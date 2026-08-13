Perú
Agregar Infobae enGoogle

Reik alerta a sus fans en Perú: el supuesto concierto en Cusco "es falso y no está autorizado"

La banda mexicana desmintió el evento difundido por Golden Pro y pidió no comprar entradas ni participar en promociones ligadas al show, porque toda fecha oficial se comunica solo por sus canales verificados

Tres hombres sonríen en una alfombra oscura con logos; un hombre en el centro sostiene un cartel blanco que dice "REIK COMUNICADO OFICIAL"
Reik advirtió que el supuesto concierto en Cusco es falso y no cuenta con autorización de la banda ni de su equipo.
Guardar

La banda mexicana Reik advirtió el 11 de agosto de 2026 a sus seguidores en Perú que un supuesto concierto anunciado en Cusco es falso y no cuenta con ninguna autorización de la agrupación ni de su equipo de representación. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, el grupo señaló a la promotora Golden Pro como la responsable de difundir el evento sin ningún vínculo real con la banda.

El anuncio de Reik llegó luego de que Golden Pro difundiera videos promocionales en plataformas como TikTok y Facebook, en los que instaba a los usuarios a separar entradas y participar en supuestos sorteos relacionados con el show. La empresa había prometido un “anuncio oficial” con fecha, local y detalles de venta de entradas para el 12 de agosto de 2026. Ninguno de esos anuncios tenía respaldo de la banda.

PUBLICIDAD

Reik descarta todo vínculo con Golden Pro y advierte sobre posibles estafas

En el comunicado, la agrupación fue directa: “El evento anunciado, así como la empresa/promotor responsable de su difusión, Golden Pro, NO tienen ninguna relación con Reik, su management ni su equipo de trabajo”. La banda subrayó que cualquier información, venta de entradas o anuncio vinculado a ese show carece de validez.

Logotipo de Reik, texto de comunicado oficial y captura de pantalla de una publicación de Instagram. Ambos desmienten un concierto falso en Perú
Reik pidió a sus seguidores en Perú que no compren entradas para el evento en Cusco por el riesgo de una posible estafa.

Reik también hizo un llamado expreso a sus fanáticos para que no realicen compras relacionadas con el evento. “Les pedimos por favor que no realicen ninguna compra relacionada con este evento y que nos ayuden a compartir esta información para evitar que otros fans puedan verse afectados”, indicó la banda en el mismo comunicado.

PUBLICIDAD

La advertencia apunta a proteger a los seguidores peruanos de una posible estafa: quienes hubieran adquirido entradas a través de los canales de Golden Pro habrían pagado por un concierto que nunca fue programado ni autorizado. La banda recalcó que toda su agenda oficial se publica exclusivamente a través de sus plataformas verificadas.

Un único concierto real en Perú durante el Tour 2026

La única presentación oficial de Reik en territorio peruano durante el año en curso tuvo lugar el 14 de mayo en Lima, en el recinto Costa 21. Ese show, parte del Tour 2026, fue el único anunciado y respaldado por la banda y su equipo de producción en el país.

La banda Reik ha utilizado sus redes sociales oficiales para desmentir un supuesto concierto en Cusco, Perú. En este video, analizamos el comunicado y te contamos todos los detalles para que no caigas en esta falsa promoción. Video: TikTok @josepastord

El anuncio del falso concierto en Cusco aprovechó el entusiasmo que dejó esa presentación limeña entre los fanáticos. Los comentarios en las redes de la banda reflejan esa expectativa frustrada: “Se aprovechan del deseo que tenemos de otro concierto en Perú”, escribió una seguidora. Otra expresó: “Gracias por informar, ya me había ilusionado”.

Varios usuarios también aprovecharon la publicación para pedir una nueva fecha en el país: “Vuelvan el otro año. Ya estamos para llenar el Estadio Nacional”. La reacción de los fans pone en evidencia la demanda real que existe en Perú por una nueva visita de la banda, algo que también fue explotado por Golden Pro para hacer más creíble su anuncio fraudulento.

Cómo identificar información oficial de Reik

Ante situaciones como esta, la banda fue enfática en su comunicado: toda fecha real en cualquier país será anunciada únicamente a través de sus canales oficiales. Eso incluye sus cuentas verificadas en redes sociales y los sitios de venta de entradas autorizados por su management.

Logo de Reik; título Comunicado Oficial; texto que desmiente un concierto en Perú; firma Reik; fecha Ciudad de México, 11 de agosto de 2026
La banda mexicana Reik señaló a Golden Pro como la promotora responsable de difundir el concierto falso en Perú.

El caso de Golden Pro no es aislado en el mercado del entretenimiento latinoamericano. La modalidad de anunciar conciertos falsos de artistas con alta demanda, para luego generar expectativa y captar dinero mediante preventas o sorteos, es una práctica que afecta tanto a los fanáticos como a la reputación de los artistas involucrados.

Reik cerró su comunicado con un pedido directo a su comunidad: difundir la aclaración para evitar que más personas caigan en el engaño. “Gracias por ayudarnos a difundir”, concluyó la banda en su mensaje oficial.

Temas Relacionados

CuscoEstafasConciertosReikGolden Properu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Michelle Alexander explota contra Erick García Vilca tras denuncia de acoso: “Me da una vergüenza que hallas trabajado acá, qué asco”

La productora explicó en Instagram que el trabajador señalado fue apartado apenas recibieron la denuncia y lanzó un mensaje durísimo contra él, mientras reafirmó el respaldo de Del Barrio Producciones a la joven actriz

Michelle Alexander explota contra Erick García Vilca tras denuncia de acoso: “Me da una vergüenza que hallas trabajado acá, qué asco”

DANA Aníbal traerá lluvias y nieve a la sierra desde el domingo 16, advierte el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología alerta que una Depresión Aislada en Niveles Altos generará precipitaciones, descenso de temperatura y nevadas en la sierra centro y sur. Especialistas instan a la población a mantenerse informada por canales oficiales

DANA Aníbal traerá lluvias y nieve a la sierra desde el domingo 16, advierte el Senamhi

Gana Diario: resultados del 8 de noviembre del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Verifique si se convirtió en el afortunado ganador del último sorteo

Gana Diario: resultados del 8 de noviembre del último sorteo

Wilder Cartagena se constituye como líder del Orlando City: designado como capitán en partido ante Atlético de San Luis por Leagues Cup

El peruano ha dado un paso importante al entrar en la consideración del comando técnico como un jerarca más dentro de la estructura. Con esa medida, además, se confirma que ‘Carta’ tendrá un status distinto

Wilder Cartagena se constituye como líder del Orlando City: designado como capitán en partido ante Atlético de San Luis por Leagues Cup

¿Habrá cortes de agua por la limpieza del río Rímac ante El Niño? Sedapal explica si las labores preventivas afectarán el servicio en Lima y Callao

La empresa ejecuta trabajos de descolmatación en seis kilómetros del cauce y retirará cerca de 400 mil metros cúbicos de material acumulado

¿Habrá cortes de agua por la limpieza del río Rímac ante El Niño? Sedapal explica si las labores preventivas afectarán el servicio en Lima y Callao
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentan por una oficina en el Congreso: PNP tuvo que intervenir

Personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentan por una oficina en el Congreso: PNP tuvo que intervenir

López Aliaga acusa al MTC de provocar crisis con EEUU y revela que Fujimori le dio el “sí” al tren Lima-Chosica en privado

Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

Keiko Fujimori reconoce que su gestión no dará resultados contra el crimen por ahora: “No podemos en 15 días, paciencia”

Carlos Bruce pide intervención de Fiscalía por tren Lima-Chosica que López Aliaga presentó como donación, pero fue compra

ENTRETENIMIENTO

Michelle Alexander explota contra Erick García Vilca tras denuncia de acoso: “Me da una vergüenza que hallas trabajado acá, qué asco”

Michelle Alexander explota contra Erick García Vilca tras denuncia de acoso: “Me da una vergüenza que hallas trabajado acá, qué asco”

El caso de Naldy Saldaña en La Bella Luz ya tiene fecha clave: el 9 de setiembre verán el impedimento de salida de César Sánchez

Magaly Medina respalda a María Pía Copello tras críticas: “Jamás sería amiga de alguien que se dedica a lavado de activos”

Del Barrio Producciones separa a Erick García Vilca tras denuncia por presunto hostigamiento sexual: “Estamos a disposición de la denunciante”

La Kitty volvió a Lima y contó qué pasó tras el corte de la pelea entre Las Culisueltas y Las Wachiturras: "Nos agarramos de verdad"

DEPORTES

Wilder Cartagena se constituye como líder del Orlando City: designado como capitán en partido ante Atlético de San Luis por Leagues Cup

Wilder Cartagena se constituye como líder del Orlando City: designado como capitán en partido ante Atlético de San Luis por Leagues Cup

Reimond Manco encara a Paolo Guerrero por sus mensajes en redes sociales: “Quédate callado y sigue en lo tuyo”

Fortuna Sittard, club perteneciente a la Eredivisie, homenajea a Santa Rosa de Lima con una camiseta conmemorativa

Ricardo Bettocchi hará su debut en Liga 1 como arquero de UTC en duelo ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así quedaron los partidos