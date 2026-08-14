Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Hoy, viernes 14 de agosto, inicia la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Deportivo Garcilasoafronta la nueva jornada del Torneo Clausura en lo más alto de la tabla tras superar a CD Moquegua. Gracias a ese resultado, el conjunto cusqueño se mantiene como líder, aunque la competencia en la cima continúa siendo intensa.

Varios equipos persiguen de cerca al puntero.Alianza Lima, Sport Huancayo, Melgar, Sporting Cristal, Sport Boys, Los Chankas y Universitario de Deportes se mantienen en la pelea y buscarán aprovechar sus próximos compromisos para acortar la diferencia y acercarse al primer puesto.

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Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

Atlético Grau vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Cusco FC vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 15 de agosto

ADT vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Los Chankas vs Melgar (15:30 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Alianza Lima vs UTC (19:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 16 de agosto

Sporting Cristal vs Sport Huancayo (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

CD Moquegua vs Sport Boys (13:15 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

FC Cajamarca vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Cienciano vs Deportivo Garcilaso (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación oficial de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Así llegan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

La pelea por la cima del Torneo Clausura 2026 se vuelve cada vez más reñida, con apenas dos puntos entre el primero y el octavo lugar. Alianza Lima, ubicado en el segundo puesto con 8 unidades, buscará recuperarse en Matute frente a UTC para no perder terreno en la tabla.

Por su parte, Universitario, actualmente octavo con 7 puntos, enfrenta la necesidad de sumar de a tres como visitante ante un motivado FC Cajamarca para mantenerse en la lucha por el campeonato.

El líder, Deportivo Garcilaso intentará conservar su posición en el esperado clásico cusqueño ante Cienciano, mientras que Sporting Cristal se prepara para un duelo clave en casa frente a Sport Huancayo, otra de las sorpresas del torneo.

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La Liga 1 2026 continúa con la fecha 5. Crédito: LFP