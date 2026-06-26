Roberto Sánchez, a un día de la marcha en Lima, pide “justicia para los mártires del sur” y confirma que luchará por “libertad de Pedro Castillo”

El político Roberto Sánchez Palomino, Ricardo Belmont Cassinelli y Alfonso López-Cha levantan las manos sonrientes en un evento de Perú Obras.

A tan solo un día de la movilización prevista en Lima, Roberto Sánchez, líder de Juntos Por el Perú, comunicó la realización de un gran encuentro unitario por la recuperación de la democracia. El anuncio se difundió a través de su cuenta de X y convocó a referentes políticos, partidos y legisladores electos que se sumaron al llamado por la libertad de Pedro Castillo y justicia para las víctimas de la represión en el sur del país.

El evento reunió a figuras como Nicomedes Alfonso López Chau y Ricardo Belmont Cassinelli, quienes participaron junto a representantes de Ahora Nación, OBRAS y parlamentarios electos de diversas bancadas. Sánchez subrayó la importancia de este espacio como antesala a la gran marcha prevista en la capital, enfocándose en la defensa de derechos fundamentales y la exigencia de cambios institucionales.

PUBLICIDAD

Encuentro unitario y articulación política

Durante la jornada, los asistentes remarcaron la necesidad de consolidar una agenda común que permita avanzar hacia la restauración de la democracia. Roberto Sánchez destacó la presencia de actores provenientes de distintas agrupaciones políticas, quienes coincidieron en reclamar la libertad de Pedro Castillo y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el sur del país.

Líderes políticos y funcionarios electos, incluyendo a Roberto Sánchez Palomino, Ricardo Belmont Cassinelli y Gustavo López Chau Nava, participan en un encuentro unitario por la democracia.

La consigna principal del encuentro giró en torno a la defensa de los derechos civiles, la exigencia de justicia para los denominados mártires del sur y la construcción de una plataforma unitaria para enfrentar los desafíos políticos actuales. “Hoy reafirmamos el compromiso por una democracia plena y sin presos políticos”, expresó Sánchez en su mensaje.

PUBLICIDAD

Demandas: libertad y justicia como ejes centrales

En el encuentro, los participantes insistieron en la libertad de Pedro Castillo como una demanda prioritaria. Las intervenciones reiteraron la necesidad de garantizar el debido proceso y el respeto a la voluntad popular. La etiqueta #PedroCastilloLibertad encabezó los mensajes compartidos, reflejando el reclamo extendido entre los sectores presentes.

Al mismo tiempo, se exigió el esclarecimiento de las muertes y detenciones registradas en el sur, en el marco de las recientes movilizaciones. “No habrá reconciliación mientras no se haga justicia para quienes perdieron la vida defendiendo sus derechos”, sostuvo uno de los representantes durante la reunión.

Un grupo de personas levanta los brazos y se toma de las manos en un salón de eventos con moqueta roja.

El rol de los partidos y las bancadas electas

La presencia de parlamentarios electos de Ahora Nación, OBRAS y Juntos Por el Perú dio un carácter institucional al encuentro, ampliando el alcance de las demandas hacia el Congreso y otros poderes del Estado. Los voceros señalaron la necesidad de fortalecer la articulación entre las bancadas para impulsar iniciativas orientadas a la restitución del orden democrático.

PUBLICIDAD

En el transcurso de la jornada, los líderes reiteraron el compromiso de dar voz a los sectores que, según afirmaron, se ven excluidos del debate público. El llamado fue a construir una representación parlamentaria capaz de actuar de manera coordinada y de sostener las demandas ciudadanas ante las instancias estatales.

Alfonso López-Chau Nava interviene en un debate político junto a Roberto Sánchez Palomino y otro participante.

Expectativas ante la gran marcha en Lima

La realización del encuentro unitario se interpreta como un paso previo a la marcha nacional convocada para el día siguiente en Lima. Roberto Sánchez confirmó que el objetivo de la movilización será visibilizar las exigencias de justicia, libertad y restauración democrática, y advirtió sobre la importancia de mantener la movilización social.

PUBLICIDAD

“La democracia solo podrá recuperarse con la participación activa de la ciudadanía y la defensa irrestricta de los derechos fundamentales”, afirmó el dirigente en su publicación. La convocatoria busca sumar a organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos independientes.

Ricardo Belmont Cassinelli (centro) y otros dirigentes de Partido Cívico Obras en una reunión política en Perú, con uno de ellos al micrófono.

Consignas y proyección de las acciones colectivas

Las etiquetas #JusticiaMartiresDelSur y #PedroCastilloLibertad se posicionaron como los principales lemas de la jornada, acompañando los mensajes de los participantes en redes sociales. Los organizadores indicaron que la movilización en Lima representará una oportunidad para expresar el descontento generalizado y para exigir respuestas institucionales.

El evento y la marcha forman parte de una estrategia de articulación más amplia, que incluye la coordinación de futuras reuniones y la creación de una mesa de trabajo interpartidaria. Los participantes reiteraron el llamado a la unidad y a la acción conjunta como condiciones indispensables para encarar los desafíos del escenario político presente.

PUBLICIDAD