una ceremonia de entrega de credenciales prevista para el 15 de julio en el Teatro Nacional. El contexto visual sugiere una cobertura periodística.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que el próximo 15 de julio se procederá a entregar las credenciales al nuevo presidente electo en la segunda vuelta, que a todas luces será la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Nosotros proclamamos (...) este 3 de julio a más tardar. Luego hacemos una ceremonia oficial de la entrega de credenciales. Esta está prevista para el 15 de julio, al mediodía también lo vamos a hacer, en el Teatro Nacional. Así que ya lo tenemos previsto también y estamos organizando esta ceremonia”, dijo Burneo antes de la ceremonia de entrega de credenciales a diputadas y diputados electos.

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El presidente del JNE dijo que, si bien la entrega de credenciales es un acto sobre todo protocolar, “no deja de ser importante” porque se oficializará a la fórmula presidencial que, espera, lidere los 5 años de mandato.

“No deja de ser importante porque finalmente estamos proclamando a un nuevo mandatario, a una nueva plancha presidencial que va a liderar en el próximo periodo constitucional, que esperemos que sea íntegro, a todos los peruanos”, sostuvo.

Keiko Fujimori, mujer de cabello oscuro, con micrófono. Roberto Burneo, hombre con gafas y banda presidencial, en imagen circular superpuesta.
La política Keiko Fujimori se dirige al público con un micrófono, mientras una imagen de Roberto Burneo se superpone en la composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Burneo abogó por el balance de poderes en este nuevo quinquenio entre el nuevo presidente, cámara de Diputados y Senado, y los órganos del sistema de justicia.

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“Es importante también el respeto a la independencia y balance de poderes, el respeto a la independencia de los jueces y también del Jurado Nacional de Elecciones. Un poco que se cuestiona nuestras decisiones, pero tienen que respetar la institucionalidad del jurado. Es el que tiene la última palabra en las incidencias de los procesos electorales y finalmente todos deben respetar las decisiones de la máxima autoridad electoral”, apuntó.

Entregaron credenciales a senadores y parlamentarios andinos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó el 25 de junio la ceremonia oficial de entrega de credenciales a los 60 senadores electos y a los representantes del Parlamento Andino, en un acto que marcó el paso formal hacia el retorno de la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, con vigencia para el periodo 2026-2031.

Ceremonia de entrega de credenciales a senadores y parlamentarios andinos organizado por el JNE
Ceremonia de entrega de credenciales a senadores y parlamentarios andinos organizado por el JNE

El presidente del JNE, Roberto Burneo, dio inicio al acto en el distrito limeño de Miraflores con un discurso de bienvenida. Durante el evento, el relator del organismo leyó uno a uno los nombres de los 60 legisladores que conformarán la nueva Cámara de Senadores, cuya instalación está prevista para el 27 de julio. La distribución de escaños refleja un Senado con clara predominancia de Fuerza Popular, que obtuvo 22 bancas, seguida de Juntos por el Perú con 14, Renovación Popular con 8, Partido del Buen Gobierno con 7, Partido Cívico Obras con 5 y Ahora Nación con 4.

La ceremonia tuvo una ausencia que no pasó inadvertida: Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y senador electo, no se presentó al acto. Su nombre fue llamado al estrado para recibir la credencial, pero el escaño quedó vacío. López Aliaga había anticipado su decisión de rechazar el nombramiento para postularse a las elecciones municipales por Lima. Su caso quedó en manos del Parlamento tras la proclamación electoral.

Burneo también abordó en conferencia de prensa las dudas sobre la entrega de credenciales a legisladores con procesos judiciales abiertos. Ante la consulta por el caso del senador electo Fernando Rospigliosi, quien enfrenta una sentencia, el titular del JNE precisó que la normativa vigente exige una sentencia firme o consentida para inhabilitar a una autoridad electa. “El organismo electoral se rige por la norma”, subrayó Burneo al justificar la decisión de acreditar a Rospigliosi.

En cuanto al Parlamento Andino, el JNE también entregó credenciales a los representantes titulares y suplentes de cada agrupación política. Luis Fernando Galarreta Velarde encabeza la lista por Fuerza Popular; Paul Percy Fernández Bravo lo hace por Juntos por el Perú; Marcio Marino Bendezú Echevarría por el Partido del Buen Gobierno; Maali Olga Betty del Pomar Saettone por Renovación Popular; y Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino por el Partido Cívico Obras.

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