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Bodegas en el ojo del Gobierno: anuncian nuevas iniciativas de digitalización y seguridad

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, destacó el rol de estos negocios en las comunidades y adelantó que se prepara una propuesta con participación del Ejecutivo, el Congreso y los propios bodegueros

Durante el evento por el Día del Bodeguero 2026, en el centro de Lima, el titular del Produce resaltó el aporte de estos negocios en las regiones y reconoció su labor en las comunidades.
Durante el evento por el Día del Bodeguero 2026, en el centro de Lima, el titular del Produce resaltó el aporte de estos negocios en las regiones y reconoció su labor en las comunidades. Foto: Andina
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El Gobierno anunció que evalúa nuevas medidas para fortalecer a las bodegas del país, con especial atención en su incorporación a herramientas digitales y en las condiciones de seguridad necesarias para que puedan desarrollar sus actividades. El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, sostuvo que estas acciones serán impulsadas mediante un trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.

Durante el evento central por el Día del Bodeguero 2026, realizado en el centro de Lima, el titular del Produce destacó la importancia de estos negocios para las distintas regiones y reconoció el trabajo que realizan en sus comunidades. “Quería felicitarlos, este es un día especial para reconocerlos, es el Oscar del Bodeguero. Ustedes hacen un trabajo muy importante para el país”, expresó Requejo Alemán.

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Impulso a la digitalización

Uno de los principales puntos planteados por el ministro fue la necesidad de ampliar el uso de canales digitales en las bodegas. Según explicó, estas herramientas permitirían que los negocios puedan ampliar su alcance y llegar a una mayor cantidad de clientes.

“Todos hemos dado compromiso para fortalecerlos y hacer lo que debe ser. Desde todo punto de vista, pero ahora sobre todo en el tema digital, ustedes necesitan implementar canales digitales para llegar a más”, indicó.
La seguridad es otra prioridad para el sector. Requejo destacó la presencia de la Policía Nacional y señaló que es una de las principales demandas de los bodegueros.
La seguridad es otra prioridad para el sector. Requejo destacó la presencia de la Policía Nacional y señaló que es una de las principales demandas de los bodegueros. Foto: Campo Grande Perú

Requejo también sostuvo que los bodegueros podrían asumir una función relevante ante el fenómeno de El Niño, debido a la cercanía que mantienen con las comunidades donde desarrollan sus actividades. “Ustedes también van a ser un gran apoyo en el fenómeno del Niño, porque ustedes también pueden ser un canal importante”, afirmó.

En esa línea, informó que se viene elaborando una propuesta que contempla la participación de los propietarios de estos establecimientos, a quienes calificó como “el corazón de nuestra sociedad”.

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Seguridad entre las prioridades

La seguridad también forma parte de los asuntos que el Gobierno busca atender en el sector. Durante su intervención, Requejo agradeció la presencia de representantes de la Policía Nacional y remarcó que este es uno de los principales temas planteados por los bodegueros.

“Uno de los temas en agenda de los bodegueros es la seguridad”, manifestó. El ministro explicó que se busca avanzar en este aspecto para que los propietarios puedan continuar con sus actividades en mejores condiciones y con mayor tranquilidad.

El ministro destacó la necesidad de impulsar los canales digitales para que las bodegas amplíen su alcance y lleguen a más clientes.
El ministro destacó la necesidad de impulsar los canales digitales para que las bodegas amplíen su alcance y lleguen a más clientes. Foto: Mercado Negro
“Y lo primero que me dijo, yo voy a estar ahí, y acá lo tenemos a él, que ha venido con el general Arreola, a estar presentes e involucrados en abordar un tema que involucra a todo el país, pero sobre todo a los bodegueros, para que ustedes puedan seguir trabajando con la tranquilidad que todos nos merecemos”, sostuvo.

Gobierno prepara nuevas iniciativas

El titular del Produce adelantó que el Ejecutivo continuará promoviendo iniciativas destinadas a mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades económicas y hacer que el país mantenga una senda de crecimiento.

“En la mañana hemos tenido otra reunión importante, también con un grupo, y vamos a seguir trabajando para generar iniciativas que hagan que nuestro país sea cada vez más atractivo, para seguir creciendo en beneficio de más”, indicó.

Finalmente, Requejo reiteró su reconocimiento a los bodegueros y resaltó la necesidad de mantener un trabajo articulado para atender sus demandas. El planteamiento del Gobierno contempla así acciones vinculadas con la digitalización, la seguridad y otras medidas destinadas a fortalecer a este sector.

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