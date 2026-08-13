Reik alerta a sus fans en Perú: el supuesto concierto en Cusco "es falso y no está autorizado"

Reik advirtió que el supuesto concierto en Cusco es falso y no cuenta con autorización de la banda ni de su equipo.

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La banda mexicana Reik advirtió el 11 de agosto de 2026 a sus seguidores en Perú que un supuesto concierto anunciado en Cusco es falso y no cuenta con ninguna autorización de la agrupación ni de su equipo de representación. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, el grupo señaló a la promotora Golden Pro como la responsable de difundir el evento sin ningún vínculo real con la banda.

El anuncio de Reik llegó luego de que Golden Pro difundiera videos promocionales en plataformas como TikTok y Facebook, en los que instaba a los usuarios a separar entradas y participar en supuestos sorteos relacionados con el show. La empresa había prometido un “anuncio oficial” con fecha, local y detalles de venta de entradas para el 12 de agosto de 2026. Ninguno de esos anuncios tenía respaldo de la banda.

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Reik descarta todo vínculo con Golden Pro y advierte sobre posibles estafas

En el comunicado, la agrupación fue directa: “El evento anunciado, así como la empresa/promotor responsable de su difusión, Golden Pro, NO tienen ninguna relación con Reik, su management ni su equipo de trabajo”. La banda subrayó que cualquier información, venta de entradas o anuncio vinculado a ese show carece de validez.

Reik pidió a sus seguidores en Perú que no compren entradas para el evento en Cusco por el riesgo de una posible estafa.

Reik también hizo un llamado expreso a sus fanáticos para que no realicen compras relacionadas con el evento. “Les pedimos por favor que no realicen ninguna compra relacionada con este evento y que nos ayuden a compartir esta información para evitar que otros fans puedan verse afectados”, indicó la banda en el mismo comunicado.

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La advertencia apunta a proteger a los seguidores peruanos de una posible estafa: quienes hubieran adquirido entradas a través de los canales de Golden Pro habrían pagado por un concierto que nunca fue programado ni autorizado. La banda recalcó que toda su agenda oficial se publica exclusivamente a través de sus plataformas verificadas.

Un único concierto real en Perú durante el Tour 2026

La única presentación oficial de Reik en territorio peruano durante el año en curso tuvo lugar el 14 de mayo en Lima, en el recinto Costa 21. Ese show, parte del Tour 2026, fue el único anunciado y respaldado por la banda y su equipo de producción en el país.

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La banda Reik ha utilizado sus redes sociales oficiales para desmentir un supuesto concierto en Cusco, Perú. En este video, analizamos el comunicado y te contamos todos los detalles para que no caigas en esta falsa promoción. Video: TikTok @josepastord

El anuncio del falso concierto en Cusco aprovechó el entusiasmo que dejó esa presentación limeña entre los fanáticos. Los comentarios en las redes de la banda reflejan esa expectativa frustrada: “Se aprovechan del deseo que tenemos de otro concierto en Perú”, escribió una seguidora. Otra expresó: “Gracias por informar, ya me había ilusionado”.

Varios usuarios también aprovecharon la publicación para pedir una nueva fecha en el país: “Vuelvan el otro año. Ya estamos para llenar el Estadio Nacional”. La reacción de los fans pone en evidencia la demanda real que existe en Perú por una nueva visita de la banda, algo que también fue explotado por Golden Pro para hacer más creíble su anuncio fraudulento.

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Cómo identificar información oficial de Reik

Ante situaciones como esta, la banda fue enfática en su comunicado: toda fecha real en cualquier país será anunciada únicamente a través de sus canales oficiales. Eso incluye sus cuentas verificadas en redes sociales y los sitios de venta de entradas autorizados por su management.

La banda mexicana Reik señaló a Golden Pro como la promotora responsable de difundir el concierto falso en Perú.

El caso de Golden Pro no es aislado en el mercado del entretenimiento latinoamericano. La modalidad de anunciar conciertos falsos de artistas con alta demanda, para luego generar expectativa y captar dinero mediante preventas o sorteos, es una práctica que afecta tanto a los fanáticos como a la reputación de los artistas involucrados.

Reik cerró su comunicado con un pedido directo a su comunidad: difundir la aclaración para evitar que más personas caigan en el engaño. “Gracias por ayudarnos a difundir”, concluyó la banda en su mensaje oficial.

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