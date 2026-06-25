JNE proclamará al nuevo presidente de Perú antes de lo previsto, confirma Roberto Burneo

Roberto Burneo, presidente del JNE, habla sobre el proceso electoral democrático y la entrega de credenciales. JNE TV

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciará al nuevo presidente del Perú en una fecha anterior a la prevista, según anticipó Roberto Burneo, presidente del organismo electoral. La proclamación oficial de la segunda vuelta, que inicialmente se esperaba para el 15 de julio o mediados de ese mes, podría concretarse en los primeros días de julio, adelantando el cierre formal del proceso electoral.

En la entrega de credenciales, Burneo sostuvo que “ya estamos cerrando también las elecciones generales en segunda vuelta”, lo que permitirá emitir la proclamación oficial “en una semana o unos días más”.

“Estimamos que sea el próximo viernes, 3 de julio, si no hay ninguna dificultad, ya estamos resolviendo todos los casos. En total ha habido un poco más de doscientas apelaciones que han sido resueltas todas el día de ayer. El día de hoy, todos esos expedientes están siendo devueltos a los jurados electorales especiales para que también procedan a las proclamaciones parciales”, explicó en conferencia de prensa.

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NE adelanta proclamación: Perú conocerá pronto a su nuevo presidente | Imagen editada/Créditos: EFE/Roberto Sánchez (Facebook)

El balotaje definitorio enfrenta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, frente a Roberto Sánchez, de Juntos Por el Perú. El proceso de conteo y resolución de impugnaciones avanzó con rapidez en los últimos días.

Burneo informó que “en total ha habido un poco más de 200 apelaciones que han sido resueltas todas el día de ayer”. El funcionario explicó que más de sesenta jurados electorales especiales ya emiten proclamaciones parciales, las cuales se consolidarán en el pleno del JNE para emitir el resultado definitivo.

Además, remarcó que el proceso electoral peruano se distingue por su nivel de complejidad y que todas las incidencias fueron atendidas conforme a la normativa y con respeto al debido proceso.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizarán la proclamación oficial de los resultados electorales en una ceremonia llevada a cabo en la sala institucional de su sede en Perú. Durante el acto, las autoridades del organismo detallarán los resultados finales del proceso electoral, respaldando la transparencia y legitimidad de los comicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responde a críticas por demoras en los resultados

Roberto Burneo explicó que las críticas por la demora en la entrega de resultados no consideran las particularidades del sistema electoral peruano. Señaló que el proceso en Perú no puede compararse con el de otros países, como es el de Colombia, ya que cada nación cuenta con normativas y procedimientos distintos.

El titular del Jurado Nacional de Elecciones precisó que los plazos, la revisión de actas y la atención de nulidades están determinados por leyes aprobadas en el Congreso.

“El ordenamiento jurídico no lo establece el Jurado Nacional de Elecciones, plazos procesales y la posibilidad de observar actas de nulidades y garantizar el debido proceso, están en normas en nivel legal que ha sido aprobadas en el Congreso y nosotros respetamos y canalizamos todo ello”, detalló.

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