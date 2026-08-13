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II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 será clave para enfrentar el Fenómeno El Niño, confirma el Mindef

El ejercicio convocado por Indeci para el 14 de agosto busca fortalecer la preparación frente a emergencias y desastres, pero este año se enfocará también en los riesgos asociados otros eventos naturales

Fenómeno El Niño será referenciado en el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026.
Fenómeno El Niño será referenciado en el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026.
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció la realización del II Simulacro Nacional Multipeligro, programado para este viernes 14 de agosto a las 3:00 p.m., con la participación de toda la ciudadanía.

La actividad conmemora los 19 años del sismo de magnitud 7.9 ocurrido frente a Pisco en 2007, que dejó un saldo de 596 personas fallecidas, más de 434 mil damnificados y casi 94 mil viviendas destruidas o inhabitables en cinco departamentos.

La convocatoria de Indeci adquiere mayor importancia tras el reciente terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, tragedia que provocó graves daños y decenas de víctimas en varias ciudades.

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El organismo destaca que el simulacro tiene como objetivo fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias y desastres, tanto para las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como para la ciudadanía, que deberá poner en práctica su Plan Familiar de Emergencia.

El ejercicio propone tres momentos: la activación de las alertas (sirenas, bocinas, silbatos o el Sistema de Alerta Sísmica Peruano), la permanencia de dos minutos en zonas seguras internas y la posterior evacuación hacia zonas externas o puntos de reunión establecidos, llevando la mochila de emergencia.

Si el escenario simulado es un sismo con riesgo de tsunami, la instrucción es alejarse del litoral y buscar zonas altas o edificios identificados para evacuación vertical.

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Indeci detalla que el simulacro también incluirá la emisión de alertas por tsunami, alud o aluvión mediante el SISMATE y las sirenas locales. En estos casos, la población deberá actuar según las indicaciones oficiales y permanecer en las zonas seguras hasta el cierre del ejercicio.

Grupo de cinco rescatistas uniformados en un ejercicio; uno corre en primer plano, mientras cuatro se arrodillan junto a una camilla frente a una tienda de campaña
Miembros de equipos de rescate participan en un ejercicio de preparación, destacando el compromiso de Perú con el nuevo PLANSIS para fortalecer la respuesta ante sismos y desastres. (Foto: PCM)

Prevenir emergencias frente al Fenómeno El Niño

El Ministerio de Defensa (Mindef) confirmó que el simulacro de este año tiene un enfoque especial: servirá para preparar a la población ante las consecuencias del Fenómeno El Niño, cuyo periodo de mayor intensidad se prevé en los próximos meses.

El titular del sector, Rafael Belaunde Llosa, explicó que “este viernes tenemos el simulacro nacional que tiene como foco central la región Piura. Estamos haciendo el simulacro en preparación al fenómeno El Niño, así que va a tener énfasis no solo en un movimiento sísmico, sino también en fuertes precipitaciones, que es lo que se espera en su periodo de mayor intensidad a partir de diciembre”.

INDECI precisó que en regiones como Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Huánuco el ejercicio se orientará a la respuesta ante emergencias derivadas de inundaciones, aluviones y huaycos.

El simulacro busca anticipar escenarios y fortalecer la coordinación entre las autoridades, las Fuerzas Armadas y la población, especialmente en el norte del país.

El ministro de Defensa informó que se ha dispuesto el despliegue de batallones de ingeniería del Ejército para labores de limpieza y descolmatación en zonas vulnerables.

“En Piura se movilizará el Batallón de Ingeniería de Combate Blindado N.° 51. Asimismo, se incorporará el Batallón de Ingeniería de Amazonas, que ejecutará estos trabajos en un tramo comprendido entre los puentes Independencia y Bolognesi”, explicó Belaunde Llosa.

El funcionario hizo estas precisiones durante una demostración de las capacidades de los Grupos USAR de las Fuerzas Armadas, que se entrenan para misiones de búsqueda y rescate tras desastres naturales, como el reciente terremoto de Colombia.

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