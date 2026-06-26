Elecciones Municipales 2026: Carlos Álvarez se une al equipo de Luis Rubio para postular a la Alcaldía de Lima

El excandidato Carlos Álvarez se une a la campaña de Renovación Popular para la alcaldía de Lima, enfocándose en el área de seguridad. Durante el evento, se discutieron temas como la delincuencia, el terrorismo y la corrupción. (Crédito: Canal N)

El actor y excandidato presidencial Carlos Álvarez fue presentado como integrante del equipo técnico de seguridad ciudadana que acompañará la candidatura de Luis Rubio a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, con miras a las Elecciones Municipales 2026.

La presentación se realizó durante una conferencia de prensa en la que participaron el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el propio Luis Rubio. Según se informó, Álvarez trabajará en la elaboración de propuestas orientadas a enfrentar la delincuencia, el sicariato y la inseguridad ciudadana como parte del plan de gobierno municipal.

Durante la actividad, López Aliaga señaló que uno de los principales ejes de la campaña estará centrado en la seguridad. “Tenemos diez ejes que son mi trabajo, aparte de acompañar como teniente alcalde a nuestro querido alcalde Lucho Rubio, que es el primer tema”, manifestó en conferencia de prensa.

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Elecciones Municipales 2026: Luis Rubio suma a Carlos Álvarez a su equipo de campaña en Lima. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Integrará el equipo de seguridad

Según informó Canal N, durante la presentación, Carlos Álvarez se incorporó al equipo técnico encargado de formular propuestas sobre seguridad ciudadana para la candidatura de Luis Rubio a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El excandidato presidencial trabajará en iniciativas relacionadas con la lucha contra la delincuencia, el sicariato y otras modalidades delictivas que forman parte de la agenda de campaña de Renovación Popular para las elecciones municipales.

La incorporación de Álvarez fue anunciada en un acto público encabezado por Rafael López Aliaga, quien destacó la importancia de fortalecer las propuestas vinculadas a la seguridad en la capital.

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FOTO DE ARCHIVO: Carlos Álvarez, candidato presidencial por el partido de centro-derecha País para Todos, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de marzo 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

López Aliaga plantea reducir el Estado

Durante su intervención, el excandidato presidencial sostuvo que uno de los problemas del país es el crecimiento del aparato estatal y planteó reducir el número de trabajadores públicos como parte de una política de austeridad.

“Hay que hacer la reducción del Estado. Señora Fujimori, confiamos en usted. No tengamos un gobierno lleno de gente que no trabaja y cobra”, expresó. Asimismo, afirmó que el Estado pierde “80 mil millones de soles por año” debido a una administración que calificó de ineficiente.

En materia de seguridad ciudadana, el líder de Renovación Popular también expresó su respaldo al restablecimiento de los jueces sin rostro para enfrentar el crimen organizado. Además, sostuvo que el país atraviesa una situación de violencia creciente. “Estamos con un terrorismo desatado. Terrorismo desatado que está ya llegando al coche bomba”, declaró durante su discurso.

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Exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. (Foto: Agencia Andina)

RLA no asumirá como senador

Rafael López Aliaga decidió no asumir el cargo de senador tras las elecciones generales de 2026 en Perú. El 25 de junio, el exalcalde de Lima no acudió a la ceremonia oficial de entrega de credenciales organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Miraflores, Lima, pese a haber sido proclamado como senador electo para el periodo 2026-2031. En un documento dirigido al JNE, solicitó que no se continuara con el proceso de acreditación, argumentando su decisión de no juramentar en el nuevo Congreso bicameral.

El JNE respondió que, a pesar del pedido de López Aliaga, la proclamación y entrega de credenciales seguían su curso, ya que corresponden a la voluntad expresada por los electores. La credencial electrónica fue notificada al personero legal de Renovación Popular, y el acta se remitió al Congreso de la República. El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que tras la proclamación, cualquier decisión posterior sobre la asunción del cargo recae en el Parlamento, no en el órgano electoral, y que la figura del accesitario solo se activa por causales como fallecimiento o inhabilitación.

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El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

López Aliaga aclaró que su decisión no implica retirarse de la política. Indicó que continuará vinculado a Renovación Popular y argumentó que, según el estatuto del partido, el presidente de la organización lidera el grupo parlamentario. Además, vinculó su negativa a presuntas irregularidades en la primera vuelta electoral de abril y anunció que participará en las próximas elecciones municipales como candidato a teniente alcalde de Lima Metropolitana.