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Día Internacional del Animal sin Hogar: realizarán jornada de adopción para perros rescatados en Surco

Los asistentes podrán conocer a perros que recibieron atención veterinaria, alimentación y cuidados antes de iniciar la búsqueda de una nueva familia

Primer plano de un perro beagle de pelaje marrón, negro y blanco, con ojos oscuros y boca abierta que muestra la lengua rosada
Un perro beagle de pelaje tricolor sonríe a la cámara en el marco de una jornada de adopción de animales rescatados en Lima, Perú.
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En el Perú, alrededor de 6 millones de perros viven en situación de abandono, mientras que entre 2 y 4 millones se encontrarían en Lima Metropolitana. Esta realidad expone a los animales a condiciones como hambre, enfermedades, accidentes y distintas formas de maltrato, además de representar un reto para la salud de la población y evidenciar la necesidad de promover medidas como la adopción responsable y la esterilización.

En ese contexto, y con motivo del Día Internacional del Animal sin Hogar, que se conmemora cada 17 de agosto, el sábado 15 de agosto se desarrollará una jornada de adopción dirigida a perros rescatados. La actividad busca facilitar que más animales encuentren una familia y generar conciencia sobre la importancia de asumir una adopción de manera responsable.

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La iniciativa, denominada “Huéspedes de Corazón”, es organizada por Aranwa Hotels Resorts & Spas en alianza con Voz Animal. La jornada se llevará a cabo entre las 12 p. m. y las 5 p. m. en Refugio Gastronómico, ubicado en la avenida Javier Prado Este 4492, en Santiago de Surco. Los asistentes podrán conocer a perros que fueron rescatados, rehabilitados y preparados para integrarse a un hogar.

Primer plano de un cachorro gris de pelo corto y desgreñado. Es sostenido por un brazo humano con tatuajes. Fondo borroso con una pared y barras verticales
Un cachorro de pelaje hirsuto mira a la cámara mientras es sostenido en una jornada de adopción de animales rescatados en Lima, Perú.

Perros rescatados buscan una nueva familia

Los animales que participarán en la jornada han pasado por procesos de recuperación antes de iniciar la búsqueda de una familia. Muchos fueron encontrados en condiciones de abandono y, en algunos casos, llegaron con problemas de salud, desnutrición o temor como consecuencia de la vida en las calles.

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Voz Animal trabaja desde hace más de una década en el rescate de perros abandonados o víctimas de maltrato. A través de sus voluntarios, los animales reciben atención veterinaria, alimentación y cuidados orientados a su recuperación tanto física como emocional.

La organización señaló que este proceso busca preparar a cada perro para integrarse a un hogar responsable. Anaís Anaya, directora de Voz Animal, destacó que cada animal rescatado representa una vida que puede tener una nueva oportunidad con el respaldo de una familia y de personas comprometidas con su cuidado.

Primer plano de un cachorro mestizo de pelaje atigrado oscuro con ojos negros y orejas caídas, sostenido por dos manos humanas, con fondo desenfocado
Un cachorro mestizo de pelaje atigrado oscuro es sostenido por manos humanas, como parte de una jornada de adopción para animales rescatados en Lima, Perú.

Adopción responsable contra el abandono

La jornada también busca resaltar que adoptar no consiste únicamente en brindar un espacio a un perro, sino en ofrecerle una segunda oportunidad a un animal que, en muchos casos, solo ha conocido el abandono o la vida en las calles. La iniciativa plantea la adopción responsable como una forma de romper el ciclo que mantiene a miles de animales en esta situación.

Según explicó Anaya, el trabajo de Voz Animal ha permitido que más de 4.200 perros encuentren un hogar. La organización también señaló que las donaciones mensuales permiten rescatar aproximadamente a dos perros por mes y alimentar a alrededor de diez animales diariamente que permanecen en su albergue.

Por su parte, Gonzalo Calderón, CEO de Aranwa Hotels Resorts & Spas, sostuvo que detrás de cada perro rescatado existe una historia de abandono, pero también la posibilidad de comenzar nuevamente. En esa línea, destacó que la actividad busca motivar a más personas a considerar la adopción responsable y conocer la labor que desarrolla Voz Animal.

Empresas y ciudadanos pueden sumarse a la iniciativa

Como parte de la actividad, Aranwa Hotels Resorts & Spas anunció una donación para contribuir con el rescate, recuperación y cuidado de perros en situación de abandono. La empresa señaló que espera que otras compañías y ciudadanos se involucren en este tipo de iniciativas.

La convocatoria busca que quienes asistan conozcan directamente a los perros que están en condiciones de ser adoptados y puedan evaluar la posibilidad de incorporarlos a sus familias. El objetivo es que los animales encuentren hogares que puedan brindarles el cuidado y la atención que necesitan.

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